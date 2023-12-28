Эдерсон – вратарь года по версии IFFHS. Куртуа – 3-й, тер Стеген – 4-й, Онана – 9-й

Эдерсон признан лучшим вратарем 2023 года по версии IFFHS.

Футболист « » возглавил рейтинг, составленный Международной федерацией футбольной истории и статистики. Он набрал почти вдвое больше очков, чем занявший второе место .

Десятка лучших выглядит так:

1. Эдерсон (« », Бразилия) – 145 баллов

2. Эмилиано Мартинес (« », ) – 76

3. (« », ) – 73

4. Марк-Андре тер (« », ) – 58

5. (« », Словения) – 36

6. (« », Италия) – 23

7. Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хилаль», Марокко) – 22

8. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 19

9. Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед», Камерун) – 16

10. Майк Меньян («Милан», Франция) – 13.

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