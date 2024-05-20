Женская сборная Литвы отказалась играть с Беларусью в отборе к Евро. Команде засчитают технические поражения, федерацию оштрафуют на 5000 евро
Женская сборная Литвы не сыграет с командой Беларуси в отборе на Евро-2025.
После жеребьевки отборочного турнира, по результатам которой сборная Литвы оказалась в группе с командами Беларуси, Кипра и Грузии, глава Литовской федерация футбола заявил о намерении отказаться играть с командой Беларуси.
Как сообщает пресс-служба Литовской федерации футбола, УЕФА официально отменил матчи против сборной Беларуси, которые должны были состояться 31 мая и 4 июня. В обоих матчах сборной Литвы будут присуждены технические поражения со счетом 0:3, а федерация выплатит штраф в размере 5000 евро.
«На нас наложили санкции, которых можно было ожидать. Главное, что для нашей команды не закрыт путь в отборе на чемпионат Европы, мы сможем провести два заключительных матча. После победы в них мы сможем претендовать на второе место в группе и выход в финальную часть.
В данном случае санкции и денежные штрафы не являются главными проблемами, важно было еще раз обозначить позицию федерации», – сказал президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.
тренируются, пашут
потом приходит какой то хрен с федерации и благодаря ему они получают 0-3 не выходя на поле
зато этот хрен высказал позицию и получит премию из бюджета
а они выходит, зря жизнь спорту посвятили
Так Беларусь с прибалтами должна была играть.
Клоуны 🤡🤡🤡
так что отчасти он прав, ведь цикл могут и пропустить