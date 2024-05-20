Ротенберг о борьбе за титул РПЛ: «Я и мы как семья «Газпрома» будем делать все возможное для победы «Зенита». Сделаем все, что от нас зависит»
Роман Ротенберг поделился мнением касательно борьбы за чемпионство в РПЛ.
В преддверии заключительного тура сезона Мир РПЛ на победу в турнире претендуют три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит».
– Вам любопытна развязка в первенстве РПЛ? Кто возьмет золото?
– Мы со своей стороны – лично я и все мы как семья «Газпрома» – будем делать все возможное, чтобы победил «Зенит».
И будем максимально их поддерживать. И главного тренера, и всех футболистов.
Для «Зенита» мы сделаем все, что от нас зависит.
– Очень интересная интрига, рейтинги зашкаливают.
– Согласен, это очень важно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
2. Будем максимально поддерживать.
Со вторым пунктом понятно, но тогда что означает первый? Что ещё можно сделать кроме поддержки?
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придурь ещё и сказал " семья Газпрома" . клинический
Думать, прежде, чем пальцами по клаве стучать - не твоё.