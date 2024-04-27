Генсек РФС считает, что возвращение фанатов на трибуны в РПЛ будет мудростью, а не слабостью: «Внимание на себя они обратили. Благодаря их позиции Fan ID делали удобнее»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики Динамо Москва Максим Митрофанов Краснодар Чемпионат.com Fan ID Футбол

Генсек РФС высказался о бойкоте фанатами матчей Мир РПЛ.

– Можно ли по прошествии времени говорить, что фанаты зря бойкотируют матчи, потому так ничего и не добились?

– Это ведь позиция определенного сообщества, а не отдельного человека. Много людей считают, что они обращают на себя и проблему внимание таким образом. Они продолжают это делать.

Здесь важно, чтобы РФС, РПЛ, но в первую очередь клубы проводили работу, обращали внимание, пытались выстраивать с ними диалог и максимально мотивировали возвращаться на стадион. У кого-то это получается, у кого-то – нет.

Кто-то ходит на матчи Первой лиги, игры по иным видам спорта, болеет за эти же команды там, кто-то пересаживается на центральные трибуны, не ходят на традиционные фанатские сектора, но тем не менее матчи посещают.

Добились фанаты чего-то или нет, рассуждать могут только они. В любом случае внимание на себя обратили.

Благодаря тому, что они занимали такую позицию, РФС и Минцифры активнее дорабатывали эту систему и делали ее удобнее, а не так, как предполагалось изначально. Конечно, хотелось бы, чтобы они поддерживали клубы.

– Если или когда фанаты вернутся на трибуны, это будет выглядеть как слабость или мудрость?

– Я считаю, что это будет мудростью, – сказал Максим Митрофанов.

