Костя Цзю: «Усику отдали победу, чтобы организовать реванш. Это вопрос денег»

Костя Цзю считает, что поединок Усик – Фьюри несет коммерческий характер.

«К моему сожалению, я смотрел этот бой в дороге. Но из того, что я видел, согласен с решением судей. Бой был равным.

В октябре реванш? Ради этого, наверное, и сделали так, что Усик выиграл.

Не знаю, какие шансы у Фьюри победить. Это чисто финансовый бой.

Кто больше удивил? Усик. Он неплохо справился с теми проблемами, которые преподносит Фьюри своим соперникам», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, Александр Усик победил раздельным решением Тайсона Фьюри и стал бесспорным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Бой Фьюри и Усика глазами фаната ММА. Это шедевр

Костя Цзю: «Фьюри подвела самоуверенность. Уверен, реванш будет таким же»