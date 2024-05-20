Тренер «Брентфорда» Франк – кандидат на замену Тухелю в «Баварии». Назначение Флика, Зидана, Моуринью или тен Хага не рассматривается
Томас Франк может возглавить «Баварию».
Как передает Bayern&Germany со ссылкой на Bild, мюнхенцы рассматривают главного тренера «Брентфорда» в числе кандидатов на замену Томасу Тухелю.
Также Sky Sport сообщает, что такие кандидатуры, как Ханс-Дитер Флик, Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, Оливер Гласнер и Эрик тен Хаг больше не рассматриваются «Баварией» либо никогда не входили в сферу интересов клуба.
Предлагаю разглядеть еще деда Джима из сериала Голяк. А чё, гулять так гулять, зато весело будет)
Если откажут еще пара-тройка человек, то Баварии стоит рассмотреть кандидатуру одного непобедимого тренера из чемпионата Китая.
Какая охота у журналистов :)