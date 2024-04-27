Гендиректор «Ахмата» о будущем Адиева: «Надеемся, договоримся с Федерацией футбола Казахстана и он останется» 

Гендиректор «Ахмата» надеется, что Магомед Адиев останется в клубе на следующий сезон.

46-летний специалист также возглавляет сборную Казахстана.

« пришел за день до его первой игры в « ». В последнее время он работал в сборной и доказал всем, что он хороший специалист.

Если брать ту же игру с «Балтикой», то не знаю, что там произошло — какое-то затмение. Может, гипноз сверху. Как угодно можно это обзывать, но ответа ни у кого нет, ребята тоже не понимают. Видно, что команда не в очень хорошем психологическом состоянии, но она бьется. Матч с ЦСКА это показал: вроде проигрывали, но перевернули игру.

Конечно, у Адиева есть кредит доверия в « ». Не будет никакого «вдруг». Надеемся, что мы договоримся с Федерацией футбола Казахстана и он останется», — сказал Ахмед Айдамиров.

После 25 туров грозненцы занимают в Мир 12-е место.