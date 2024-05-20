ЧМ-2024. Швеция сыграет с Францией, Финляндия – с Данией, Казахстан против Польши

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В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Швеции сыграет с Францией, Финляндия встретится с Данией, Казахстан будет противостоять Польше.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2024

Группа А

Великобритания – Норвегия
Дата проведения
20 мая, 17.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

 

Финляндия – Дания
Дата проведения
20 мая, 21.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

Группа B

Швеция – Франция
Дата проведения
20 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

 

Казахстан – Польша
Дата проведения
20 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024

2 комментария
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Матч - настоящая проверка для сборной Казахстана.
Иозе напрягся...
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Казахам для полного счастья нужно ещё и Лёлекам слить.
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