Виртц – приоритет «Баварии» на 2025 год. Хавбек готов перейти, а потом перебраться в зарубежный клуб – он интересен «Реалу», «Сити» и «Ливерпулю»

Теги Бавария Байер Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц станет главной трансферной целью «Баварии» летом 2025 года.

Все боссы мюнхенцев, включая Ули Хенесса, заинтересованы в переходе 20-летнего хавбека «Байера», который, в свою очередь, готов перебраться в «Баварию» через год, но вместе с тем рассматривает мюнхенцев как промежуточный этап в карьере – в будущем Виртц хотел бы перейти в один из зарубежных топ-клубов, сообщает Sky Sport.

По данным источника, немец также интересен «Реалу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

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22 комментария
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А зачем этот перевалочный пункт в виде Баварии? Мюнхенцы конечно в своем репертуаре.
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Ты должен был бороться с Баварией, а не примкнуть к ней
+5
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+5
Ответ Yobo
Лучше вместе с Хаби Алонсо в 2025 сразу перейти в Реал.
на позицию Джуда?
+6
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Ответ Вадим Сидоров
Это только в Германии такая фигня продавать ведущего игрока прямому конкуренту? Сплошь и рядом. Я понимаю какой-нибудь Аусбург или Кёльн
Ну это как местные фермеры продают продукты в торговую сеть. «Озеленение» так сказать)
+2
0
+2
Бавария как обычно скупит весь актив Байера, но Хаби пофиг, через год жду вторую салатницу у него
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Бавария как промежуточный? Мда уж... Клуб так-то в топ-5 за всю историю, куда уж выше?

Особенно про наш Ливерпуль смешно.... Который будет без нашего Клоппа, увы.
+1
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+1
Ответ Вадим Сидоров
Это только в Германии такая фигня продавать ведущего игрока прямому конкуренту? Сплошь и рядом. Я понимаю какой-нибудь Аусбург или Кёльн
Местные гранды всегда собирают у себя лучших игроков чемпионата. Да и после 1 сезона странно считать Байер конкурентом Баварии. Никто же так не сокрушался, когда Брандт переходил в Боруссию
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Ответ войд
Комментарий скрыт
для таких как ты наверное и Томас Мюллер распиаренный игрок
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Ответ Артём Петров
А зачем этот перевалочный пункт в виде Баварии? Мюнхенцы конечно в своем репертуаре.
В лиге чемпионов, мб, проще светануться
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Ответ Артём Петров
А зачем этот перевалочный пункт в виде Баварии? Мюнхенцы конечно в своем репертуаре.
Почему нет?
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Ответ <Inter>
Ну Виртц и без Алонсо был ярким игроком, поэтому странно думать, что без него у него будет что-то нет так в карьере. Виртц всё же должен выбирать клуб, где станет краеугольным камнем в атаке и тут больше подходит Сити, где нужна смена Кевину
Кевину нужна замена?)
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Ответ Игорь Новиков
А с чего вы решили, что Реал уволит Анчелотти в 2025-м?
Контракт закончится в 2025, никто уволнять его не собирается
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Ответ Yobo
Это уже Хаби Алонсо сам решит как его и где использовать, я про то что нет смысла терять время и упускать шанс, если ты сразу можешь перейти в Реал со своим наставником который тебе доверяет.
Ну Виртц и без Алонсо был ярким игроком, поэтому странно думать, что без него у него будет что-то нет так в карьере. Виртц всё же должен выбирать клуб, где станет краеугольным камнем в атаке и тут больше подходит Сити, где нужна смена Кевину
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Ответ Yobo
Лучше вместе с Хаби Алонсо в 2025 сразу перейти в Реал.
А с чего вы решили, что Реал уволит Анчелотти в 2025-м?
+1
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Мадриду атакующих хавбеков, при всём уважении к Виртцу, пихать некуда. А если переедет в Баварию, это будет ну слишком банально.
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Виртц - отличный игрок. Если и уйдёт из Байера, то надеюсь, что в топклуб из других топовых лиг
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Бавария это трамплин оказывается
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