Глава РПЛ Алаев: «Надеюсь, Промес сможет играть в футбол. Но если человек осужден – моя позиция неизменна»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Алаев Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Президент РПЛ высказался о Квинси Промесе.

«Мы со «Спартаком» всегда на связи по всем вопросам. У них работает команда юристов. Если потребуется помощь РПЛ, то 24 на 7 по всем вопросам мы готовы.

Надеюсь, что эта история закончится и Промес сможет играть в футбол. Но если человек осужден – моя позиция неизменна», – сказал Александр Алаев.

Промес находится под стражей в Дубае, где был задержан в феврале после сборов «Спартака». Сообщалось, что 2 мая состоится первое заседание по вопросу экстрадиции футболиста в Нидерланды, где он заочно осужден на 7,5 лет за участие в контрабанде наркотиков и нападение с ножом на родственника.

В начале марта президент РПЛ говорил, что игроки с не погашенной судимостью не должны выступать в чемпионате России.

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7 комментариев
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Ответ Посторонним В
Отказать в экстрадиции арабы могут, хотя пока не вижу, с чего бы им это делать. Но они не могут отменить приговор голандского суда.
Ну Алаев вроде прямо говорит, что при непогашенной судимости, он в РПЛ играть не сможет даже если его не экстрадируют. По-моему правильная позиция.
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Ну Мамаев с Кокориным играли, и Промес сможет. Названия команд в лагере не помню, но играли же.
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Слушай, друг, у тебя хорошие глаза, сразу видно, что ты хороший человек. Помоги, пожалуйста. Извини, генацвале. Лет через пять помогу!
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Сможет, просто момент - где он будет играть и в какой форме)
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Отказать в экстрадиции арабы могут, хотя пока не вижу, с чего бы им это делать. Но они не могут отменить приговор голандского суда.
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Ответ Tydeus
Ну Алаев вроде прямо говорит, что при непогашенной судимости, он в РПЛ играть не сможет даже если его не экстрадируют. По-моему правильная позиция.
Я к тому и клоню. Сколько можно спекулировать аппеляциями? Одну уже отклонили. После решения суда он официально преступник, как минимум до успешной апеляции, как максимум - до отбытия наказания.
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