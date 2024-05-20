Костя Цзю: «Усику отдали победу, чтобы организовать реванш. Это вопрос денег»
Костя Цзю считает, что поединок Усик – Фьюри несет коммерческий характер.
«К моему сожалению, я смотрел этот бой в дороге. Но из того, что я видел, согласен с решением судей. Бой был равным.
В октябре реванш? Ради этого, наверное, и сделали так, что Усик выиграл.
Не знаю, какие шансы у Фьюри победить. Это чисто финансовый бой.
Кто больше удивил? Усик. Он неплохо справился с теми проблемами, которые преподносит Фьюри своим соперникам», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Напомним, Александр Усик победил раздельным решением Тайсона Фьюри и стал бесспорным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
Бой Фьюри и Усика глазами фаната ММА. Это шедевр
Костя Цзю: «Фьюри подвела самоуверенность. Уверен, реванш будет таким же»
Реванш прописан там с обеих сторон!