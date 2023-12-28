Эдерсон – вратарь года по версии IFFHS. Куртуа – 3-й, тер Стеген – 4-й, Онана – 9-й

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Эдерсон признан лучшим вратарем 2023 года по версии IFFHS.

Футболист «Манчестер Сити» возглавил рейтинг, составленный Международной федерацией футбольной истории и статистики. Он набрал почти вдвое больше очков, чем занявший второе место Эмилиано Мартинес.

Десятка лучших выглядит так:

1. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия) – 145 баллов

2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) – 76

3. Тибо КуртуаРеал», Бельгия) – 73

4. Марк-Андре тер СтегенБарселона», Германия) – 58

5. Ян ОблакАтлетико», Словения) – 36

6. Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ», Италия) – 23

7. Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хилаль», Марокко) – 22

8. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 19

9. Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед», Камерун) – 16

10. Майк Меньян («Милан», Франция) – 13.

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46 комментариев
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чемпионат мира был в прошлом году , что тут делают Мартинес и Бруну ?
+87
-16
+71
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
а Алиссон к примеру смотрит футбол по телеку ?
+76
-5
+71
ахаха, Мартинес))) провальный год для Куртуа. Буну, ахахах. Где закупаетесь травкой, ребятки, скиньте адрес.
+43
-10
+33
Алиссон 8ой)
держите наркоманов!!
+23
-1
+22
Мартинес, который ничего особенного после ЧМ не показывает, и Куртуа, который в этом сезоне ни разу из-за травмы не сыграл, это сильно конечно
+18
-3
+15
Странно что нет Шмейхеля, Де Хеа и Буффона
+14
0
+14
Ответ Шахбоз Наджмиддинов
по мне Куртуа Алиссон и терстеген самые лучшие
Куртуа явно лишний. Полгода из-за травмы отсутствовал, а в начале года ничего особенного не показал.
+15
-1
+14
Ответ savik-A.M.
чемпионат мира был в прошлом году , что тут делают Мартинес и Бруну ?
Зависит от критериев выбора. Объективно Куртуа лучший вратарь мира последних лет, но 2023 провалил и не играл половину 2023 года; Тер Стеген, который ниже его, чемпион Испании и обладатель трофея Саморы, плюс поставил рекорды по сухарям.

Буну же выиграл ЛЕ, раз мы Эдерсона без вопросов считаем лучшим кипером 2023, это тоже некий престижный трофей.
+9
0
+9
Теперь до следующего ЧМ все награды будут вручать по итогам прошедшего, другие турниры можно не играть
+15
-6
+9
Клоун Мартинес на 2-ом месте какой же позор.
+18
-9
+9
Намечается АнтиМартинесы в коме 😊
+14
-8
+6
Ответ zzzeeerrrooo
Мартинес провел сильнее Алиссона концовку года sofascore в помощь
да ходь неделю , тут за календарный год
+9
-3
+6
Максимально идиотский рейтинг. Эдерсон очень плох в этом сезоне, он не входит ни в топ-5 вратарей лиги, ни в топ-5 самых ценных игроков Сити, обеспечивших требл. Алиссон не в топ-3 – тоже клоунада
+8
-2
+6
Эдерсон ничего сверх не сделал, там защита больше работала, но допустим победителей ЛЧ не судят. По остальным вопросам ещё больше, + Кобель явно достоин быть среди этих парней, вместо Онаны например.
+6
-1
+5
по мне Куртуа Алиссон и терстеген самые лучшие
+12
-7
+5
Какая нахрен онана. Смеётесь чтоли
+3
0
+3
Онана должен был быть первым, так как последнее время не слезает с главного Спортс))
+3
0
+3
Эдерсон проигравший Камеруну и Уругваю ухахахахаха
+3
-1
+2
что там облак делает и где зоммер?
+2
0
+2
Ответ Romans Muhins
А почему здесь Мартинес второй только, как так, он же чм взял?
Во всех остальных случаях важен весь сезон )
+2
0
+2
Ответ Артём Поддубный
ахаха, Мартинес))) провальный год для Куртуа. Буну, ахахах. Где закупаетесь травкой, ребятки, скиньте адрес.
Буну ЛЕ взял с Севильей
+2
-1
+1
полный бред
+3
-2
+1
Эдырсон лучший в категории: эдырсон года) Каждый удар - гол)
+2
-1
+1
А где Месси?
+1
0
+1
Ответ iegord
Мартинес, который ничего особенного после ЧМ не показывает, и Куртуа, который в этом сезоне ни разу из-за травмы не сыграл, это сильно конечно
Как бы Астон Вилла в 4-е АПЛ в топ числе и благодаря его игре
+2
-1
+1
А почему здесь Мартинес второй только, как так, он же чм взял?
+4
-3
+1
Очередной бредовый рейтинг. Где Криш с его 53 голами в лиге верблюда?
+4
-3
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Алиссон после 5 на Энфилде никак не может быть в топ 3 У Эдерсона прекрасная ЛЧ лучше было только у Куртуа 7.29 средний рейт против 7.34
В этом году тяжело однозначно кого-то выбрать. Не было вратаря, который играл явно лучше других. У МАТШа - слабая игра в еврокубках, у Куртуа - слабый сезон в Ла Лиге+травма, Мартинеса и Буну тоже особо не тащили, а марроканец вообще проиграл конкуренцию в чемпионате Дмитровичу+полгода играет в песках. Выбрали Эдерсона, потому что не привозил и не травмировался.
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Тер Штеген должен быть железно вторым!
Один из лучших вратарских перфомансов за последние годы.
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Т.е. по версии IFFHS на более менее приличном уровне в 2023 году играли только 8 вратарей?... Если Онана на девятом...
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-1
0
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