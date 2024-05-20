«Динамо» Махачкала впервые сыграет в РПЛ. «Химки» вернулись в высший дивизион

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Хасанби Биджиев Акрон Динамо Махачкала Футбол

«Динамо» Махачкала и «Химки» сыграют в следующем сезоне Мир РПЛ.

Обе команды гарантированно не опустятся ниже второго места в Мелбет Первой лиге. Это стало известно после того, как «Акрон» проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1) и потерял шансы опередить конкурентов.

У «Динамо» Хасанби Биджиева 61 очко после 33 матчей, у «Химок» Андрея Талалаева – 60 после 32 игр (в эти минуты подмосковный клуб играет с «Кубанью»). 

«Химки» вернулись в РПЛ через год после вылета. «Динамо» Махачкала никогда не играло в высшем дивизионе.

95 комментариев
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Для махачкалинцев историческая фигня…!
Для Подмосковного Норвича ничего нового)
+69
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Опять вся ветка будет забита Терюшковым(
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0
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Поздравляю.
+37
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+35
Махачкала добро пожаловать!

химки мерзость
+45
-11
+34
Круто ! Ждем новых «дагестанские москвичи ежжжжи баляяяя» на выезде в Москву 😁
+34
-3
+31
Динамовский сезон)
+23
-1
+22
В полку Динамо прибыло
+14
0
+14
Ответ Пинающий Достоинства
Для махачкалинцев историческая фигня…! Для Подмосковного Норвича ничего нового)
Нориджа, с вашего позволения
+16
-3
+13
лучше бы Тула вместо Химок
по Махачкале нет вопросов, кроме одного, заявятся ли они в РПЛ?
+13
0
+13
Вместо Химок хотелось бы увидеть какую-нибудь более интересную команду. За Динамо рад, интересный проект.
+12
0
+12
Ответ Пинающий Достоинства
Для махачкалинцев историческая фигня…! Для Подмосковного Норвича ничего нового)
Причём, впервые за 97 лет существования Динамо вышло в вышку. Реально историческая хня
+11
0
+11
Дагестан в целом заслужил путевку в вышку.
Там всегда любили и ходили на футбол + команда симпатичная и на неплохом стадионе. Уж лучше они чем Ахмат 🤮
+17
-6
+11
Наконец-то то в Махачкалу возвращается большой футбол. Полные трибуны обеспечены.
+13
-3
+10
О нет, неужели опять придётся новости с Терюшковым каждый день здесь лицезреть?
+8
0
+8
Химки? Никогда не слышал, интересно будет глянуть ...
+9
-1
+8
Ответ SMART789
Махачкала добро пожаловать! химки мерзость
полная причем
+8
-1
+7
Ответ SMART789
Махачкала добро пожаловать! химки мерзость
А Зенит?
+16
-9
+7
Ухты, а Динамо там оригинальное или банкротили и пересоздавали? Если клуб "оригинальный", то это реально круто. В РПЛ врывается история, а не новодел. Такое уважаем.
+6
-1
+5
Впервые с 95 года будет 2 Динамо в ПЛ, кроме московского Динамо были ещё Динамо Ставрополь и Динамо Газовик(Тюмень)
+5
0
+5
И у Динамо менеджер гениальный Газизов,все таки умеет он строить команды как бы его не критиковали тут а факт есть факт,он без гос-компаний крупных спонсоров государственных делает все это
+4
0
+4
Поздравляю Динамо, а Химкам желаю скорейшего расформирования
+4
0
+4
Ответ Groznyi2024
На 3 тыщи?
3 тыщи наверняка будут в Химках, да и то в лучше случае. Но 20к в Махачкале обеспечено.
+4
0
+4
Ответ Groznyi2024
На 3 тыщи?
Откуда ты такой умный? Динамо Махачкала самая посещаемая команда первой лиги, если ты не в курсе. И играют на стадионе вместимостью 25 тысяч.
+3
0
+3
Ответ Severfan
лучше бы Тула вместо Химок по Махачкале нет вопросов, кроме одного, заявятся ли они в РПЛ?
Тула же аттестацию не прошла, её даже в стыках не будет
+5
-2
+3
Будет интересно посмотреть на махачкалинское Динамо.
+4
-1
+3
рад за Динамо! вперёд Махачкала
+7
-4
+3
Ответ BarCa
Поздравляю.
Иуу ☝🏼🔫🔫🔫
+4
-1
+3
Хех, новые) особенно Химки) ну без негатива, интересно будет, Динамо может не потянуть, но надеюсь получим интересную самобытную команду и следующий чемпионат будет поинтереснее) ещё бы Балтика осталась, или Акрон поднялся...
+4
-1
+3
Минус 1 выезд московским клубам))
+2
0
+2
Ответ Proline
Кстати, кто в курсе, если Тула займёт 3 или 4 место, будет только один стык или пустят с 5 места Родину? Какие там сейчас правила?
Будет Родина играть
+2
0
+2
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