Тухель получит более 10 млн евро за уход из «Баварии»

«Бавария» выплатит Томасу Тухелю компенсацию после ухода из клуба.

Как передает & со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» выплатит Тухелю, покинувшему пост главного тренера по окончании сезона, более 10 млн евро. Его тренерскому штабу будут выплачивать зарплату до 30 июня 2025 года – даты истечения контракта.

Отмечается, что следующий клуб не будет выплачивать «Баварии» компенсацию, поскольку контракт с тренером будет расторгнут.