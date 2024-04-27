МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Инглэнд Революшн»

Теги МЛС Нью-Инглэнд Революшн Лионель Месси результаты Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС.

МЛС

Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами
Дата проведения
28 апреля, 02.30, «Gillette Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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5 комментариев
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Специалисты вулканологи предупреждают 😅
- Пузырьки газа образуются в жерле вулкана лишь незадолго до собственно извержения — за несколько дней 🌋
Соответственно, признаками приближающейся катастрофы можно считать «вздувание» почвы, происходящее из-за повышения давления внутри вулкана, и истечение газов !
- Именно такие симптомы,будут сопровождать в ближайшие сутки всех поклонников Криштиану Роналду 😎
+3
-1
+2
надеюсь увидеть красивые голы от величайшего.
+2
-1
+1
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪

8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Лучший в истории футбола✅
+3
-2
+1
Месси хол
0
0
0
Ответ rigobersong
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Лучший в истории футбола✅
+ Международный требл (КА, Финалиссима, ЧМ)
+1
-1
0
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