Гендиректор «Ахмата» о будущем Адиева: «Надеемся, договоримся с Федерацией футбола Казахстана и он останется» 

Теги премьер-лига Россия Ахмат сборная Казахстана по футболу Федерация футбола Казахстана Магомед Адиев Ахмед Айдамиров Sports – Казахстан Футбол

Гендиректор «Ахмата» надеется, что Магомед Адиев останется в клубе на следующий сезон.

46-летний специалист также возглавляет сборную Казахстана.

«Адиев пришел за день до его первой игры в «Ахмате». В последнее время он работал в сборной Казахстана и доказал всем, что он хороший специалист.

Если брать ту же игру с «Балтикой», то не знаю, что там произошло — какое-то затмение. Может, гипноз сверху. Как угодно можно это обзывать, но ответа ни у кого нет, ребята тоже не понимают. Видно, что команда не в очень хорошем психологическом состоянии, но она бьется. Матч с ЦСКА это показал: вроде проигрывали, но перевернули игру.

Конечно, у Адиева есть кредит доверия в «Ахмате». Не будет никакого «вдруг». Надеемся, что мы договоримся с Федерацией футбола Казахстана и он останется», — сказал Ахмед Айдамиров.

После 25 туров грозненцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.

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2 комментария
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Пора ему попрактиковаться в лучшей лиге мира.
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