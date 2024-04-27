Гендиректор «Ахмата» о будущем Адиева: «Надеемся, договоримся с Федерацией футбола Казахстана и он останется»
Гендиректор «Ахмата» надеется, что Магомед Адиев останется в клубе на следующий сезон.
46-летний специалист также возглавляет сборную Казахстана.
«Адиев пришел за день до его первой игры в «Ахмате». В последнее время он работал в сборной Казахстана и доказал всем, что он хороший специалист.
Если брать ту же игру с «Балтикой», то не знаю, что там произошло — какое-то затмение. Может, гипноз сверху. Как угодно можно это обзывать, но ответа ни у кого нет, ребята тоже не понимают. Видно, что команда не в очень хорошем психологическом состоянии, но она бьется. Матч с ЦСКА это показал: вроде проигрывали, но перевернули игру.
Конечно, у Адиева есть кредит доверия в «Ахмате». Не будет никакого «вдруг». Надеемся, что мы договоримся с Федерацией футбола Казахстана и он останется», — сказал Ахмед Айдамиров.
После 25 туров грозненцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.