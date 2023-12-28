Клубы Серии А обяжут отказаться от участия в турнирах, не разрешенных УЕФА и ФИФА. Без этого лицензию на сезон-2024/25 не выдадут

Клубы Серии А будут обязаны выступить против Суперлиги перед новым сезоном.

Как сообщает Calcio e Finanza, на прошлой неделе Итальянская федерация футбола единогласно утвердила новую систему национального лицензирования на следующий сезон.

В соответствии с новыми правилами, команды должны будут до 4 июня 2024 года не только подать заявку на участие в чемпионате, но и в письменном виде подтвердить, что они обязуются не участвовать в соревнованиях, организованных частными ассоциациями, которые не признаны УЕФА, и итальянской федерацией.

Несоблюдение этого условия влечет отказ в выдаче лицензии на сезон-2024/25.

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