Гюлер о 9 изменениях в старте «Реала» против «Сосьедада»: «Мастерство игроков невероятное. Надеюсь, вернемся из Мюнхена с преимуществом»
Арда Гюлер высказался о массовой ротации состава в «Реале».
Хавбек мадридцев выразил мнение после матча Ла Лиги с «Сосьедадом» (1:0).
О 9 изменениях в стартовом составе «Реала» по сравнению с класико
«Это «Реал» Мадрид», мастерство игроков невероятное, и мы всегда готовы играть. Мы показали это».
О матче с «Баварией»
«Лига чемпионов – это турнир «Реала». Надеюсь, мы добьемся хорошего результата в Мюнхене и вернемся с преимуществом», – сказал Гюлер.
Первый матч 1/2 финала между «Баварией» и «Реалом» пройдет 30 апреля.