«Акрон» и «Арсенал» попали в зону стыков за право выйти в РПЛ. Тульский клуб не получил лицензию на участие в высшей лиге – вместо него может сыграть «Родина»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Акрон Родина Москва Футбол

«Арсенал» и «Акрон» завершат сезон в зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ.

В очной встрече в рамках 33-го тура Мелбет Первой лиги тульская команда одержала победу со счетом 1:0. Перед заключительным туром «Акрон» занимает 3-е место, набрав 56 очков, а «Арсенал» идет 4-м с 55 очками. Отставание «Родины» от зоны стыковых матчей составляет 3 очка, но в случае равенства московская команда уступит «Арсеналу» по результатам личных встреч.

Таким образом, «Акрон» и «Арсенал» гарантированно завершат сезон в зоне стыковых матчей за право играть в высшем дивизионе. Отметим, что ранее РФС отказал тульскому клубу в выдаче лицензии на участие в РПЛ в связи с невыполнением обязательных критериев, однако у «Арсенала» есть право подать апелляцию.

В случае, если «Арсенал» не получит лицензию на участие в РПЛ, право сыграть в стыковых матчах получит «Родина».

В стыковых матчах команды Первой лиги сыграют с командами, занявшими 13-е и 14-е места по итогам сезона Мир РПЛ.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И эта песня из года в год
+13
0
+13
Ответ Peter Parker
А с чем именно у туляков затык? Стадион, деньги или все сразу?
Не установлен FanID + другие мелочи по безопасности для клубов Высшей лиги
+11
0
+11
А с чем именно у туляков затык? Стадион, деньги или все сразу?
+8
0
+8
Ответ Константин Михайлович
Что за бред с лицензии у Тулы,совсем недавно играли же в рпл и всех все устраивало
2 года уже прошло, как миниму фан айди появился
+3
0
+3
Что за бред с лицензии у Тулы,совсем недавно играли же в рпл и всех все устраивало
+1
-1
0
Ответ Даниил Верёвкин
Не установлен FanID + другие мелочи по безопасности для клубов Высшей лиги
Понял, спасибо за ответ!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий