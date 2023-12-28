Йоханнес Клэбо не выступит на «Тур де Ски» из-за болезни

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Хенрик Деннестад Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо снялся с «Тур де Ски».

Он заболел гриппом через неделю после этапа Кубка мира в Тронхейме, из-за чего покинул высотный сбор после шести дней с высокой температурой.

Вместо Клэбо выступит Хенрик Деннестад.

Йоханнес Клэбо является трехкратным победителем многодневки (2018/2019, 2021/2022, 2022/2023).

«Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января.

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15 комментариев
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Плохо ! Хочется чтобы были все сильнейшие. Здоровья Клебо !
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Как же так то. Выздоравливай скорее
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Ответ SkierNSK
Без Тура и ОЗ КМ будет проблемно выиграть с такой системой начисления баллов, если основные конкуренты не заболеют.
Да, разрыв может оказаться слишком большим.
Поболею, пожалуй, за Гулберга в таком случае.
За красоту стратегии и стабильности.
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Без Тура и ОЗ КМ будет проблемно выиграть с такой системой начисления баллов, если основные конкуренты не заболеют.
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Вот это поворот!!!!
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Как там у Амундсена гора?
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Вот это поворот!!! У нас есть интрига!!!
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Очень-очень жалко. :((
И Йоханнесу теперь здоровья.
ТдС становится непредсказуемым со всех сторон.
"Кот из дома, мыши - в пляс!" :)
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Ответ gerr_max
Как там у Амундсена гора?
Два года назад проигрыш минута победителю.
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