«Эдмонтон» вышел в финал Запада во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Далласом»
«Эдмонтон» вышел в финал Запада во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Далласом».
«Ойлерс» прошли «Ванкувер» во втором раунде Кубка Стэнли (4-3, 3:2 в седьмом матче).
Клуб из Альберты сыграет в финале Западной конференции во 2-й раз за 3 сезона. В 2022 году «Эдмонтон» уступил «Колорадо» (0-4).
В этом году соперником канадской команды будет «Даллас», выбивший «Эвеланш» во втором раунде (4-2).
Со звёздным тандемом успешно в регулярке справлялись - за 3 матча Макди с Дразом набрали всего 3 очка суммарно