Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа: прогноз на матч 27 апреля 2024, чемпионат Китая
27 апреля, в субботу, пройдет шанхайское дерби — «Шанхай Порт» на своем поле примет «Шанхай Шеньхуа» в матче 8-го тура чемпионата Китая. Встреча пройдет на стадионе «САИК Мотор Пудонг Арена» и начнется в 14:35 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 3.
Шанхай Порт
«Шанхай Порт» — действующий чемпион Китая. В прошлом году команда, за которую выступает бразилец Оскар, уверенно выиграла чемпионат, опередив ближайшего преследователя «Шаньдун Тайшань» на пять очков.
Оскар, безусловно, один из главных творцов успеха «Шанхай Порт». Бразилец перебрался в Китай еще в 2016 году из «Челси», соблазнившись на большие деньги, и на удивление многих играет в китайской Суперлиге уже восьмой год.
За это время вместе с клубом Оскар выиграл два чемпионства и Суперкубок в 2019 году.
«Шанхай Порт» мог выиграть и второй Суперкубок, но уже в этом календарном году трофей клубу не дал выиграть Леонид Слуцкий и его «Шанхай Шеньхуа». Обладатель Кубка Китая обыграл чемпиона с минимальным счетом.
Еще один лидер «Шаньхай Порт» — китаец У Лэй. В 2018 году нападающий уехал «Эспаньол» и в Испании играл четыре сезона. В 2022 году У Лэй вернулся в «Шанхай Порт» и за первые двенадцать матчей забил 11 голов.
В прошлом сезоне У Лэй отличился восемнадцать раз и стал вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата Китая, уступив лишь бразильцу Леонардо из «Шаньдун Тайшань».
В этом сезоне У Лэй уже забил семь мячей в шести играх, показав свои амбиции выиграть гонку бомбардиров в текущем чемпионате.
Причем в трех играх 32-летний игрок сборной Китая оформил дубли. В матче с «Бэйцзин Гоань» его голы принесли команде ничью — 2:2.
А в прошлом туре У Лэй принес уже победу в невероятном матче против «Шаньдун Тайшань», который завершился со счетом 4:3 в пользу действующего чемпиона.
В целом «Шанхай Порт» стартовал в новом чемпионате Китая неплохо, набрав в шести играх 14 очков. Команда австралийского тренера Кевина Муската занимает третье место, отставая от «Чэнду Жунчэн» и «Шанхай Шеньхуа» на четыре и пять очков соответственно.
При этом «Шанхай Порт» провел на одну игру меньше — его гостевая встреча с «Мэйчжоу Хакка» была перенесена из-за сильных дождей. Матч запретил проводить местный МЧС из-за опасности подтопления.
Шанхай Шеньхуа
К «Шанхай Шеньхуа» теперь находится под пристальным вниманием российских любителей футбола. Конечно, это связно с тем, что перед сезоном клуб возглавил Леонид Слуцкий.
И уже в своем первом матче во главе команды Слуцкий выиграл трофей — его подопечные обыграли «Шанхай Порт» в Суперкубке Китая.
Участие в этом матча «Шанхай Шеньхуа» заслужил, выиграв в прошлом году Кубок страны.
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Победу команде Слуцкого принес гол швейцарского нападающего Сефаса Малеле на 55-й минуте. В свое время этим игроком интересовался сам итальянский «Наполи». Но, поиграв в Португалии, Румынии и Саудовской Аравии, Малеле приехал в Китай.
Выиграв трофей, Слуцкий и в чемпионате Китая начал шикарно: «Шанхай Шеньхуа» в первых семи турах набрал 19 очков, лишь раз сыграв вничью.
Единственная потеря очков случилась с «Бэйцзин Гоань» — на своем поле шанхайцы сыграли со счетом 1:1. Причем гости забили первыми, но Андре Луис еще первом тайме выравнял положение. В концовке матча гости остались вдесятером, но команда Слуцкого не успела воспользоваться численным преимуществом.
В других встречах «Шанхай Шеньхуа» победил с общим счетом 15:2.
Накануне дерби подопечные Слуцкого переиграли в гостях «Наньтун Чжиюнь» со счетом 2:0. Голами отметились все тот же Малеле и португалец Жоау Тейшейра.
Игрок из Португалии действительно один из главных футболистов в команде: он забил уже пять голов в чемпионате и по этому показателю один из двух лидеров коллектива. Вообще Тейшейра воспитанник «Ливерпуля», а поиграл за «Брайтон», «Порту», голландский «Фейеноорд» и ряд других европейских клубов.
Второй бомбардир «Шанхай Шеньхуа» — бразилец Андре Луис, у которого тоже пять точных ударов. Нападающий большую часть карьеры провел в средних клубах чемпионата Португалии, а в Китай приехал перед этим сезоном. Так что «Шанхай Шеньхуа» сделал хорошее приобретение. Бразилец еще и сделал на партнеров три передачи и лидирует по системе «гол + пас» с восемью баллами.
Есть в команде Слуцкого и местный футболист, который претендует на роль лидера. Это Се Пэнфэй, который перешел в «Шанхай Шеньхуа» перед этим сезоном из «Ухань Три Таунс» за чуть более чем миллион евро.
Се Пэнфэй уже оправдывает вложения, сделав четыре голевых передачи на партнеров. Также он отметился и голом в ворота своей бывшей команде, забив со штрафного.
Команда Слуцкого здорово начала сезон и наверняка будет бороться за чемпионство. Матч с «Шанхай Порт» — хорошая проверка чемпионских амбиций клуба, который в прошлом сезоне финишировал лишь пятым.
Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа: история личных встреч
Про матч Суперкубка мы уже сказали, а в прошлом сезоне чемпион учинил сопернику разгром в дерби, выиграв 5:0. В той игре Оскар и У Лэй оформили по дублю.
Две предыдущие встречи завершились с одинаковым счетом 1:1.
Последнюю победу в дерби в рамках чемпионата «Шанхай Шеньхуа» одержал в 2022 году со счетом 2:0.
Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа: прогноз на матч
Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч 8-го тура чемпионата Китая:
- Победа «Шанхай Порт» — 2.17
- Ничья — 3.64
- Победа «Шанхай Шеньхуа» — 3.03
Аналитики отдают предпочтение действующему чемпиону Китая, который будет играть на своем поле. Оскар и У Лэй действительно постараются сделать все, чтобы сократить отставание от команды Леонида Слуцкого в турнирной таблице.
Но для российского тренера этот матч тоже имеет огромное значение — успешный результат еще больше повысит его авторитет в глаза китайских болельщиков. Поэтому верится, что как минимум его команда не уступит в дерби — можно поставить на Х2 с коэффициентом 1.62.
Матч лидеров чемпионата вряд ли получится очень уж результатным. Скорее всего игра будет напоминать матч за Суперкубок, где был забит только один гол. Тут можно поставить на ТМ 3 за 1.53.
Где смотреть матч Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа
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- Дата проведения
- 27 апреля, 14.35, «SAIC Motor Pudong Arena»