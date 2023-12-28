Клубы Серии А обяжут отказаться от участия в турнирах, не разрешенных УЕФА и ФИФА. Без этого лицензию на сезон-2024/25 не выдадут

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Клубы Серии А будут обязаны выступить против Суперлиги перед новым сезоном.

Как сообщает Calcio e Finanza, на прошлой неделе Итальянская федерация футбола единогласно утвердила новую систему национального лицензирования на следующий сезон.

В соответствии с новыми правилами, команды должны будут до 4 июня 2024 года не только подать заявку на участие в чемпионате, но и в письменном виде подтвердить, что они обязуются не участвовать в соревнованиях, организованных частными ассоциациями, которые не признаны УЕФА, ФИФА и итальянской федерацией.

Несоблюдение этого условия влечет отказ в выдаче лицензии на сезон-2024/25.

Ранее стало известно, что «Наполи» готов выступать в Суперлиге Европы.

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59 комментариев
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Ответ madaev
Сколько башляет уефа федерациям?
Литовской федерации футбола отстёгивают около 8 млн евро. Представь, сколько итальянцам
+53
0
+53
Сколько башляет уефа федерациям?
+39
-8
+31
это решение федерации можно обжаловать в европейском суде.
+29
-3
+26
Первый же суд пошлёт итальянскую федерацию куда подальше
+26
-9
+17
Ответ Зизуха
красавчики, долой суперлигу!
Долой УЕФА – мафию.
+9
-3
+6
Ответ MinkoffS
Допустим, в этом году и следующем все подпишут такую бумагу, а потом Ювентус, Милан, Интер и Наполи откажутся подписывать. Кто будет смотреть вашу серию, где не останется топов? Кому будет интересно, как Аталанта и Рома уничтожают Модену, Перуджу и тому подобных, которых поднимут из серии б? Хотя, если Суперлига состоится, то уходящие в нее клубы раскупят всех хороших игроков из остающихся команд.
никто этого не сделает. внутренние чемпионаты в приоритете у клубов и болельщиков.
+8
-3
+5
Допустим, в этом году и следующем все подпишут такую бумагу, а потом Ювентус, Милан, Интер и Наполи откажутся подписывать. Кто будет смотреть вашу серию, где не останется топов? Кому будет интересно, как Аталанта и Рома уничтожают Модену, Перуджу и тому подобных, которых поднимут из серии б? Хотя, если Суперлига состоится, то уходящие в нее клубы раскупят всех хороших игроков из остающихся команд.
+18
-13
+5
Объясните кто в курсе.Команды же могут теперь за это в Европейский суд подать жалобы?Нет разве?
+7
-2
+5
Ответ madaev
Сколько башляет уефа федерациям?
Видимо, достаточно, чтобы ставить такие условия
+4
0
+4
Ответ madaev
Сколько башляет уефа федерациям?
УЕФА - это и есть федерации, УЕФА расшифровывается как союз европейских футбольных ассоциаций. Но и без всякого УЕФА любой федерации понятно, что практически закрытая Суперлига ставит крест на внутреннем чемпионате. Отсюда и такие драконовские меры.
+4
0
+4
Ответ MinkoffS
Допустим, в этом году и следующем все подпишут такую бумагу, а потом Ювентус, Милан, Интер и Наполи откажутся подписывать. Кто будет смотреть вашу серию, где не останется топов? Кому будет интересно, как Аталанта и Рома уничтожают Модену, Перуджу и тому подобных, которых поднимут из серии б? Хотя, если Суперлига состоится, то уходящие в нее клубы раскупят всех хороших игроков из остающихся команд.
не смогут отказаться. Не получиться жить исключительно за счет суперлиги. Будет слишком мало матчей, что скажется на популярности клубов на внутреннем рынке
+4
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+4
Ответ Случайно заскочил
Первый же суд пошлёт итальянскую федерацию куда подальше
но пока суд - сезон 24/25 начнётся
+3
0
+3
Ответ MinkoffS
Допустим, в этом году и следующем все подпишут такую бумагу, а потом Ювентус, Милан, Интер и Наполи откажутся подписывать. Кто будет смотреть вашу серию, где не останется топов? Кому будет интересно, как Аталанта и Рома уничтожают Модену, Перуджу и тому подобных, которых поднимут из серии б? Хотя, если Суперлига состоится, то уходящие в нее клубы раскупят всех хороших игроков из остающихся команд.
