Ротенберг о борьбе за титул РПЛ: «Я и мы как семья «Газпрома» будем делать все возможное для победы «Зенита». Сделаем все, что от нас зависит»

Роман Ротенберг поделился мнением касательно борьбы за чемпионство в РПЛ.

В преддверии заключительного тура сезона Мир РПЛ на победу в турнире претендуют три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит».

– Вам любопытна развязка в первенстве РПЛ? Кто возьмет золото?

– Мы со своей стороны – лично я и все мы как семья «Газпрома» – будем делать все возможное, чтобы победил «Зенит».

И будем максимально их поддерживать. И главного тренера, и всех футболистов.

Для «Зенита» мы сделаем все, что от нас зависит.

– Очень интересная интрига, рейтинги зашкаливают.

– Согласен, это очень важно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.