Андрей Свечников сделал хет-трик в матче против «Монреаля». У него было 3 шайбы в предыдущих 20 играх в сезоне

Андрей Свечников хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем».

Форвард «Каролины» стал автором победной шайбы и был признан первой звездой игры с «Канадиенс» (5:3).

В активе 23-летнего россиянина стало 19 (6+13) очков в 21 матче в текущем сезоне. В последних 3 играх – 7 (4+3) баллов.

Матч с 3 шайбами стал для него 3-м в рамках регулярок. Также на счету есть один хет-трик в плей-офф.

Сегодня Андрей (16:32, 2:21 – в большинстве, «+3») реализовал все 3 броска в створ, еще 2 прошли мимо. Также он применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и получил малый штраф.