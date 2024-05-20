Тухель получит более 10 млн евро за уход из «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия отставки Томас Тухель деньги Футбол

«Бавария» выплатит Томасу Тухелю компенсацию после ухода из клуба.

Как передает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» выплатит Тухелю, покинувшему пост главного тренера по окончании сезона, более 10 млн евро. Его тренерскому штабу будут выплачивать зарплату до 30 июня 2025 года – даты истечения контракта.

Отмечается, что следующий клуб Тухеля не будет выплачивать «Баварии» компенсацию, поскольку контракт с тренером будет расторгнут.

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9 комментариев
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В руководстве Баварии сидят совсем неумные люди. Зачем платить 10 миллионов за уход? Я могу и за 5 миллионов уйти.
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Нетухло
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Всем бы такой уход с работы.
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