«Эдмонтон» вышел в финал Запада во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Далласом».

«Ойлерс» прошли « » во втором раунде Кубка Стэнли (4-3, 3:2 в седьмом матче).

Клуб из Альберты сыграет в финале Западной конференции во 2-й раз за 3 сезона. В 2022 году « » уступил «Колорадо» (0-4).

В этом году соперником канадской команды будет «Даллас», выбивший «Эвеланш» во втором раунде (4-2).