Аннабель Морозов тренируется в паре с американцем Джеффри Ченом. Дуэт с Еременко распался («Р-Спорт»)

Теги сборная США Игорь Еременко Аннабель Морозов Джеффри Чен Фигурное катание

Аннабель Морозов тренируется в дуэте с Джеффри Ченом из США.

По информации «Р-Спорта», пара фигуристки с Игорем Еременко распалась. Морозов планирует выступать за США. 

Джеффри Чен ранее выступал в танцах на льду в дуэте с Яли Педерсен.

Морозов имеет российское, американское и французское гражданство. В сезоне-2023/24 пара Морозов – Еременко выступила на одном этапе Гран-при России, после чего покинула группу Анжелики Крыловой и начала тренировки в США.

Сообщалось, что фигуристы могут перейти в сборную США или Франции. 

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31 комментарий
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У Аннабель что не сезон , то новый партнёр.
Игоря в этой ситуации жалко
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-1
+16
и зачем было дергать Игоря, если такой расклад был. он, вроде бы, всерьез хотел продолжать, и данные есть
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Папа с доцей еще и все американские дуэты до Милана развалят с их прытью то. Чокам надо поаккуратнее там.
+14
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+12
У ТАТ к вечеру сапоги закончатся с таким успехом.
+8
0
+8
Ответ ЮИ
Поматросила и бросила?
Поморозила и бросила )
+8
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+7
Вот это поворот, Ерёменко домой, а сборная США всё ближе.
+5
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+4
Поматросила и бросила?
+3
0
+3
Ответ Katerina Sunny
Вот это поворот, Ерёменко домой, а сборная США всё ближе.
Ерёменко будет жить в США
+3
0
+3
Ответ Аленка_76
У Аннабель что не сезон , то новый партнёр. Игоря в этой ситуации жалко
А чего Игорь ждал? Он так, на всякий случай
+3
0
+3
Девушка в вечном поиске
+3
-1
+2
фигня с таким подходом к делу выйдет
А Чен это такая безнадега..на какой Милан Анабель надеется
+2
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+2
Морозов перебирает партнеров как перчатки
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Ответ N-fox
Ну вот и еще один партнер освободился..
Он вроде не горит желанием возвращаться в Россию
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доча по смене партнеров в папу
+1
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Ответ ИннаВБ
Он вроде не горит желанием возвращаться в Россию
А что ему там делать, если только он не женится на Морозов? Там партнерши с грин-картами в руках для него сидят?
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Ответ JackJohnnieJim
Аннабель Морозов какого пола?
Среднего
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Ой, Морозов, ты слышишь, Морозов
Разогрей свое сердце, оттай
Ой, Морозов, ты слышишь, Морозов
За меня себя замуж отдай.
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Значит не получил визу O-1, она для топов, таких как Базылюк, Костылева, Федотов, Лазарев.
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Морозов -Чен, мда... Вот так вот мы пришли к тому, чего так боялись — к гендерно-нейтральным парам. А такого при Трампе не было
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Спасибо за уточнение, что это фигуристка, а не фигурист.
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То-то Морозов мне не нравилась, но, скорее, это цена, чтобы выступать за США. Папаша на все идет. Впрочем, узнаем. Наверное.
А Еременко действительно жаль. Как танцор, он вызывает у меня большой интерес. Любопытно как у него сложится. Как теперь в США. А возвращаться в местное болото не хочется.
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Морозоффф Еременко, обещать, не значит жениться...
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Мадемуазель Аннабель всерьёз собралась в сборную США и на международные соревнования.
Партнёров меняет - как перчатки (с)
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Ну вот и еще один партнер освободился..
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