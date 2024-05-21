«Эдмонтон» вышел в финал Запада во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Далласом»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон Даллас НХЛ Хоккей

«Эдмонтон» вышел в финал Запада во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Далласом».

«Ойлерс» прошли «Ванкувер» во втором раунде Кубка Стэнли (4-3, 3:2 в седьмом матче). 

Клуб из Альберты сыграет в финале Западной конференции во 2-й раз за 3 сезона. В 2022 году «Эдмонтон» уступил «Колорадо» (0-4). 

В этом году соперником канадской команды будет «Даллас», выбивший «Эвеланш» во втором раунде (4-2). 

14 комментариев
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Молодцы!!!
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Классическая серия конца 90-х/начала 00-х. Будем надеяться, что закончится как в тёплом ламповом 97-м.
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Очередная сладкая победа от Эдмонтона 💪THE CHAMP IS HERE
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Прекрасно 👍
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примерно равные шансы, но чуть больше их у Далласа
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ДА!!!
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До КС далековато, поработать менеджменту надо.
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Даллас по-сбалансированней.
Со звёздным тандемом успешно в регулярке справлялись - за 3 матча Макди с Дразом набрали всего 3 очка суммарно
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Вот тебе командный вид спорта)))
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