Анна Лазарева: «Ни разу в Америке я не получила хорошего обслуживания в ресторане. Но попробуй не оставь чаевые!»

Теги сборная России жен Анна Лазарева Волейбол

Волейболистка Анна Лазарева рассказала об обслуживании в ресторанах США.

Этот сезон диагональная провела в американском клубе «Атланта».

– Ты говорила про желание посмотреть на американскую мечту. Насколько совпали ожидания и реальность?

– Две разные вещи! Думала, что тут все счастливые, классные дома, возят на крутых машинах детей в школу. Но вот как живу здесь я: тренировка – умерла – поела – сон. Вышла за все время в центр города несколько раз: на кофе, на ужин и в парк. Все!

И что точно могу сказать: мне тяжело свыкнуться с этими бесконечными налогами. Покупаешь кофе, а тебе в чек вписывают еще и налог. Плюс чаевые надо добавить! И у тебя выбор не «платить или не платить», а «15, 20 или 25%». Ребята, куда? Абсолютно тот же кофе, что и везде.

В России даже мысли ни у кого нет оставлять чаевые за кофе. Вот если пришел куда-то посидеть и тебе понравился сервис – это да. И то некоторые еще сомневаются – достаточно хорошо ли их обслужили, чтобы оставить 10%.

– А там обязаловка.

– Самое смешное, что ни разу в Америке я не получила хорошего обслуживания в ресторане. Вот чтобы мне самой захотелось оставить. Но попробуй не оставь! Как мне сказали, у них зарплата – пара долларов в час, и за счет чаевых они как раз выживают.

Но блин, в России или Турции ты только садишься – подходит официант с меню, спрашивает, нужно ли сразу принести воды. Здесь я могу только меню ждать 10 минут. Потом еще столько же – пока к тебе придут взять заказ. За это время успеваешь много раз подумать: а зачем я вообще здесь?

Зато терминал, на котором нужно выбрать чаевые – это они сразу. Понимаю, что официант – непростая профессия. Но если ты ее выбрал, попробуй быть чуть доброжелательнее и расторопнее. Это и на чаевые хорошо повлияет, – сказала Лазарева.

Первая россиянка в волейбольной лиге США: почему ей там не зашло?

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55 комментариев
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Неужели в этой дикой стране ещё и рестораны имеются!?🤣
+48
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+42
именно сфера обслуживания в России на голову выше чем в европе и штатах
+37
-8
+29
Кошмар какой! Везде налоги! Не то что в России где есть утилизационный сбор, мифический капремонт и прочие сборы с народа!
+31
-12
+19
//Как мне сказали, у них зарплата – пара долларов в час,//
интересно, кто её обманул: симоньян, малышева, роднина?

