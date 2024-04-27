Генсек РФС считает, что возвращение фанатов на трибуны в РПЛ будет мудростью, а не слабостью: «Внимание на себя они обратили. Благодаря их позиции Fan ID делали удобнее»
Генсек РФС высказался о бойкоте фанатами матчей Мир РПЛ.
– Можно ли по прошествии времени говорить, что фанаты зря бойкотируют матчи, потому так ничего и не добились?
– Это ведь позиция определенного сообщества, а не отдельного человека. Много людей считают, что они обращают на себя и проблему внимание таким образом. Они продолжают это делать.
Здесь важно, чтобы РФС, РПЛ, но в первую очередь клубы проводили работу, обращали внимание, пытались выстраивать с ними диалог и максимально мотивировали возвращаться на стадион. У кого-то это получается, у кого-то – нет.
Кто-то ходит на матчи Первой лиги, игры по иным видам спорта, болеет за эти же команды там, кто-то пересаживается на центральные трибуны, не ходят на традиционные фанатские сектора, но тем не менее матчи посещают.
Добились фанаты чего-то или нет, рассуждать могут только они. В любом случае внимание на себя обратили.
Благодаря тому, что они занимали такую позицию, РФС и Минцифры активнее дорабатывали эту систему и делали ее удобнее, а не так, как предполагалось изначально. Конечно, хотелось бы, чтобы они поддерживали клубы.
– Если или когда фанаты вернутся на трибуны, это будет выглядеть как слабость или мудрость?
– Я считаю, что это будет мудростью, – сказал Максим Митрофанов.
После введения fan id прекратили ходить почти все – человек 20; оформившие из этой компании fan id (3 человека) ходят только на 2-3 самых важных матча в сезон, потому что без заполненных трибун за воротами – «уже не то».
ОК, на Премьер-лигу и матчи сборной нужен фан-уйди. А на Кубок уже не нужен. Туда другие люди ходят?
А на баскетбол?
А на концерт Шамана?
А на "Нашествие"?
а еще есть хоккей, театры ....
Фан-фйди должен быть добровольным, но не обязательным, оформляться клубом, как карта лояльности, и включать в себя различные преференции от клуба и его партнёров: всякие скидки, ничтяки итп.
Хотя вы и так сидите на трибунах)
Получить кайф и поехать обратно, без нервотрёпки и т д
Теперь надо фигнёй страдать ради пару матчей, нет спасибо
Сделали неудобную фигню, до сих пор оправдываются
PS я прекрасно понимаю ради чего он введен