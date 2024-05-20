Анна Лазарева: «Ни разу в Америке я не получила хорошего обслуживания в ресторане. Но попробуй не оставь чаевые!»

Волейболистка Анна Лазарева рассказала об обслуживании в ресторанах США.

Этот сезон диагональная провела в американском клубе «Атланта».

– Ты говорила про желание посмотреть на американскую мечту. Насколько совпали ожидания и реальность?

– Две разные вещи! Думала, что тут все счастливые, классные дома, возят на крутых машинах детей в школу. Но вот как живу здесь я: тренировка – умерла – поела – сон. Вышла за все время в центр города несколько раз: на кофе, на ужин и в парк. Все!

И что точно могу сказать: мне тяжело свыкнуться с этими бесконечными налогами. Покупаешь кофе, а тебе в чек вписывают еще и налог. Плюс чаевые надо добавить! И у тебя выбор не «платить или не платить», а «15, 20 или 25%». Ребята, куда? Абсолютно тот же кофе, что и везде.

В России даже мысли ни у кого нет оставлять чаевые за кофе. Вот если пришел куда-то посидеть и тебе понравился сервис – это да. И то некоторые еще сомневаются – достаточно хорошо ли их обслужили, чтобы оставить 10%.

– А там обязаловка.

– Самое смешное, что ни разу в Америке я не получила хорошего обслуживания в ресторане. Вот чтобы мне самой захотелось оставить. Но попробуй не оставь! Как мне сказали, у них зарплата – пара долларов в час, и за счет чаевых они как раз выживают.

Но блин, в России или Турции ты только садишься – подходит официант с меню, спрашивает, нужно ли сразу принести воды. Здесь я могу только меню ждать 10 минут. Потом еще столько же – пока к тебе придут взять заказ. За это время успеваешь много раз подумать: а зачем я вообще здесь?

Зато терминал, на котором нужно выбрать чаевые – это они сразу. Понимаю, что официант – непростая профессия. Но если ты ее выбрал, попробуй быть чуть доброжелательнее и расторопнее. Это и на чаевые хорошо повлияет, – сказала .

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