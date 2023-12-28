Дмитрий Чернышенко: «Огромное количество стран проявляет интерес к Играм дружбы, несмотря на попытки МОК запретить их»

Теги МОК Дмитрий Чернышенко Игры дружбы Легкая атлетика

Чернышенко рассказал, что огромное количество стран проявляет интерес к Играм дружбы.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«По сути дела, это – очень мощное коммерческое мероприятие спортивное, где будет участвовать огромное количество стран. Они проявляют большой интерес, несмотря на попытки Международного олимпийского комитета уже в последнем рывке запретить их. Они там всем федерациям разослали предупреждения, что не смотрите, не принимайте участие вот в этих всемирных Играх Дружбы.

Но я надеюсь, что разум преобладает. Спортивные команды обязательно приедут, потому что любое соревнование без российской команды, в любом случае, будет неполноценное. Может быть, какой-то «междусобойчик» делать, но все понимают, что ты не встречаешься с топовыми спортсменами», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

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18 комментариев
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Огромное кол-во стран: Белоруссия, Иран, Афганистан, КНДР, Буркина-Фасо, Сирия!
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Ответ Илья Савчук
Огромное кол-во стран: Белоруссия, Иран, Афганистан, КНДР, Буркина-Фасо, Сирия!
Гораздо больше. Забыли про Эритрею и Венесуэлу еще. Может из Мьянмы тоже подтянутся, но это не точно пока
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Кроме денег РФ ничего предложить участникам не сможет. Ну и немного позора в довесок. Поэтому список стран-участников примерно ясен. Кому на репутацию плевать.
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Эти страны находятся с вами в одной комнате?
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Через девять месяцев посмотрим на это огромное количество стран)
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Где кто проявляет большой интерес ? На Кубок Первого канала даже Китай не приехал, а в футболе за эти два года кое как сподобились на матчи с Ираном, Кенией и еще с кем то . Даже бананово - кокосово- джунглевый Камерун отказался, точнее его заставили это сделать , но какая нам разница. Хоть сам отказался, хоть прогнулся под Пендосню. Результат один.
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Значит игры Дружбы это уровень, а ОИ "междусобойчик". А что же тогда КПК по хоккею или чемпионат России по биатлону?
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«Огромное количество стран проявляет интерес к Играм дружбы, они спрашивают: "Что это вообще?"»
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Интересно, какое количество больше - рвущихся в Суперлигу или на Игры Дружбы ?..
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Если ОИ - "междусобойчик", то что тогда будут представлять Игры Дружбы, тем более после ОИ?
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Понятно, что чиновники вспомнили и взяли за основу Дружбу-84. Но в те ,,благословенные,, времена Москва имела под рукой вассалов из стран социалистического содружества ( в Лос- Анджелес поехали только Югославия и Румыния ). Кто помнит сейчас чемпионов и призеров тех ничтожных ,,игр т.н. дружбы,,?
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Вице-премьер не знает значения слова "коммерческое")))
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Ответ Илья Савчук
Огромное кол-во стран: Белоруссия, Иран, Афганистан, КНДР, Буркина-Фасо, Сирия!
Ах какой у вас Савчук тонкий юмор, прямо как Английский.
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Ответ Илья Савчук
Огромное кол-во стран: Белоруссия, Иран, Афганистан, КНДР, Буркина-Фасо, Сирия!
Афганские талибы, по слухам, сильную команду по стендовой стрельбе могут выставить.
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