ЧМ-2024. Швеция сыграет с Францией, Финляндия – с Данией, Казахстан против Польши

В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

сыграет с Францией, встретится с Данией, будет противостоять .

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

мира-2024

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024