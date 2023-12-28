РУСАДА назвало самые чистые виды спорта 2023 года: это футбол, гандбол, плавание, стрельба из лука, фристайл и хуреш
В Российском антидопинговом агентстве назвали самые чистые виды спорта.
Анализ был проведен на основе данных антидопинговой статистики за 2022 и 2023 годы.
«В 2023 году чистоту российского спорта поддерживали спортсмены и персонал спортсменов в следующих видах спорта: гандбол, плавание, стрельба из лука, фристайл, футбол, хуреш», – говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.
Хуреш – тувинская национальная борьба.
Хуре́ш (тув. Хүреш) — тувинская национальная борьба. Состязания по хурешу традиционно проводятся во время ежегодного праздника Наадым и на празднике Шагаа (Новый год). Также борьбе отводится важная роль во время традиционных молебен Оваа дагыыры (освящение хозяев местности), суг дагыыры (освящение водного источника), доя (пиршеств) и других