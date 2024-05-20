Женская сборная Литвы отказалась играть с Беларусью в отборе к Евро. Команде засчитают технические поражения, федерацию оштрафуют на 5000 евро

Женская сборная Литвы не сыграет с командой Беларуси в отборе на Евро-2025.

После жеребьевки отборочного турнира, по результатам которой сборная Литвы оказалась в группе с командами Беларуси, Кипра и Грузии, глава Литовской федерация футбола заявил о намерении отказаться играть с командой Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Литовской федерации футбола, официально отменил матчи против сборной Беларуси, которые должны были состояться 31 мая и 4 июня. В обоих матчах сборной Литвы будут присуждены технические поражения со счетом 0:3, а федерация выплатит штраф в размере 5000 евро.

«На нас наложили санкции, которых можно было ожидать. Главное, что для нашей команды не закрыт путь в отборе на чемпионат , мы сможем провести два заключительных матча. После победы в них мы сможем претендовать на второе место в группе и выход в финальную часть.

В данном случае санкции и денежные штрафы не являются главными проблемами, важно было еще раз обозначить позицию федерации», – сказал президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.