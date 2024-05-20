Казахстан остался в элите ЧМ за счет побед над Польшей и Францией. У команды 5 поражений в 7 матчах на ЧМ-2024

Сборная Казахстана сохранила место в элите ЧМ по хоккею.

Команда тренера обыграла сборную (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Эта победа позволила казахстанской команде гарантировать себе право выступать в высшем дивизионе чемпионата мира в следующем сезоне.

На этом турнире сборная одержала две победы в семи матчах – помимо Польши, была обыграна команда (3:1).

В ходе чемпионата казахстанские хоккеисты проиграли пять матчей подряд.

Казахстан набрал шесть очков в семи матчах при разнице заброшенных и пропущенных шайб 12:31.