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92 комментария
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Смешной генсек, почти как поздний Брежнев
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Мудрость после позорной рекламы FanID на МатчТВ, в которой фанатов сравнивают с анонимными алкоголиками?
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Нам не нужен фанайди(с)
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+48
Почему обязательно прям фанаты не ходят? У меня есть группа знакомых, которые вместе ходили на матчи с конца 90-х. Не фанаты – билеты-абонементы на центральную трибуну. Ходили сами и дети уже с ними их выросшие ходили.
После введения fan id прекратили ходить почти все – человек 20; оформившие из этой компании fan id (3 человека) ходят только на 2-3 самых важных матча в сезон, потому что без заполненных трибун за воротами – «уже не то».
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то есть если бы фанаты не протестовали, фан уйди был бы мега неудобным шлаком?)) они хоть слышат чё несут
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Ответ dmank
Мудрость после позорной рекламы FanID на МатчТВ, в которой фанатов сравнивают с анонимными алкоголиками?
О, да. Это был на редкость мерзопакостный и позорный ролик на Матче
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А ещё большей мудростью будет отменить фан-ай-ди. К сожалению те, кто его ввели, считают, что это будет слабостью.
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Г***сек РФС 🤡
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Фанаты считают наоборот) хотя вообще-то без них, конечно, совсем не то…
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Ответ Ubik-city
Почему обязательно прям фанаты не ходят? У меня есть группа знакомых, которые вместе ходили на матчи с конца 90-х. Не фанаты – билеты-абонементы на центральную трибуну. Ходили сами и дети уже с ними их выросшие ходили. После введения fan id прекратили ходить почти все – человек 20; оформившие из этой компании fan id (3 человека) ходят только на 2-3 самых важных матча в сезон, потому что без заполненных трибун за воротами – «уже не то».
вот- вот, не только фанаты бойкотируют. Многие поддерживают бойкот.
+13
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Есть огромный риск того что фан культура исчезнет навсегда. Будет ли это победа или поражение системы, я бы так переформулировал вопрос этому умнику.. 🙃
+11
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Чем удобнее? Так же всё и осталось...на госуслугах замучаешься фотографию отсылать, а потом так же иди в МФЦ
+8
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а что сделал генсек чтобы люди ходили на футбол, качество игры всё хуже и хуже, судейство деградирует, цена на билеты не соответствует зарплате и вообще за такое надо платить чтобы ходили на стадион
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0
+7
А фанаты считают, что отмена Фан-Айди будет мудростью, а не слабостью власти.
+8
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+7
Простейший вопрос:
ОК, на Премьер-лигу и матчи сборной нужен фан-уйди. А на Кубок уже не нужен. Туда другие люди ходят?
А на баскетбол?
А на концерт Шамана?
А на "Нашествие"?
а еще есть хоккей, театры ....
Фан-фйди должен быть добровольным, но не обязательным, оформляться клубом, как карта лояльности, и включать в себя различные преференции от клуба и его партнёров: всякие скидки, ничтяки итп.
+7
-1
+6
Действия наших чиновников в последние несколько лет напоминают шествие упертых баранов. Они зачем-то делают шаг в одну сторону, идут и идут, и уже не могут остановиться. Уже через какое-то время многие не вспомнят, зачем надо было начинать (то или иное действие), в чем были причины, кому это было нужно, а, может, пастух ошибся? Типа, ну раз мы уже идем, значит не можем повернуть назад. Конечно, можете! Но для этого надо иметь хотя бы толику смелости и самоуважения, а эти черты у части российского чиновничества либо атрафировались, либо отсутствовали изначально
+7
-1
+6
Кто оформил себе паспорт - вам удобно стало?))))
+9
-3
+6
Ответ Александр Сачков
Комментарий скрыт
Он введён для отмывания денег и не более, безопасней не стало , но кто то хорошо попилил: МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 770 млн рублей будет потрачено из федерального бюджета на введение паспорта болельщика (Fan ID). Об этом заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров сообщил на пленарном заседании в Госдуме.Это официальные данные, на самом дел более лярда.
+6
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+5
Ответ dmank
Мудрость после позорной рекламы FanID на МатчТВ, в которой фанатов сравнивают с анонимными алкоголиками?
А где посмотреть можно?
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Ответ igls54
Смешной генсек, почти как поздний Брежнев
Чем он похож???
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Думаю, фаны изначально считали, что могут повлиять на ситуацию и добиться результата. Наивное заблуждение. Всем давно понятно, что власти на народ плевать. То есть СОВСЕМ плевать. Если разок сделать так, как хочет народ, это может далекоооо завести.
+4
-1
+3
Ответ akazanov@icloud.com
Комментарий скрыт
В кокошниках и с хот-догами.
Хотя вы и так сидите на трибунах)
+6
-3
+3
Мудростью было бы отменить фан ай ди, а не слабостью. Слабость, это постоянные надстройки для дурацкого закона, а бы не отменять.
+4
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Ответ akazanov@icloud.com
Комментарий скрыт
Только привыкли к ошейнику, как его снять захотели...
+3
0
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Как вы надоели его пиарить. Я раньше с Минска на футбольный матч мог сгонять спокойно 1-2 раза в год
Получить кайф и поехать обратно, без нервотрёпки и т д
Теперь надо фигнёй страдать ради пару матчей, нет спасибо
Сделали неудобную фигню, до сих пор оправдываются
PS я прекрасно понимаю ради чего он введен
+4
-1
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Ответ Alex Chernov
Есть огромный риск того что фан культура исчезнет навсегда. Будет ли это победа или поражение системы, я бы так переформулировал вопрос этому умнику.. 🙃
Победа конечно. Нокаутом.
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+2
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
ваши пристрастия - ваши проблемы.
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Ответ Alex1104
Чем он похож???
Своей невменяемостью
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+1
Зачем ему что то другое говорить , работу потеряет ,,,
+1
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+1
Ответ Ubik-city
Почему обязательно прям фанаты не ходят? У меня есть группа знакомых, которые вместе ходили на матчи с конца 90-х. Не фанаты – билеты-абонементы на центральную трибуну. Ходили сами и дети уже с ними их выросшие ходили. После введения fan id прекратили ходить почти все – человек 20; оформившие из этой компании fan id (3 человека) ходят только на 2-3 самых важных матча в сезон, потому что без заполненных трибун за воротами – «уже не то».
Согласен, я тоже не хожу, хотя и не являюсь активным фанатом
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