ЧМ-2024. Швеция сыграет с Францией, Финляндия – с Данией, Казахстан против Польши
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Швеции сыграет с Францией, Финляндия встретится с Данией, Казахстан будет противостоять Польше.
Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
Чемпионат мира-2024
Группа А
- Дата проведения
- 20 мая, 17.20, «O2 Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 21.20, «O2 Арена»
Группа B
- Дата проведения
- 20 мая, 17.20, «ČEZ Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 21.20, «ČEZ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024
Иозе напрягся...