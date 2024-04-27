Дюков о судьях РПЛ: «Видим прогресс и снижение ключевых ошибок» 

Александр Дюков отметил прогресс в судействе в Мир РПЛ.

— В принципе, я вижу прогресс. Мы ведем учет ключевых ошибок. Видим хорошую динамику и снижение таких ошибок. Да, арбитры продолжают их совершать. Но видим положительную динамику.

— Будут ли работать в чемпионате России иностранные арбитры?

— Вполне возможно, это произойдет. Это с какой-то стороны наши обязательства. Для нас важно, чтобы наши арбитры получали практику работы за границей. Они уже работали успешно в Саудовской Аравии, где остались удовлетворены работой наших ребят. Они продолжат этот опыт.

Но мы также договаривались дать работу судьям из Саудовской Аравии. На данный момент это не произошло, потому что по приказу Минспорта обслуживать матчи могут только судьи с определенной категорией. Но это нюансы, которые можно легко исправить. Так что вполне возможно, что иностранные арбитры будут обслуживать наши матчи, – сказал президент РФС.