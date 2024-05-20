Ротенберг о борьбе за титул РПЛ: «Я и мы как семья «Газпрома» будем делать все возможное для победы «Зенита». Сделаем все, что от нас зависит»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Газпром КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением касательно борьбы за чемпионство в РПЛ.

В преддверии заключительного тура сезона Мир РПЛ на победу в турнире претендуют три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит».

– Вам любопытна развязка в первенстве РПЛ? Кто возьмет золото?

– Мы со своей стороны – лично я и все мы как семья «Газпрома» – будем делать все возможное, чтобы победил «Зенит».

И будем максимально их поддерживать. И главного тренера, и всех футболистов.

Для «Зенита» мы сделаем все, что от нас зависит.

– Очень интересная интрига, рейтинги зашкаливают.

– Согласен, это очень важно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

23 комментария
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ты не из семьи Газпрома , а искусственно созданный рудимент в спорте( хоккее). вали в топ менеджеры в Лахту, и уберись из СКА
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Вся эта перхоть считает себя хозяевами России.
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Выдадут им клюшки и пойдут убивать Ростов?
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Ветераны СКА настрочат письмо судьям последнего тура?
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Ответ Callid
ты не из семьи Газпрома , а искусственно созданный рудимент в спорте( хоккее). вали в топ менеджеры в Лахту, и уберись из СКА
А семья Газпрома не искусственно создана? )
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У Романа какие то ответы,как у умной колонки,ии может это,а не Роман
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1. Сделаем все возможное.
2. Будем максимально поддерживать.

Со вторым пунктом понятно, но тогда что означает первый? Что ещё можно сделать кроме поддержки?
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Сказал сын владельца ФК Сочи. Но связи между ФК Сочи и Зенитом нет никакой, не переживайте ;)
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Я/Мы не Газпром
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Ротенберг за Зенит, а Байрамян и ко помогут стать чемпионом Сперцяна)))
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Судя по всему сказанному, самым разумным решением для Динамо будет слиться Краснодару :)
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Ответ Шурум-Бурум
От Зенита ничего не зависит, "Динамо" играет вничью и 40-тие "Первой (и единственной) победе в Чемпионате СССР" будет омрачено безнадёжно ))))
как-то это не зависит?
"Замотивировать" отдельных игроков Ростова.
Назначить нужного судью на матч в Краснодаре...
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Ответ Как дела на заводе
Комментарий скрыт
абсолютно без зависти (хотя юмор выкупил )) меня воротит от него , как и почти всех.
придурь ещё и сказал " семья Газпрома" . клинический
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Ответ Как дела на заводе
Комментарий скрыт
Сам как челядь пишешь
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Ответ Ебздрогыч
Это что он сделает, засыпет Краснодар газпромовским баблом, чтобы не проиграли? Комитет по этике не хочет вот это высказывание проверить? Или слабо, могут только над футболистом издеваться?
Так-то Краснодар и сам без газпромовских денег может чемпионом стать, если выиграет.
Думать, прежде, чем пальцами по клаве стучать - не твоё.
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