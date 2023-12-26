Чемпионат мира по рапиду. Карлсен лидирует после 5 туров, Дубов – 8-й, Непомнящий – 64-й

Теги результаты Магнус Карлсен Александр Грищук Иван Чепаринов Ян Непомнящий Максим Вашье-Лаграв чемпионат мира по быстрым шахматам Юй Янъи Даниил Дубов Сантош Видит Давид Гихарро Павел Понкратов Арджун Эригайси Александр Шиманов Шахматы

Магнус Карлсен лидирует на чемпионате мира по рапиду после первого дня.

Чемпионат мира по рапиду

Самарканд, Узбекистан

Положение после 5 туров

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 4,5

2. Арждун Эригайси (Индия) – 4,5

3. Иван Чепаринов (Болгария) – 4,5

4. Юй Янъи (Китай) – 4,5

5. Сантош Видит (Индия) – 4,5

6. Субраманьям Бхарат (Индия) – 4

7. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 4

8. Даниил Дубов (Россия) – 4

9. Давид Гихарро (Испания) – 4

10. Александр Шиманов (Россия) – 4...

17. Павел Понкратов (Россия) – 4...

35. Александр Грищук (Россия) – 3,5...

64. Ян Непомнящий (Россия) – 3

1 комментарий
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Ян как-то не очень начал
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