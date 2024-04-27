Дюков о судьях РПЛ: «Видим прогресс и снижение ключевых ошибок» 

Теги премьер-лига Россия судьи высшая лига Саудовская Аравия Александр Дюков Футбол

Александр Дюков отметил прогресс в судействе в Мир РПЛ.

— В принципе, я вижу прогресс. Мы ведем учет ключевых ошибок. Видим хорошую динамику и снижение таких ошибок. Да, арбитры продолжают их совершать. Но видим положительную динамику.

— Будут ли работать в чемпионате России иностранные арбитры?

— Вполне возможно, это произойдет. Это с какой-то стороны наши обязательства. Для нас важно, чтобы наши арбитры получали практику работы за границей. Они уже работали успешно в Саудовской Аравии, где остались удовлетворены работой наших ребят. Они продолжат этот опыт. 

Но мы также договаривались дать работу судьям из Саудовской Аравии. На данный момент это не произошло, потому что по приказу Минспорта обслуживать матчи могут только судьи с определенной категорией. Но это нюансы, которые можно легко исправить. Так что вполне возможно, что иностранные арбитры будут обслуживать наши матчи, – сказал президент РФС.

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13 комментариев
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Особенно это было заметно в матче ЦСКА - Спартак, когда не фиксиривались очевидные нарушения и ВАР бездействовал... 🤡
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После того, как в футболе разрешили игру руками, силовые приёмы и отменили пенальти, количество ключевых ошибок судей практически сошло на нет.
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Мы похоже разный футбол с тобой смотрим
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Он прикалывается?
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Зато Казарцев эталон стабильности в этом меняющемся мире. Стабильно плохо.
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Казарцеву привет передайте
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Это хорошо. А все остальные когда увидят?
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Ответ Вячеслав Припузов
Особенно это было заметно в матче ЦСКА - Спартак, когда не фиксиривались очевидные нарушения и ВАР бездействовал... 🤡
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит
+1
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Ответ Доктор Верховцев
После того, как в футболе разрешили игру руками, силовые приёмы и отменили пенальти, количество ключевых ошибок судей практически сошло на нет.
Да здравствуют наши судьи! Самые гуманные судьи в мире! 👏
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ШТА?
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Если он шутит, то туповато. Но, боюсь, он не шутит, а правда верит в то, что говорит... 🤦🏻‍♂️
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Судя по тому что вы постоянно видете снижение судейских ошибок, по идее судьи у нас уже абсолютно идеальные и безошибочные)))) Нигде в мире такого нет, а у нас есть!
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Ответ Детрит
Это хорошо. А все остальные когда увидят?
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