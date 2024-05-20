Женская сборная Литвы отказалась играть с Беларусью в отборе к Евро. Команде засчитают технические поражения, федерацию оштрафуют на 5000 евро

Теги УЕФА женский футбол сборная Литвы по футболу высшая лига Литва Политика сборная Беларуси жен Чемпионат Европы по футболу среди женщин Футбол

Женская сборная Литвы не сыграет с командой Беларуси в отборе на Евро-2025.

После жеребьевки отборочного турнира, по результатам которой сборная Литвы оказалась в группе с командами Беларуси, Кипра и Грузии, глава Литовской федерация футбола заявил о намерении отказаться играть с командой Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Литовской федерации футбола, УЕФА официально отменил матчи против сборной Беларуси, которые должны были состояться 31 мая и 4 июня. В обоих матчах сборной Литвы будут присуждены технические поражения со счетом 0:3, а федерация выплатит штраф в размере 5000 евро.

«На нас наложили санкции, которых можно было ожидать. Главное, что для нашей команды не закрыт путь в отборе на чемпионат Европы, мы сможем провести два заключительных матча. После победы в них мы сможем претендовать на второе место в группе и выход в финальную часть.

В данном случае санкции и денежные штрафы не являются главными проблемами, важно было еще раз обозначить позицию федерации», – сказал президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.

Материалы по теме

82 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так и надо наказывать за беспричинное уклонение от матчей.
+114
-11
+103
Девченок жалко
тренируются, пашут
потом приходит какой то хрен с федерации и благодаря ему они получают 0-3 не выходя на поле
зато этот хрен высказал позицию и получит премию из бюджета
а они выходит, зря жизнь спорту посвятили
+81
-8
+73
Надо бы ещё и с Грузией отказаться играть....там демократия в опасности
+59
-7
+52
УЕФА и ФИФА, вот тоже самое с поляками надо было делать в марте 2022. И остальным пригрозить. А то развели балаган!
+38
-7
+31
Назло маме отморожу уши. В итоге беларуски получили халявные 6 очков и неплохую разницу мячей.
+33
-5
+28
Всё верно, но что мешало так в 2022 с Польшей поступить?
+29
-6
+23
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
>цивилизованными людьми
Так Беларусь с прибалтами должна была играть.
+22
-4
+18
Ответ Георгий Большаков
Всё верно, но что мешало так в 2022 с Польшей поступить?
Мощная доза Этодругина в паховой области УЕФА и ФИФА под воздействием которого достоинство этих организаций скукожилось, притупило всё, чтобы отработать как им скажут.
+20
-3
+17
Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Под ним стул вовсю качается, а он на спортсе в комментах срет сидит
+20
-4
+16
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
В Мире одна страна диктатор. Это США.
+17
-2
+15
Ответ JohnnyMulka
Девченок жалко тренируются, пашут потом приходит какой то хрен с федерации и благодаря ему они получают 0-3 не выходя на поле зато этот хрен высказал позицию и получит премию из бюджета а они выходит, зря жизнь спорту посвятили
Украинская федерация футбола дважды снимали свою сборную по пляжному футболу, которая отбиралась на ЧМ 2021 и 2023 (европейский отбор самый сложный) .В первый раз из-за того что турнир проходил в Москве (хотя у них пол сборной в этой Москве за клубы играли) , а во второй потому что разрешили играть белорусам.
Клоуны 🤡🤡🤡
+15
-2
+13
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Комментарий скрыт
Так ведь они могут из-за этих двух поражений лишиться шанса на квалификацию да и спортивный век короткий
так что отчасти он прав, ведь цикл могут и пропустить
+13
-1
+12
Все правильно. Хотите заниматься политикой ? Вот и занимайтесь. Только не на футбольном поле
+14
-3
+11
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Прибалтика и "цивилизованные люди" в одном предложении?
+11
-1
+10
Так же надо делать и в мужском футболе, сразу позеров поубавится резко, либо им придется платить за свою русофобию штрафами и техническими поражениями)
+11
-3
+8
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
какие,как еврейцына фарш пустили 38 тыс. это типа за человеческие ценности,а шпротоеды потихоньку вымрут сами ,сидят на кукане у наты и дяди сэма отвернётся от них и усё, нация=уххха 2 млн.,их сотрут в порошок и никто не вспомнит про этих ,тут друггие страны и цивилизации рулят,а это так пыль на сапогах
+13
-5
+8
Ответ Фан Рубина
Так и надо наказывать за беспричинное уклонение от матчей.
Дисквалификацию бы добавить и все
+9
-2
+7
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Чувачок! Не мы санкции вводили, а против нас. И мы врагов не искали и не ищем. А нас начали считать врагами. Но кто? США и кукольная Европа? И почему я не должен смотрел еврофутбол или фильмы америкосов? Я не буду назло бабушке уши морозить, как это делает ЕС в угоду США. Я умнее всего протухшего Запада.
+6
0
+6
Так можно было еще в отборочных к ЧМ сделать - и никаких проблем. А то я тоже, может, не хочу с Германией или Англией играть, вдруг они выиграют)
+9
-3
+6
За такое надо отстранять от отбора, тогда и не будет подобных прецедентов
+12
-6
+6
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
сегрегация по национальному признаку в лучших традициях современной западной демократии
+6
-1
+5
Тут не штраф нужен, а дисквалификация года на два.
+8
-3
+5
Тупые прибалтийские шпроты!
+16
-11
+5
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Чем тебе не нравятся человеческие ценности белорусских девчат и почему ты решаешь, что эти девушки нецевилизованные? Твои слова напоминают рассуждения одного австрийского художника.
+5
-1
+4
Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
а почему ты скромно промолчал про Бразилию- страну БРИКС?
+4
0
+4
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Цивилизованными?) Те, кто половину ближнего востока разбомбили за последние 30 лет?
+4
0
+4
Ответ Blu-red
Я б тоже на принцип тут пошел
Какой такой принцип, прям интересно? Играть в футбол против девчонок белорусских это какой же нужно принцип иметь? Лично я играл и соревновался бы без исключения, со всеми спортсменами. И с украинцами, в том числе. Так что это за принцип такой у тебя?
+5
-1
+4
Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Откуда честь у прибалтов? )))
+5
-1
+4
Совсем уже без ума …позицию обозначить еще раз.., да всем как-то фиолетово на вашу позицию. Себе хуже делаете и все.
+3
0
+3
Позиция номер 6⃣
+5
-2
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий