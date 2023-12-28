РУСАДА назвало самые чистые виды спорта 2023 года: это футбол, гандбол, плавание, стрельба из лука, фристайл и хуреш

Теги допинг РУСАДА Водные виды

В Российском антидопинговом агентстве назвали самые чистые виды спорта.

Анализ был проведен на основе данных антидопинговой статистики за 2022 и 2023 годы.

«В 2023 году чистоту российского спорта поддерживали спортсмены и персонал спортсменов в следующих видах спорта: гандбол, плавание, стрельба из лука, фристайл, футбол, хуреш», – говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА. 

Хуреш – тувинская национальная борьба. 

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12 комментариев
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Чистая древесина - гордость нашего спорта)
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Так, кто в ФК опять попался? Кто этот маленький коммунистический жеребёнок, который только что подписал себе смертный приговор?
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Хуреш, вообще, всем видам спорта пример. С детства слежу, наши хурерщики самые лучшие!
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Хуреш чистый потому что хуреш кто хурешится в него походу
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Тренер по хурешу, писать в лс!
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Шахматы? Картинг? Пулевая стрельба ? Dota 2 ?...
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пошел гуглить что такое "хуреш’ , погуглил , так ним без "ОМОНа " лучше не подходить
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хуреш, ... поймёшь
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А последнее слово точно можно писать, без опасений, что забанят?
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Ху.. что?
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Да мы даже в кёрлинге умудрились допинга сожрать...
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Для тех кто как я, кто не знает что такое хуреш:
Хуре́ш (тув. Хүреш) — тувинская национальная борьба. Состязания по хурешу традиционно проводятся во время ежегодного праздника Наадым и на празднике Шагаа (Новый год). Также борьбе отводится важная роль во время традиционных молебен Оваа дагыыры (освящение хозяев местности), суг дагыыры (освящение водного источника), доя (пиршеств) и других
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