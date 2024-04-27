Гюлер о 9 изменениях в старте «Реала» против «Сосьедада»: «Мастерство игроков невероятное. Надеюсь, вернемся из Мюнхена с преимуществом» 

Арда Гюлер высказался о массовой ротации состава в «Реале».

Хавбек мадридцев выразил мнение после матча с « » (1:0).

О 9 изменениях в стартовом составе «Реала» по сравнению с класико

«Это «Реал» », мастерство игроков невероятное, и мы всегда готовы играть. Мы показали это».

О матче с «Баварией»

«Лига чемпионов – это турнир «Реала». Надеюсь, мы добьемся хорошего результата в Мюнхене и вернемся с преимуществом», – сказал .

Первый матч 1/2 финала между «Баварией» и «Реалом» пройдет 30 апреля.