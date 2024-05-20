«Акрон» и «Арсенал» попали в зону стыков за право выйти в РПЛ. Тульский клуб не получил лицензию на участие в высшей лиге – вместо него может сыграть «Родина»

«Арсенал» и «Акрон» завершат сезон в зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ.

В очной встрече в рамках 33-го тура Мелбет Первой лиги тульская команда одержала победу со счетом 1:0. Перед заключительным туром « » занимает 3-е место, набрав 56 очков, а «Арсенал» идет 4-м с 55 очками. Отставание « » от зоны стыковых матчей составляет 3 очка, но в случае равенства московская команда уступит « » по результатам личных встреч.

Таким образом, «Акрон» и «Арсенал» гарантированно завершат сезон в зоне стыковых матчей за право играть в высшем дивизионе. Отметим, что ранее РФС отказал тульскому клубу в выдаче лицензии на участие в в связи с невыполнением обязательных критериев, однако у «Арсенала» есть право подать апелляцию.

В случае, если «Арсенал» не получит лицензию на участие в РПЛ, право сыграть в стыковых матчах получит «Родина».

В стыковых матчах команды Первой лиги сыграют с командами, занявшими 13-е и 14-е места по итогам сезона Мир РПЛ.