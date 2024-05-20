Костя Цзю: «Усику отдали победу, чтобы организовать реванш. Это вопрос денег»

Теги Константин Цзю Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю считает, что поединок Усик – Фьюри несет коммерческий характер.

«К моему сожалению, я смотрел этот бой в дороге. Но из того, что я видел, согласен с решением судей. Бой был равным.

В октябре реванш? Ради этого, наверное, и сделали так, что Усик выиграл.

Не знаю, какие шансы у Фьюри победить. Это чисто финансовый бой.

Кто больше удивил? Усик. Он неплохо справился с теми проблемами, которые преподносит Фьюри своим соперникам», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, Александр Усик победил раздельным решением Тайсона Фьюри и стал бесспорным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Бой Фьюри и Усика глазами фаната ММА. Это шедевр

Костя Цзю: «Фьюри подвела самоуверенность. Уверен, реванш будет таким же»

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10 комментариев
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Костя смотрел бой задницей
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Костя, Костя, а был же нормальным человеком...
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Ответ Ебздрогыч
Костя, Костя, а был же нормальным человеком...
а может и не был, откуда мы знаем...
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Ну, началось...
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Позавидовал Константин...или прогнулся.
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А что при победе Фьюри реванша не было бы?)) что за бред…
Реванш прописан там с обеих сторон!
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Костя смотрел этот бой под дорогой
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победа кого угодно = реванш, ничья тем более второй бой был бы
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А этот дзю по всем высказываниям чел то.....поносный
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Из Австралии виднее
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