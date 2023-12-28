Йоханнес Клэбо не выступит на «Тур де Ски» из-за болезни

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо снялся с «Тур де Ски».

Он заболел гриппом через неделю после этапа Кубка мира в Тронхейме, из-за чего покинул высотный сбор после шести дней с высокой температурой.

Вместо Клэбо выступит Хенрик Деннестад.

Йоханнес Клэбо является трехкратным победителем многодневки (2018/2019, 2021/2022, 2022/2023).

«Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января.