«Балтика», «Пари НН» или «Факел» могут напрямую вылететь из РПЛ, «Урал» и «Оренбург» – оказаться в стыках

Пять клубов будут бороться за сохранение места в Мир РПЛ в последнем туре.

В 29-м туре «Пари НН» уступил ЦСКА (2:6) и опустился на 14-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах. В зоне стыковых матчей также идет « », опережающий «Пари НН» по личным встречам.

Если « » обыграет «Локомотив» в заключительном туре, то «Факел» или «Пари НН» в случае своего поражения опустится в зону прямого вылета, так как калининградский клуб опередит соперника по личным встречам при равенстве очков. При этом «Факел» и « » по-прежнему имеют шансы избежать даже стыковых матчей.

« » и « », занимающие соответственно 11-е и 12-е места, не могут вылететь из Мир РПЛ напрямую. Каждая из команд может опуститься в зону стыковых матчей.

«Балтике» для участия в стыковых матчах необходима победа в матче 30-го тура и поражение «Факела», «Пари НН» или обеих команд. При любом другом исходе клуб из Калининграда вылетит из РПЛ напрямую, заняв 15-е место.