Чемпионат мира по рапиду. Карлсен лидирует после 5 туров, Дубов – 8-й, Непомнящий – 64-й

Магнус Карлсен лидирует на чемпионате мира по рапиду после первого дня.

Чемпионат мира по рапиду

Самарканд, Узбекистан

Положение после 5 туров

1. (Норвегия) – 4,5

2. Арждун Эригайси (Индия) – 4,5

3. Иван Чепаринов (Болгария) – 4,5

4. Юй Янъи (Китай) – 4,5

5. Сантош Видит (Индия) – 4,5

6. Субраманьям Бхарат (Индия) – 4

7. -Лаграв (Франция) – 4

8. (Россия) – 4

9. Давид Гихарро (Испания) – 4

10. Александр Шиманов (Россия) – 4...

17. Павел Понкратов (Россия) – 4...

35. (Россия) – 3,5...

64. (Россия) – 3