Клубы Серии А обяжут отказаться от участия в турнирах, не разрешенных УЕФА и ФИФА. Без этого лицензию на сезон-2024/25 не выдадут
Клубы Серии А будут обязаны выступить против Суперлиги перед новым сезоном.
Как сообщает Calcio e Finanza, на прошлой неделе Итальянская федерация футбола единогласно утвердила новую систему национального лицензирования на следующий сезон.
В соответствии с новыми правилами, команды должны будут до 4 июня 2024 года не только подать заявку на участие в чемпионате, но и в письменном виде подтвердить, что они обязуются не участвовать в соревнованиях, организованных частными ассоциациями, которые не признаны УЕФА, ФИФА и итальянской федерацией.
Несоблюдение этого условия влечет отказ в выдаче лицензии на сезон-2024/25.
Ранее стало известно, что «Наполи» готов выступать в Суперлиге Европы.
«Ювентус» не сделал заявление о Суперлиге, так как хочет проанализировать ситуацию. Клуб ждет развития событий
Президент «Лацио» про УЕФА: «Вы видели, чтобы регулятор покупал или продавал газ? Ты либо регулятор, либо продавец. Решение по Суперлиге может высвободить ресурсы для клубов»
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
примерно как если покупаете продукты в одной сети магазинов, и вам из-за этого нельзя закупаться в другие дни в другой сети
Обжаловать это будет лига и проиграет любой суд