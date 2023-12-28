Эдерсон – вратарь года по версии IFFHS. Куртуа – 3-й, тер Стеген – 4-й, Онана – 9-й
Эдерсон признан лучшим вратарем 2023 года по версии IFFHS.
Футболист «Манчестер Сити» возглавил рейтинг, составленный Международной федерацией футбольной истории и статистики. Он набрал почти вдвое больше очков, чем занявший второе место Эмилиано Мартинес.
Десятка лучших выглядит так:
1. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия) – 145 баллов
2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) – 76
3. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 73
4. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия) – 58
5. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 36
6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия) – 23
7. Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хилаль», Марокко) – 22
8. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 19
9. Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед», Камерун) – 16
10. Майк Меньян («Милан», Франция) – 13.
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Буну же выиграл ЛЕ, раз мы Эдерсона без вопросов считаем лучшим кипером 2023, это тоже некий престижный трофей.
Один из лучших вратарских перфомансов за последние годы.