Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа: прогноз на матч 27 апреля 2024, чемпионат Китая

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27 апреля, в субботу, пройдет шанхайское дерби — «Шанхай Порт» на своем поле примет «Шанхай Шеньхуа» в матче 8-го тура чемпионата Китая. Встреча пройдет на стадионе «САИК Мотор Пудонг Арена» и начнется в 14:35 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 3.

Шанхай Порт

 

«Шанхай Порт» — действующий чемпион Китая. В прошлом году команда, за которую выступает бразилец Оскар, уверенно выиграла чемпионат, опередив ближайшего преследователя «Шаньдун Тайшань» на пять очков.

Оскар, безусловно, один из главных творцов успеха «Шанхай Порт». Бразилец перебрался в Китай еще в 2016 году из «Челси», соблазнившись на большие деньги, и на удивление многих играет в китайской Суперлиге уже восьмой год.

За это время вместе с клубом Оскар выиграл два чемпионства и Суперкубок в 2019 году.

«Шанхай Порт» мог выиграть и второй Суперкубок, но уже в этом календарном году трофей клубу не дал выиграть Леонид Слуцкий и его «Шанхай Шеньхуа». Обладатель Кубка Китая обыграл чемпиона с минимальным счетом.

Еще один лидер «Шаньхай Порт» — китаец У Лэй. В 2018 году нападающий уехал «Эспаньол» и в Испании играл четыре сезона. В 2022 году У Лэй вернулся в «Шанхай Порт» и за первые двенадцать матчей забил 11 голов.

В прошлом сезоне У Лэй отличился восемнадцать раз и стал вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата Китая, уступив лишь бразильцу Леонардо из «Шаньдун Тайшань».

В этом сезоне У Лэй уже забил семь мячей в шести играх, показав свои амбиции выиграть гонку бомбардиров в текущем чемпионате.

Причем в трех играх 32-летний игрок сборной Китая оформил дубли. В матче с «Бэйцзин Гоань» его голы принесли команде ничью — 2:2.

А в прошлом туре У Лэй принес уже победу в невероятном матче против «Шаньдун Тайшань», который завершился со счетом 4:3 в пользу действующего чемпиона.

В целом «Шанхай Порт» стартовал в новом чемпионате Китая неплохо, набрав в шести играх 14 очков. Команда австралийского тренера Кевина Муската занимает третье место, отставая от «Чэнду Жунчэн» и «Шанхай Шеньхуа» на четыре и пять очков соответственно.

При этом «Шанхай Порт» провел на одну игру меньше — его гостевая встреча с «Мэйчжоу Хакка» была перенесена из-за сильных дождей. Матч запретил проводить местный МЧС из-за опасности подтопления.

Шанхай Шеньхуа

 

К «Шанхай Шеньхуа» теперь находится под пристальным вниманием российских любителей футбола. Конечно, это связно с тем, что перед сезоном клуб возглавил Леонид Слуцкий.

И уже в своем первом матче во главе команды Слуцкий выиграл трофей — его подопечные обыграли «Шанхай Порт» в Суперкубке Китая.

Участие в этом матча «Шанхай Шеньхуа» заслужил, выиграв в прошлом году Кубок страны.

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Победу команде Слуцкого принес гол швейцарского нападающего Сефаса Малеле на 55-й минуте. В свое время этим игроком интересовался сам итальянский «Наполи». Но, поиграв в Португалии, Румынии и Саудовской Аравии, Малеле приехал в Китай.

Выиграв трофей, Слуцкий и в чемпионате Китая начал шикарно: «Шанхай Шеньхуа» в первых семи турах набрал 19 очков, лишь раз сыграв вничью.

Единственная потеря очков случилась с «Бэйцзин Гоань» — на своем поле шанхайцы сыграли со счетом 1:1. Причем гости забили первыми, но Андре Луис еще первом тайме выравнял положение. В концовке матча гости остались вдесятером, но команда Слуцкого не успела воспользоваться численным преимуществом.

В других встречах «Шанхай Шеньхуа» победил с общим счетом 15:2.

Накануне дерби подопечные Слуцкого переиграли в гостях «Наньтун Чжиюнь» со счетом 2:0. Голами отметились все тот же Малеле и португалец Жоау Тейшейра.

Игрок из Португалии действительно один из главных футболистов в команде: он забил уже пять голов в чемпионате и по этому показателю один из двух лидеров коллектива. Вообще Тейшейра воспитанник «Ливерпуля», а поиграл за «Брайтон», «Порту», голландский «Фейеноорд» и ряд других европейских клубов.

Второй бомбардир «Шанхай Шеньхуа» — бразилец Андре Луис, у которого тоже пять точных ударов. Нападающий большую часть карьеры провел в средних клубах чемпионата Португалии, а в Китай приехал перед этим сезоном. Так что «Шанхай Шеньхуа» сделал хорошее приобретение. Бразилец еще и сделал на партнеров три передачи и лидирует по системе «гол + пас» с восемью баллами.

Есть в команде Слуцкого и местный футболист, который претендует на роль лидера. Это Се Пэнфэй, который перешел в «Шанхай Шеньхуа» перед этим сезоном из «Ухань Три Таунс» за чуть более чем миллион евро.

Се Пэнфэй уже оправдывает вложения, сделав четыре голевых передачи на партнеров. Также он отметился и голом в ворота своей бывшей команде, забив со штрафного.

Команда Слуцкого здорово начала сезон и наверняка будет бороться за чемпионство. Матч с «Шанхай Порт» — хорошая проверка чемпионских амбиций клуба, который в прошлом сезоне финишировал лишь пятым.

Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа: история личных встреч

 

Про матч Суперкубка мы уже сказали, а в прошлом сезоне чемпион учинил сопернику разгром в дерби, выиграв 5:0. В той игре Оскар и У Лэй оформили по дублю.

Две предыдущие встречи завершились с одинаковым счетом 1:1.

Последнюю победу в дерби в рамках чемпионата «Шанхай Шеньхуа» одержал в 2022 году со счетом 2:0.

Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий матч 8-го тура чемпионата Китая:

  • Победа «Шанхай Порт» — 2.17
  • Ничья — 3.64
  • Победа «Шанхай Шеньхуа» — 3.03

Аналитики отдают предпочтение действующему чемпиону Китая, который будет играть на своем поле. Оскар и У Лэй действительно постараются сделать все, чтобы сократить отставание от команды Леонида Слуцкого в турнирной таблице.

Но для российского тренера этот матч тоже имеет огромное значение — успешный результат еще больше повысит его авторитет в глаза китайских болельщиков. Поэтому верится, что как минимум его команда не уступит в дерби — можно поставить на Х2 с коэффициентом 1.62.

Матч лидеров чемпионата вряд ли получится очень уж результатным. Скорее всего игра будет напоминать матч за Суперкубок, где был забит только один гол. Тут можно поставить на ТМ 3 за 1.53.

Где смотреть матч Шанхай Порт — Шанхай Шеньхуа

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Шанхай Порт – Шанхай Шеньхуа
Дата проведения
27 апреля, 14.35, «SAIC Motor Pudong Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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