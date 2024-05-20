Тренер «Брентфорда» Франк – кандидат на замену Тухелю в «Баварии». Назначение Флика, Зидана, Моуринью или тен Хага не рассматривается

Томас Франк может возглавить «Баварию».

Как передает & со ссылкой на Bild, мюнхенцы рассматривают главного тренера « » в числе кандидатов на замену Томасу Тухелю.

Также Sky Sport сообщает, что такие кандидатуры, как Ханс-Дитер Флик, , , Оливер Гласнер и Эрик тен Хаг больше не рассматриваются «Баварией» либо никогда не входили в сферу интересов клуба.