Казахстан остался в элите ЧМ за счет побед над Польшей и Францией. У команды 5 поражений в 7 матчах на ЧМ-2024

Теги Сборная Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев КХЛ Барыс Сборная Франции по хоккею Сборная Польши по хоккею с шайбой ЧМ по хоккею Sports – Казахстан Хоккей

Сборная Казахстана сохранила место в элите ЧМ по хоккею.

Команда тренера Галыма Мамбеталиева обыграла сборную Польши (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Эта победа позволила казахстанской команде гарантировать себе право выступать в высшем дивизионе чемпионата мира в следующем сезоне.

На этом турнире сборная Казахстана одержала две победы в семи матчах – помимо Польши, была обыграна команда Франции (3:1).

В ходе чемпионата казахстанские хоккеисты проиграли пять матчей подряд.

Казахстан набрал шесть очков в семи матчах при разнице заброшенных и пропущенных шайб 12:31.

10 комментариев
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Ну всё, в ФХР могут выдохнуть!
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Казахстан остался в элите ЧМ не за счет побед над Польшей и Францией, а счет опыта, которого он набрался в великих битвах с ротенберговской дружиной!
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Тренер хоккей вхловский ставит какой-то. Шайбу по бортам катают и уповают на случайное большинство
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А поляки-то играли лучше ) Но опыт барысовцев в итоге сказался. Из оставшихся в элите команд Казахстан сильнее только Франции, да и то французы бывает играют лучше, чем на этом чм. Удачи Польше, желаю им вернуться через два года в элиту, опыта набрались, команда у них симпатичная.
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вот и багаж КХЛ сработал), добре
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Рома натаскал же, ну вы чего?)
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Федерация РК звонила уже РоРо?
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где там Кожевников? когда ждать мнение авторитетного эксперта?

ps
казахи молодцы.
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Ротенберг рассказывал что именно его сборная натренировала Казахстан для успешного выступления на ЧМ )))
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Ответ Don_Krebs
А поляки-то играли лучше ) Но опыт барысовцев в итоге сказался. Из оставшихся в элите команд Казахстан сильнее только Франции, да и то французы бывает играют лучше, чем на этом чм. Удачи Польше, желаю им вернуться через два года в элиту, опыта набрались, команда у них симпатичная.
Да не, лучше не играли, банально техники полякам не хватает и опыта, потерь шайб куда больше
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