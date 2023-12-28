РУСАДА назвало самые чистые виды спорта 2023 года: это футбол, гандбол, плавание, стрельба из лука, фристайл и хуреш

В Российском антидопинговом агентстве назвали самые чистые виды спорта.

Анализ был проведен на основе данных антидопинговой статистики за 2022 и 2023 годы.

«В 2023 году чистоту российского спорта поддерживали спортсмены и персонал спортсменов в следующих видах спорта: гандбол, плавание, стрельба из лука, фристайл, футбол, хуреш», – говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.

Хуреш – тувинская национальная борьба.