«Локомотив» принимает «Краснодар». Приходите поддержать команду на стадионе!

Теги Локомотив премьер-лига Россия Футбол

В 22 туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет в воскресенье, 31 марта, в 19:30 на стадионе «РЖД Арена». 

Железнодорожники, набрав 32 очка, занимают 5 место в таблице. Быки с 39 очками расположились на 2 месте. 

Напомним, что доходы, полученные «Локомотивом» по итогам матча, будут перечислены в общероссийскую общественную организацию Красный Крест в помощь семьям погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовал Sports

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