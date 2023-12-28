Дмитрий Чернышенко: «Огромное количество стран проявляет интерес к Играм дружбы, несмотря на попытки МОК запретить их»

Чернышенко рассказал, что огромное количество стран проявляет интерес к Играм дружбы.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«По сути дела, это – очень мощное коммерческое мероприятие спортивное, где будет участвовать огромное количество стран. Они проявляют большой интерес, несмотря на попытки Международного олимпийского комитета уже в последнем рывке запретить их. Они там всем федерациям разослали предупреждения, что не смотрите, не принимайте участие вот в этих всемирных Играх Дружбы.

Но я надеюсь, что разум преобладает. Спортивные команды обязательно приедут, потому что любое соревнование без российской команды, в любом случае, будет неполноценное. Может быть, какой-то «междусобойчик» делать, но все понимают, что ты не встречаешься с топовыми спортсменами», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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