Руслан Нигматуллин: «В России люди крайне сдержанны. Когда в лифте делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением. В Майами пожелают хорошего дня»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин стиль Футбол

Руслан Нигматуллин посетовал на сдержанность россиян.

– Одежда – состояние души. Нельзя иметь определенный склад характера и пытаться поменять его с помощью гардероба.

Если я ярко одет – значит, такое у меня сегодня настроение. Тогда я рад каждому дню и фонтанирую идеями.

Поэтому не стесняюсь эпатировать, хотя мой эпатаж довольно сдержанный и стильный. Не скрою, мне нравится находиться в центре внимания.

– Незнакомые люди часто делают комплименты?

– Очень люблю Россию, но у нас люди крайне сдержанны в подобных проявлениях эмоций. Даже когда захожу в лифт и сам делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением. В Майами же в ответ обязательно пожелают хорошего дня. Так принято согласно нормам этикета.

Считаю, следует иногда вести себя соответствующе и тем самым поднимать людям настроение на целый день, – сказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Нигматуллин.

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39 комментариев
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"Если незнакомец улыбается вам на улице, то это может означать следующее: он или пьян, или психически больной, или американец"
(высказывание какого-то финского обывателя)
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Ответ Кокич
Надо не человеку делать комплимент, а женщине. Женщины любят ушами ©
почему? любому человеку можно сделать комплимент. Я недавно прохожему сделал комплимент какие у него крутые кроссовки. чел так счастлив был
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Мы и американцы разные. Ничего себе откровение.
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Ответ Serkan_Ballboy
В России просто искренние люди, а в США любят лицемерно улыбаться тебе в лицо.
Все верно, в России искренне злые.
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Ответ igls54
Россия она тоже разная. Живу в центре культурной столицы и все соседи адекватно воспринимают комплименты в свой адрес
Когда родителей из Сибири в Питер перевёз они первое время офигевали что с ними здороваются незнакомые люди в лифте ))
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Ответ YatoroGod
Люди едва сводят концы с концами, чего он от них ждет? Типичные последствия эпохи позднего путинизма
Забыли добавить «на Украине».
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Руслан, приезжайте к нам со своим лифтом, а то до ближайшего 600 километров 😀
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Ответ K. Eropegov
"Если незнакомец улыбается вам на улице, то это может означать следующее: он или пьян, или психически больной, или американец" (высказывание какого-то финского обывателя)
Могут просто избить, за левый базар.
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Зачем нам быть как Американцы?
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Ответ Дядя ТУРА
почему? любому человеку можно сделать комплимент. Я недавно прохожему сделал комплимент какие у него крутые кроссовки. чел так счастлив был
Я в пробке засмотрелся на раритетный Мустанг не знаю какого года. Водитель заметил это и спросил: нравится? Я ответил: да, очень классно выглядит. Ему понравилось, сразу лицо довольное стало и начал улыбаться.
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Кули радоваться-то,если настроения нет.
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Ответ Ёшимин Бональдо
Надеюсь что в лифте в России был кто то еще кроме маленькой девочки
С твоим аватаром это действительно больничкой попахивает.
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Ответ prus_3
А кто сказал, что согласно нормам этикета принято отвешивать комплименты налево и направо совершенно незнакомым людям? У новоявленного американчика очень смутные представления об этикете. А потом Америка и этикет — весьма сомнительная связка.
Нигматуллин просто больше мужчинам комплименты делает) в США это приветствуется - у нас, как-то не очень реагируют)
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Ответ Синяя Кровь
а у большинства их и нех. есть собутыльники. киркоров тоже имел "друзей".. а сейчас узнал.
Статистику не знаю, знаю, что много друзей не бывает) Счастливы люди, для которых есть исключение из этого правила.
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Ответ zzzeeerrrooo
лол , а в России не так?
В России нормальной не так, в выдуманной России, которую пытались воплотить в реальность лживыми свободами, праздниками, вроде Хэллоуина и прочей ерундой, как, например, "лол" взятой из американского сленга именно так, в итоге, и было бы.
Когда у тебя проблемы и друзья отворачиваются - это значит только одно - друзей у тебя не было, это были приятели или знакомые.
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Россия ,прекрасная страна !!!
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Дело в том, что в Америке - это обычная норма этикета, она вряд ли выражает действительное восхищение и искренности там мало. Нам же, русским, искренне без разницы друг на друга и мы не пытаемся показать обратное. Человек по своей сути нарцисс.
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пожелать, улыбнуться, сказать комплимент - это хорошо
а вот сделать что-нибудь, помочь - этого в ваших Майями не дождешься, а в России - запросто
Л - лицемерие
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Хм, видите ли привык он в США 🤦🏻‍♂️
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С подозрением ещё ладно, могут и навалять
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Ну а чего нам приветливыми быть,у всех проблемы. Это в штатах беззаботная жизнь и он тем более там явно живет в неплохом районе,где у людей жизнь еще более беззаботная
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А кто сказал, что согласно нормам этикета принято отвешивать комплименты налево и направо совершенно незнакомым людям? У новоявленного американчика очень смутные представления об этикете. А потом Америка и этикет — весьма сомнительная связка.
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Ответ louis72
А чего он сейчас жалуется после стольких лет жизни там???
Он какбЭ на Россию жалуется 🌚
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Боятся, что отберуть сумку, как только комплимент, покрепе держать стинув зубы
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