«Локомотив» принимает «Краснодар». Приходите поддержать команду на стадионе!

В 22 туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет в воскресенье, 31 марта, в 19:30 на стадионе «РЖД Арена».

Железнодорожники, набрав 32 очка, занимают 5 место в таблице. Быки с 39 очками расположились на 2 месте.



Напомним, что доходы, полученные «Локомотивом» по итогам матча, будут перечислены в общероссийскую общественную организацию Красный Крест в помощь семьям погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.