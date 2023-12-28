Йоханнес Клэбо не выступит на «Тур де Ски» из-за болезни
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо снялся с «Тур де Ски».
Он заболел гриппом через неделю после этапа Кубка мира в Тронхейме, из-за чего покинул высотный сбор после шести дней с высокой температурой.
Вместо Клэбо выступит Хенрик Деннестад.
Йоханнес Клэбо является трехкратным победителем многодневки (2018/2019, 2021/2022, 2022/2023).
«Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января.
Поболею, пожалуй, за Гулберга в таком случае.
За красоту стратегии и стабильности.
И Йоханнесу теперь здоровья.
ТдС становится непредсказуемым со всех сторон.
"Кот из дома, мыши - в пляс!" :)