"Средняя зарплата в час у работников супермаркетов и ресторанов в США превысила 15 долларов, сообщило Федеральное бюро статистики США. 15 долларов - это знаковый рубеж. Минимальная зарплата в США с 2009 года остается 7,25 доллара в час (правда, за такие деньги работают в основном бесправные нелегальные мигранты и сельхозработники в южных штатах)"
+14
-5
+9
Думала, что тут все счастливые, классные дома, возят на крутых машинах детей в школу
---------------------
Да откуда достаточно молодая девушка набралась этой клюквы?
Уже почти детям даже известно, что в США немало проблем и это не рай на земле (хотя опять с чем сравнивать, если с какой-нибудь Замбией, то рай) и вообще США очень разные, от трущоб с наркоманами и гетто, до лакшери-кварталов и просто хороших мест с отличной застройкой и инфраструктурой для среднего класса.
Ну и люди опять же разные. С чего ради они там все счастливые должны жить?
Даже интересно стало где она инфу черпала🤷‍♂️?)
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+7
Ответ Iron72
именно сфера обслуживания в России на голову выше чем в европе и штатах
✅Россия лучше и в плане банковской системы. В Германии пару дней ждешь пока перевод дойдет. А у нас зашел в сбер или Тиньков , нажал 2 кнопки и готово.
✅Плюс записаться на прием к стоматологу или куда-то еще, в 1000 раз легче.
✅ Такси у нас мне больше нравится .
✅Та же сфера красоты на 10 шагов впереди Европы и США.
✅В России ты не отдаешь 50% дохода своего бизнеса государству. Я эти моменты только на практике оценил, а до этого не понимал. И много других моментов, которые не заметишь пока не поживешь где-то еще )
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Ответ Листок яблони
Пара долларов в час - это мало что ли? Даже у меня доход меньше.
Ну зато у тебя аренда квартиры не 2000 долларов в месяц и тд.
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+2
Ответ Montenegro Serbian
Думала, что тут все счастливые, классные дома, возят на крутых машинах детей в школу --------------------- Да откуда достаточно молодая девушка набралась этой клюквы? Уже почти детям даже известно, что в США немало проблем и это не рай на земле (хотя опять с чем сравнивать, если с какой-нибудь Замбией, то рай) и вообще США очень разные, от трущоб с наркоманами и гетто, до лакшери-кварталов и просто хороших мест с отличной застройкой и инфраструктурой для среднего класса. Ну и люди опять же разные. С чего ради они там все счастливые должны жить? Даже интересно стало где она инфу черпала🤷‍♂️?)
По фильмам в основном думается, допустим моё поколение 90 года рождения так же выросло на фильмах, где показывали как круто и классно в омерике и как плохо в Росиии
+2
0
+2
Ответ Kasztelan
"Но попробуй не оставь чаевые!" Ну и что же случится? Тебя изобьют битами?
Просто в счёт включают. И в такси при оплате должен выбрать размер чаевых. И вообще везде клянчат. За платные экскурсии тоже.
Не изобьют, но неприятно.
+2
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+2
Ответ Iron72
именно сфера обслуживания в России на голову выше чем в европе и штатах
Факт, небо и земля
+2
0
+2
Ответ Alexey Drugov
Кошмар какой! Везде налоги! Не то что в России где есть утилизационный сбор, мифический капремонт и прочие сборы с народа!
Ну у нее наезд на то, что налог не указан на ценнике товара, его тебе добавляют непосредственно в чеке.
+1
0
+1
Ответ strelok16
По фильмам в основном думается, допустим моё поколение 90 года рождения так же выросло на фильмах, где показывали как круто и классно в омерике и как плохо в Росиии
Ну в те времена так и было, в общем-то. За последние 25 лет Америка, мягко говоря, не улучшилась (особенно Калифорния)
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+1
Ответ DAVID19-91
✅Россия лучше и в плане банковской системы. В Германии пару дней ждешь пока перевод дойдет. А у нас зашел в сбер или Тиньков , нажал 2 кнопки и готово. ✅Плюс записаться на прием к стоматологу или куда-то еще, в 1000 раз легче. ✅ Такси у нас мне больше нравится . ✅Та же сфера красоты на 10 шагов впереди Европы и США. ✅В России ты не отдаешь 50% дохода своего бизнеса государству. Я эти моменты только на практике оценил, а до этого не понимал. И много других моментов, которые не заметишь пока не поживешь где-то еще )
И интернет, и сотовая связь в России намного лучше и стоят копейки
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Ответ D-eisler@yandex.ru
сфера услуг в России думаю лучше. Банально посмотрите на макдак. В США это одно из худших мест для негров. А у нас вполне хороший общепит. ну это срез, судить по макдкаку о стране не надо. Но повторю. мне кажется в РФ сфера услуг лучше
да вам не кажется, это уже многие отмечали, причем даже сами иностранцы, у каждой страны есть свои плюсы и минусы, мы в сфере обслуживания однозначно преуспели
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Ответ Листок яблони
А за что 2 минуса?
За микрозарплату
+1
0
+1
Ответ ДудьСдулся
//Как мне сказали, у них зарплата – пара долларов в час,// интересно, кто её обманул: симоньян, малышева, роднина? "Средняя зарплата в час у работников супермаркетов и ресторанов в США превысила 15 долларов, сообщило Федеральное бюро статистики США. 15 долларов - это знаковый рубеж. Минимальная зарплата в США с 2009 года остается 7,25 доллара в час (правда, за такие деньги работают в основном бесправные нелегальные мигранты и сельхозработники в южных штатах)"
На 15 долларов в час там не прожить все равно
+1
0
+1
Ответ igls54
Неужели в этой дикой стране ещё и рестораны имеются!?🤣
В стране где 99 процентов общепита - это пальма , разрыхлители и усилители вкуса , а просрочка идет в столовые и кулинарии , чаевые принято оставлять в аптеке за дженерики из Индии , чтоб не выплюнуть желудок.
+4
-3
+1
Чаевые не буду комментировать. Но с налогами все верно, человек должен знать, какую сумму он отдает государству. У нас, почему-то, считается, что налог всего 13%, хотя это далеко не так.
+1
0
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Ответ Юрий Плотников
Всегда прикалывают такие вещатели- рассказывают, как там всё хреново, но при этом делают это или оттуда или при любой возможности мотаются туда отдыхать несколько раз в год))
Вы действительно не понимаете, что одна из основных причин, почему туда мотаются, это климат? Она два раза это говорит в полном интервью. Не все любят снег, слякоть и мороз 7 месяцев из 12.
+1
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Поддерживаю. Лучшее обслуживание в ресторанах Питера и Москвы. У Красной поляне еще хорошо, но в Сочи в целом слабо. В Европе и в Штатах не плюнули в тарелку уже спасибо, но не во всех. В Мишлене хорошо обслуживают
+3
-2
+1
Ответ D-eisler@yandex.ru
сфера услуг в России думаю лучше. Банально посмотрите на макдак. В США это одно из худших мест для негров. А у нас вполне хороший общепит. ну это срез, судить по макдкаку о стране не надо. Но повторю. мне кажется в РФ сфера услуг лучше
Это так, даже не обсуждается. В России сфера услуг лучше, чем во многих странах Запада. Изучал профессионально и пользовался. Другое дело, что в среднем по стране - эти услуги (рестораны, химчистки, мастера по вызову, медицина, банкинг) недоступны бОльшей части людей в России.
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Ответ Iron72
именно сфера обслуживания в России на голову выше чем в европе и штатах
Не в России, а в Москве, отчасти в Петербурге, и, например, в Плёсе.
В других городах - лютый колхоз и дичь
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Ответ Booligan
в Италии можно и полчаса прождать, все рестораны в Америке этнические, очевидно, и там в турецком или русском ресторане прибегут быстрее, чем в итальянском
Ну полчаса в Италии ни разу не ждал. Бывает необязательность: должен быть открыт, а не работает.
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Ответ Booligan
в Италии можно и полчаса прождать, все рестораны в Америке этнические, очевидно, и там в турецком или русском ресторане прибегут быстрее, чем в итальянском
Сильно зависит от региона. На юге да, на севере всё живее.
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Ответ Booligan
в Италии можно и полчаса прождать, все рестораны в Америке этнические, очевидно, и там в турецком или русском ресторане прибегут быстрее, чем в итальянском
В Италии можно, и в обычном маркете , сдачи не досчитаться, обычное дело, Европа.
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Ответ Дмитрий Рабко
То есть, её туда заманили и приковали цепью к двухпудовой гире и уехать из это рабства она не могла. Всё же, думаю, у неё на круг вышло весьма неплохо по деньгам и осталась она довольной.
Она не про свои доходы говорит, а про сервис.
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Ответ DAVID19-91
✅Россия лучше и в плане банковской системы. В Германии пару дней ждешь пока перевод дойдет. А у нас зашел в сбер или Тиньков , нажал 2 кнопки и готово. ✅Плюс записаться на прием к стоматологу или куда-то еще, в 1000 раз легче. ✅ Такси у нас мне больше нравится . ✅Та же сфера красоты на 10 шагов впереди Европы и США. ✅В России ты не отдаешь 50% дохода своего бизнеса государству. Я эти моменты только на практике оценил, а до этого не понимал. И много других моментов, которые не заметишь пока не поживешь где-то еще )
Враньё насчёт переводов.Всё работает мгновенно.Система работает с 2005 года.Хорош уже тут про «отсталость» западного мира сказки рассказывать🤣

