Глава РПЛ Алаев: «Надеюсь, Промес сможет играть в футбол. Но если человек осужден – моя позиция неизменна»

Президент РПЛ высказался о Квинси Промесе.

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Надеюсь, что эта история закончится и Промес сможет играть в футбол. Но если человек осужден – моя позиция неизменна», – сказал .

находится под стражей в Дубае, где был задержан в феврале после сборов «Спартака». Сообщалось, что 2 мая состоится первое заседание по вопросу экстрадиции футболиста в Нидерланды, где он заочно осужден на 7,5 лет за участие в контрабанде наркотиков и нападение с ножом на родственника.

В начале марта президент РПЛ говорил, что игроки с не погашенной судимостью не должны выступать в чемпионате России.