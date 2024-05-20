Анна Лазарева: «Ни разу в Америке я не получила хорошего обслуживания в ресторане. Но попробуй не оставь чаевые!»
Волейболистка Анна Лазарева рассказала об обслуживании в ресторанах США.
Этот сезон диагональная провела в американском клубе «Атланта».
– Ты говорила про желание посмотреть на американскую мечту. Насколько совпали ожидания и реальность?
– Две разные вещи! Думала, что тут все счастливые, классные дома, возят на крутых машинах детей в школу. Но вот как живу здесь я: тренировка – умерла – поела – сон. Вышла за все время в центр города несколько раз: на кофе, на ужин и в парк. Все!
И что точно могу сказать: мне тяжело свыкнуться с этими бесконечными налогами. Покупаешь кофе, а тебе в чек вписывают еще и налог. Плюс чаевые надо добавить! И у тебя выбор не «платить или не платить», а «15, 20 или 25%». Ребята, куда? Абсолютно тот же кофе, что и везде.
В России даже мысли ни у кого нет оставлять чаевые за кофе. Вот если пришел куда-то посидеть и тебе понравился сервис – это да. И то некоторые еще сомневаются – достаточно хорошо ли их обслужили, чтобы оставить 10%.
– А там обязаловка.
– Самое смешное, что ни разу в Америке я не получила хорошего обслуживания в ресторане. Вот чтобы мне самой захотелось оставить. Но попробуй не оставь! Как мне сказали, у них зарплата – пара долларов в час, и за счет чаевых они как раз выживают.
Но блин, в России или Турции ты только садишься – подходит официант с меню, спрашивает, нужно ли сразу принести воды. Здесь я могу только меню ждать 10 минут. Потом еще столько же – пока к тебе придут взять заказ. За это время успеваешь много раз подумать: а зачем я вообще здесь?
Зато терминал, на котором нужно выбрать чаевые – это они сразу. Понимаю, что официант – непростая профессия. Но если ты ее выбрал, попробуй быть чуть доброжелательнее и расторопнее. Это и на чаевые хорошо повлияет, – сказала Лазарева.
Первая россиянка в волейбольной лиге США: почему ей там не зашло?
интересно, кто её обманул: симоньян, малышева, роднина?
"Средняя зарплата в час у работников супермаркетов и ресторанов в США превысила 15 долларов, сообщило Федеральное бюро статистики США. 15 долларов - это знаковый рубеж. Минимальная зарплата в США с 2009 года остается 7,25 доллара в час (правда, за такие деньги работают в основном бесправные нелегальные мигранты и сельхозработники в южных штатах)"
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Да откуда достаточно молодая девушка набралась этой клюквы?
Уже почти детям даже известно, что в США немало проблем и это не рай на земле (хотя опять с чем сравнивать, если с какой-нибудь Замбией, то рай) и вообще США очень разные, от трущоб с наркоманами и гетто, до лакшери-кварталов и просто хороших мест с отличной застройкой и инфраструктурой для среднего класса.
Ну и люди опять же разные. С чего ради они там все счастливые должны жить?
Даже интересно стало где она инфу черпала🤷♂️?)
✅Плюс записаться на прием к стоматологу или куда-то еще, в 1000 раз легче.
✅ Такси у нас мне больше нравится .
✅Та же сфера красоты на 10 шагов впереди Европы и США.
✅В России ты не отдаешь 50% дохода своего бизнеса государству. Я эти моменты только на практике оценил, а до этого не понимал. И много других моментов, которые не заметишь пока не поживешь где-то еще )
Не изобьют, но неприятно.
В других городах - лютый колхоз и дичь
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