3 игрока «Эдмонтона» набрали по 20+ очков за 2 раунда плей-офф – рекорд НХЛ. Драйзайтль, Макдэвид и Бушар лидируют в бомбардирской гонке

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Эван Бушар Хоккей

3 игрока «Эдмонтона» набрали по 20+ очков за 2 раунда плей-офф – рекорд НХЛ.

«Ойлерс» вышли в финал Западной конференции, выбив «Ванкувер» во 2-м раунде (4-3, 3:2 в седьмом матче). 

Защитник канадского клуба Эван Бушар дважды ассистировал партнерам. На его счету стало 20 (5+15) очков в 12 играх в этом плей-офф. 

Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров текущего розыгрыша, уступая партнерам по команде Леону Драйзайтлю (24 в 12, 8+16) и Коннору Макдэвиду (21 в 12, 2+19). 

Это первый случай в истории НХЛ, когда в составе одной команды сразу 3 игрока набрали по 20 или более очков после двух раундов плей-офф. 

15 комментариев
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+15
Ответ Maxim Shumov
Так ведь любители Сани говорят, что 97 бегунок, а он второй раз за 3 года с топовой статой в финал конфы вышел, странно
Любители Сани не смотрят матчи)
+14
-2
+12
Так ведь любители Сани говорят, что 97 бегунок, а он второй раз за 3 года с топовой статой в финал конфы вышел, странно
+19
-8
+11
4 игрока лидируют, у Нюджент-Хопкинса 16 очков и он четвертый.
+8
0
+8
Команда, которая переписывает рекорды ❤️
+6
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+6
Дайте Норрис Эвану!
Дайте Коня Драйзу!
+5
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Так держать 💪💪💪💪
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Очень красиво!
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И это всего после 2 серий!!! 😯
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Возьмут кубок, заразы
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Им бы вратаря
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Ответ Maxim Shumov
Так ведь любители Сани говорят, что 97 бегунок, а он второй раз за 3 года с топовой статой в финал конфы вышел, странно
2 гола топовая стата 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Мляяя только не считайте пожалуйста передачи это настолько тупо что я удивлён кто вообще придумал передачи в спорте считать, в любом игровом виде спорта значение имеет гол, шайба, очко а не передачи. Скоро начнут считать удары по воротам как за позитивное действие
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