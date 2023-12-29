«Арсенал» пропустил на 1-е место «Ливерпуль», поражения «Авангарда» и «Ак Барса», россиянка Боднарук выиграла ЧМ по рапиду и другие новости

1. «Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ по итогам 19-го тура. «Арсенал» дома проиграл «Вест Хэму» (0:2), пропустив спорный гол, и отстает на 2 очка от лидера. «Тоттенхэм» на выезде уступил «Брайтону» (2:4).

2. «Авангард» проиграл «Барысу» (1:5) в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Лада» обыграла московское «Динамо» (4:0), «Ак Барс» уступил «Металлургу» (1:4), «Торпедо» потерпело поражение от «Локомотива» (3:5) и другие результаты дня.

3. Клубы итальянской Серии А обяжут отказаться от участия в турнирах, не разрешенных УЕФА и ФИФА. Без этого лицензию на сезон-2024/25 не выдадут. Федерация против Суперлиги.

4. Пишут, что Антидопинговое агентство Испании 5 лет скрывало положительные допинг-пробы спортсменов.

5. Российская шахматистка Анастасия Боднарук победила на чемпионате мира по рапиду. У мужчин выиграл норвежец Магнус Карлсен, Володар Мурзин – 5-й, Даниил Дубов – 7-й, Ян Непомнящий – 37-й.

6. НХЛ. «Каролина» победила «Монреаль» (5:3), Андрей Свечников сделал хет-трик. Все результаты дня – здесь.

7. Джуд Беллингем – лучший молодой игрок 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Джамал Мусиала и Гави – в топ-3, Алехандро Гарначо – 7-й. Эдерсон – вратарь года, Тибо Куртуа – 3-й, Марк-Андре тер Стеген – 4-й, Андре Онана – 9-й.

8. НБА. «Бостон» одолел «Детройт» в овертайме и другие результаты.

9. В немецком Гельзенкирхене прошла биатлонная «Рождественская гонка». Жюлия Симон и Фабьен Клод победили в гонке преследования, Ингрид Тандревольд и Стурла Лагрейд – 2-е, Полона Клеменчич и Яков Фак – 3-и.

10. В Российском антидопинговом агентстве назвали самые чистые виды спорта 2023 года. Это футбол, гандбол, плавание, стрельба из лука, фристайл и хуреш.

11. Теннисист Новак Джокович – спортсмен года по версии L’Equipe, пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен на третьем месте, футболист Эрлинг Холанд – на десятом.

12. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо снялся с «Тур де Ски» из-за болезни. Его соотечественник Симен Хегстад Крюгер тоже не выступит. И финн Нисканен снялся.

13. Гонщики «Формулы-1» признали Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо лучшими пилотами 2023 года, Алекс Албон – 7-й, Серхио Перес – 10-й.

14. Сборная США разгромила Швейцарию (11:3) на МЧМ-2024 по хоккею, Швеция победила Германию (5:0).

Цитаты дня:

Руслан Нигматуллин: «В России люди крайне сдержанны. Когда в лифте делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением. В Майами пожелают хорошего дня»

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