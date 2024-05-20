Аннабель Морозов тренируется в паре с американцем Джеффри Ченом. Дуэт с Еременко распался («Р-Спорт»)

Аннабель Морозов тренируется в дуэте с Джеффри Ченом из США.

По информации «Р-Спорта», пара фигуристки с распалась. планирует выступать за США.

Джеффри Чен ранее выступал в танцах на льду в дуэте с Яли Педерсен.

Морозов имеет российское, американское и французское гражданство. В сезоне-2023/24 пара Морозов – Еременко выступила на одном этапе Гран-при России, после чего покинула группу Анжелики Крыловой и начала тренировки в США.

Сообщалось, что фигуристы могут перейти в сборную США или Франции.

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