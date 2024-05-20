Тренер «Брентфорда» Франк – кандидат на замену Тухелю в «Баварии». Назначение Флика, Зидана, Моуринью или тен Хага не рассматривается

Теги Бавария Жозе Моуринью премьер-лига Англия бундеслига Германия Зинедин Зидан Ханс-Дитер Флик Томас Тухель Брентфорд Эрик тен Хаг Томас Франк Оливер Гласнер Футбол

Томас Франк может возглавить «Баварию».

Как передает Bayern&Germany со ссылкой на Bild, мюнхенцы рассматривают главного тренера «Брентфорда» в числе кандидатов на замену Томасу Тухелю.

Также Sky Sport сообщает, что такие кандидатуры, как Ханс-Дитер Флик, Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, Оливер Гласнер и Эрик тен Хаг больше не рассматриваются «Баварией» либо никогда не входили в сферу интересов клуба.

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50 комментариев
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Ответ Ophiomorph
В Баварии забыли, что сегодня не 1-е апреля?
у Баварии 1 апреля уже длится полтора года, примерно
+24
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+24
Александр Владимирович Мостовой с радостью поможет Баварии в этой непростой ситуации
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+19
В Баварии забыли, что сегодня не 1-е апреля?
+11
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Компани,теперь Фрак.Там ещё Руни и Лэмпард свободны.Да и Сульшер давно уже без работы.
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Бабайка, чебурашка, шаурма с Ленинградского - кто станет главным тренером Баварии?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тен Хааг, Рангник, Компани, теперь Франк... Предлагаю разглядеть еще деда Джима из сериала Голяк. А чё, гулять так гулять, зато весело будет)
Дед Джим топ)
+5
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Тен Хааг, Рангник, Компани, теперь Франк...
Предлагаю разглядеть еще деда Джима из сериала Голяк. А чё, гулять так гулять, зато весело будет)
+4
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"Больше не рассматриваются «Баварией» либо никогда не входили в сферу интересов клуба". Это логическое расширение, предполагающее, в принципе, бесконечное множество вариантов (ну, в пределах 8 млрд, если рассматривать людей). Можно подставлять вообще кого угодно.
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Сюрреалистичная ситуация, что клуб калибра Баварии не может найти тренера под свой масштаб и задачи. И что тренеры отказываются идти в этот клуб.

Если откажут еще пара-тройка человек, то Баварии стоит рассмотреть кандидатуру одного непобедимого тренера из чемпионата Китая.
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Ответ Recruiter
Даже не рассматривать Зидана звучит очень странно
Так он сам отказался публично недавно
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В конце захотят Флика а он их пошлёт... 🤷🏻‍♂️
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лицо кейна визуализировали?
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Ответ Ophiomorph
В Баварии забыли, что сегодня не 1-е апреля?
Франк отличную работу проделал в Брентфорде. Но там и руководство адекватное
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Ответ serhio_ramos_
Компани,теперь Фрак.Там ещё Руни и Лэмпард свободны.Да и Сульшер давно уже без работы.
И зачем они нужны?
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Аукнулось Баварии, что они Нагельсманна турнули.
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Я как фан Баварии хотел бы видеть тренером Моуринью. Он хоть ниже Штутгарта точно не финиширует
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Скажите уже с кем на 2025 договорились, раз уж такой цирк идёт?
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Этак можно и до мышей дотра.....
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Эпоха непобедимой Баварии в Бундеслиге закончилась. Хорошо если в следующем сезоне выше 4 места поднимется.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тен Хааг, Рангник, Компани, теперь Франк... Предлагаю разглядеть еще деда Джима из сериала Голяк. А чё, гулять так гулять, зато весело будет)
Джима лучше не злить, орать будет на весь стадион.
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Еще один сезон с хорошими шансами у соперников.
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Не успел убежать)
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Походу руководство Баварии читает список тренеров АПЛ с конца или перевернутым
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Ответ kvn9
"Больше не рассматриваются «Баварией» либо никогда не входили в сферу интересов клуба". Это логическое расширение, предполагающее, в принципе, бесконечное множество вариантов (ну, в пределах 8 млрд, если рассматривать людей). Можно подставлять вообще кого угодно.
Ну они просто посмотрели, кого на спортсе сватают в Баварию, и решили ясность внести
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Ответ virtus.montella
Дед Джим топ)
Дед Джим их крыть матом будет, психика у игроков сломается
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Почему бы не дать шанс Моуру? Может быть выйдет как у Анчелотти с Реалом. Карло тоже после Наполи и Эвертона начали считать сбитым летчиком
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Ответ MstAndreev
Александр Владимирович Мостовой с радостью поможет Баварии в этой непростой ситуации
чем же он поможет, если Абаскаль не тренировал Баварию, Сане и сказать нечего
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Ответ Fona
у Баварии 1 апреля уже длится полтора года, примерно
С момента когда ушёл Флик
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Ответ Аркадий Коллапсников
Ну они просто посмотрели, кого на спортсе сватают в Баварию, и решили ясность внести
Да похоже они уже перестали ограничивать свою фантазию.)
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Каждый час - новая утка!
Какая охота у журналистов :)
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