Sofortüberweisung ist eine Online-Banking-basierte Zahlungsmethode der Sofort GmbH zur bargeldlosen Zahlung im Internet. Die Firma wurde 2005 gegründet und gehört seit 2014 zur schwedischen Klarna-Gruppe.
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Ответ Юрий Плотников
Всегда прикалывают такие вещатели- рассказывают, как там всё хреново, но при этом делают это или оттуда или при любой возможности мотаются туда отдыхать несколько раз в год))
всегда прикалывают люди из комментов на Спортсе, у которых почему то есть только - "все хреново" или "все отлично", хотя очевидно что дама просто делится своим опытом, видимо есть вещи которые понравились, а есть которые не очень о чем она и говорит)
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Ответ GullitRuud
америка это помойка . хорошо себя чувствовать в сша можно если миллионер , ну или есть какой солидный пассивный доход , накопления и тебе лично хватает .. если там родился и не знал ничего лучшего..если приехал из совсем уж задрипанной , нищей страны .
откуда пишешь, из Швейцарии? Если штаты это помойка, то откуда те 10-20 млн человек, которые ежегодно участвуют в лотерее Грин кард?
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Ответ Groznyi2024
Поддерживаю. Лучшее обслуживание в ресторанах Питера и Москвы. У Красной поляне еще хорошо, но в Сочи в целом слабо. В Европе и в Штатах не плюнули в тарелку уже спасибо, но не во всех. В Мишлене хорошо обслуживают
А почему вы сравниваете рестораны? Странная выборка. Если брать кафе, ресты и тд - то я большой разницы у нас с Европой не вижу. Разве что там более лайтовое обслуживание в целом, а у нас конкретно где-то очень и очень хорошо, а где-то прям так себе или даже почти хамят.
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