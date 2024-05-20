«Балтика», «Пари НН» или «Факел» могут напрямую вылететь из РПЛ, «Урал» и «Оренбург» – оказаться в стыках

Теги премьер-лига Россия Первая лига Балтика Урал Факел Оренбург Пари НН Футбол

Пять клубов будут бороться за сохранение места в Мир РПЛ в последнем туре.

В 29-м туре «Пари НН» уступил ЦСКА (2:6) и опустился на 14-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах. В зоне стыковых матчей также идет «Факел», опережающий «Пари НН» по личным встречам.

Если «Балтика» обыграет «Локомотив» в заключительном туре, то «Факел» или «Пари НН» в случае своего поражения опустится в зону прямого вылета, так как калининградский клуб опередит соперника по личным встречам при равенстве очков. При этом «Факел» и «Пари НН» по-прежнему имеют шансы избежать даже стыковых матчей.

«Урал» и «Оренбург», занимающие соответственно 11-е и 12-е места, не могут вылететь из Мир РПЛ напрямую. Каждая из команд может опуститься в зону стыковых матчей.

«Балтике» для участия в стыковых матчах необходима победа в матче 30-го тура и поражение «Факела», «Пари НН» или обеих команд. При любом другом исходе клуб из Калининграда вылетит из РПЛ напрямую, заняв 15-е место.

18 комментариев
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Ох, в субботу просто «матч жизни» для Балтики будет.

Если смогли с ЦСКА, Спартаком и почти смогли с Динамо, то почему бы не замахнуться и на Локо )
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Определенно лучший 30й тур за многие годы
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Пусть будет НН, за то, что продались букам из Пари...
Только из-за названия клуб не воспринимается спортивным, а так, побрякушка на время...
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Локомотив уже на 3-е место не претендует - даже если Краснодар проиграет Динамо и по очкам они сравняются, то будут ниже по числу побед. А по "личкам" - ничья. Так что Балтика может попытаться спастись. Потому что такой НН Крыльям, мотивированному повышенными премиями за 8-ку, не соперник.
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Жаль если Балтика вылетит, а не Пари НН .
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Ответ andrew.p
Латышонок опять матч жизни выдаст?)
Латышонок по-Вашему ещё и забивать в чужие ворота должен?
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Выгнать Юрана и взять сербского тренера, чтобы сыграть 0:0 со Спамом, а потом за 2 матча пропустить 12 (!!!) голов. Отличная тактика.
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Пойду помолюсь и свечку поставлю. Пока не заупокой
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Ответ -= Masteryuga =-
Пусть будет НН, за то, что продались букам из Пари... Только из-за названия клуб не воспринимается спортивным, а так, побрякушка на время...
Согласен, пусть лучше бюджет Нижнего Новгорода используют, так будет правильнее и порядочнее.
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Ответ Денис Кёнигсберг
Пойду помолюсь и свечку поставлю. Пока не заупокой
не работает такое, доказано Химками
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