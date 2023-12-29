Андрей Свечников сделал хет-трик в матче против «Монреаля». У него было 3 шайбы в предыдущих 20 играх в сезоне

Теги Монреаль Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем».

Форвард «Каролины» стал автором победной шайбы и был признан первой звездой игры с «Канадиенс» (5:3). 

В активе 23-летнего россиянина стало 19 (6+13) очков в 21 матче в текущем сезоне. В последних 3 играх – 7 (4+3) баллов. 

Матч с 3 шайбами стал для него 3-м в рамках регулярок. Также на счету Свечникова есть один хет-трик в плей-офф. 

Сегодня Андрей (16:32, 2:21 – в большинстве, «+3») реализовал все 3 броска в створ, еще 2 прошли мимо. Также он применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и получил малый штраф. 

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4 комментария
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Свеча зажглась
+4
-1
+3
Ну вот,может же,когда захочет,теперь в таком же темпе за личными рекордами!
+2
-1
+1
не судите строго, он же после серьезной травмы, многие коньки на гвоздь вешают...
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Молодец Андрей, да и партнёры под стать 👍🏻 Ахо поучаствовал во всех шайбах Свечникова, и по итогу у него 0+4, Бернс тоже 0+3.
Классно и красиво.
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