3 игрока «Эдмонтона» набрали по 20+ очков за 2 раунда плей-офф – рекорд НХЛ. Драйзайтль, Макдэвид и Бушар лидируют в бомбардирской гонке

3 игрока «Эдмонтона» набрали по 20+ очков за 2 раунда плей-офф – рекорд НХЛ.

«Ойлерс» вышли в финал Западной конференции, выбив «Ванкувер» во 2-м раунде (4-3, 3:2 в седьмом матче).

Защитник канадского клуба дважды ассистировал партнерам. На его счету стало 20 (5+15) очков в 12 играх в этом плей-офф.

Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров текущего розыгрыша, уступая партнерам по команде Леону Драйзайтлю (24 в 12, 8+16) и (21 в 12, 2+19).

Это первый случай в истории , когда в составе одной команды сразу 3 игрока набрали по 20 или более очков после двух раундов плей-офф.