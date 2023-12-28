Руслан Нигматуллин: «В России люди крайне сдержанны. Когда в лифте делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением. В Майами пожелают хорошего дня»
Руслан Нигматуллин посетовал на сдержанность россиян.
– Одежда – состояние души. Нельзя иметь определенный склад характера и пытаться поменять его с помощью гардероба.
Если я ярко одет – значит, такое у меня сегодня настроение. Тогда я рад каждому дню и фонтанирую идеями.
Поэтому не стесняюсь эпатировать, хотя мой эпатаж довольно сдержанный и стильный. Не скрою, мне нравится находиться в центре внимания.
– Незнакомые люди часто делают комплименты?
– Очень люблю Россию, но у нас люди крайне сдержанны в подобных проявлениях эмоций. Даже когда захожу в лифт и сам делаю человеку комплимент, как привык в США, на меня смотрят с подозрением. В Майами же в ответ обязательно пожелают хорошего дня. Так принято согласно нормам этикета.
Считаю, следует иногда вести себя соответствующе и тем самым поднимать людям настроение на целый день, – сказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Нигматуллин.
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(высказывание какого-то финского обывателя)
Когда у тебя проблемы и друзья отворачиваются - это значит только одно - друзей у тебя не было, это были приятели или знакомые.
а вот сделать что-нибудь, помочь - этого в ваших Майями не дождешься, а в России - запросто
Л - лицемерие