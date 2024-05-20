Аннабель Морозов тренируется в паре с американцем Джеффри Ченом. Дуэт с Еременко распался («Р-Спорт»)
Аннабель Морозов тренируется в дуэте с Джеффри Ченом из США.
По информации «Р-Спорта», пара фигуристки с Игорем Еременко распалась. Морозов планирует выступать за США.
Джеффри Чен ранее выступал в танцах на льду в дуэте с Яли Педерсен.
Морозов имеет российское, американское и французское гражданство. В сезоне-2023/24 пара Морозов – Еременко выступила на одном этапе Гран-при России, после чего покинула группу Анжелики Крыловой и начала тренировки в США.
Сообщалось, что фигуристы могут перейти в сборную США или Франции.
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Игоря в этой ситуации жалко
А Чен это такая безнадега..на какой Милан Анабель надеется
Разогрей свое сердце, оттай
Ой, Морозов, ты слышишь, Морозов
За меня себя замуж отдай.
А Еременко действительно жаль. Как танцор, он вызывает у меня большой интерес. Любопытно как у него сложится. Как теперь в США. А возвращаться в местное болото не хочется.
Партнёров меняет - как перчатки (с)