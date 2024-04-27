Виртц – приоритет «Баварии» на 2025 год. Хавбек готов перейти, а потом перебраться в зарубежный клуб – он интересен «Реалу», «Сити» и «Ливерпулю»

Флориан Виртц станет главной трансферной целью «Баварии» летом 2025 года.

Все боссы мюнхенцев, включая Ули Хенесса, заинтересованы в переходе 20-летнего хавбека « », который, в свою очередь, готов перебраться в «Баварию» через год, но вместе с тем рассматривает мюнхенцев как промежуточный этап в карьере – в будущем хотел бы перейти в один из зарубежных топ-клубов, сообщает Sky Sport.

По данным источника, немец также интересен « », « » и «Ливерпулю».