Только вот не факт, что «все хорошие игроки» получат индульгенцию играть в суперлиге от тех же УЕФА и ФИФА, и кто там будет бегать за Ювентус, а кто за Рому еще не понятно.
+6
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+3
Ответ korablev
Почему? Итальянская федерация проводит чемпионат Италии по футболу по своим правилам. Не нравятся правила - не участвуй. Все заранее известно. Вы сейчас предлагаете, чтобы было так - я хочу играть в вашем турнире, но по моим правилам. Ваши меня ограничивают и не устраивают. И не смейте мне отказывать. Почему организаторы чемпионата должны ущемить сами себя? Что в этом справедливого по отношению к ним?
потому что это дискриминирующие правила
примерно как если покупаете продукты в одной сети магазинов, и вам из-за этого нельзя закупаться в другие дни в другой сети
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Мафия жива
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Давно с FIGC никто не судился. И, видимо, решение Европейского суда они не читали. Ну-ну, удачи им и коррумпированной УЕФА.
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Ответ Нейтральный критик
Долой УЕФА – мафию.
ну да, творцы суперлиги честнейшие люди
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Ответ Vedved
Вполне могут отказаться и Итальянская федерация, скорее всего - прогнется под топ клубы. Иначе - прощай спонсорские контракты и бабки)
не прогнется, так как внутри страны лиги живут за счет местных болельщиков, которым внутренний чемпионат всегда был интереснее всего остального. Суперлига для клубов крайне привлекательна, но те же болельщики всегда предпочтут развитие внутренней лиги
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Ответ Vadim Medvedev
но пока суд - сезон 24/25 начнётся
Тот же Наполи подпишет бумагу, получит лицензию и заявится в Суперлигу
Обжаловать это будет лига и проиграет любой суд
+1
0
+1
Ответ korablev
Почему? Итальянская федерация проводит чемпионат Италии по футболу по своим правилам. Не нравятся правила - не участвуй. Все заранее известно. Вы сейчас предлагаете, чтобы было так - я хочу играть в вашем турнире, но по моим правилам. Ваши меня ограничивают и не устраивают. И не смейте мне отказывать. Почему организаторы чемпионата должны ущемить сами себя? Что в этом справедливого по отношению к ним?
потому что есть антимонопольные службы и законы, которые запрещают подобным образом ограничивать конкуренцию. вообще новость похожа на вброс, маловероятно, чтобы итальянская федерация прописала подобную глупость. в суде их размажут.
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Ответ uchiyamada
Свобода в полный рост: хочешь играй в Суперлиге, хочешь в Медиалиге, хочешь в серии А и ЛЧ. Никто не может запретить организовывать новые соревнования, но и никто не может принудить организаторов старых допускать в них всех подряд. У нас, например, Оренбург 2 года в премьер-лигу не пускали из-за маленького стадиона, а у них вот такие причуды.
Абсолютно разные вещи…. С Оренбургом - они не вписались в уже утвержденное правило. Тут же - правило придумывают специально, чтобы ограничить клубы.
+3
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Для итальянских клубов Суперлига была бы просто спасением
+1
0
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Ответ PIT-BUL
свободная Европа 🤫
Свобода в полный рост: хочешь играй в Суперлиге, хочешь в Медиалиге, хочешь в серии А и ЛЧ. Никто не может запретить организовывать новые соревнования, но и никто не может принудить организаторов старых допускать в них всех подряд. У нас, например, Оренбург 2 года в премьер-лигу не пускали из-за маленького стадиона, а у них вот такие причуды.
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Перес такая же мафия, шел бы он лесом со своей лигой
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А это не ущемление прав клубов?
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Ответ uchiyamada
А кто будет смотреть серию А, в которой разыгрываются не 4 путевки в лучший клубный турнир планеты, а полторы в 3-ю, синюю, лигу; Ювентус, Милан, Интер и Наполи в чемпионате катают вполноги вторыми составами, потому что главная цель и деньги - в Суперлиге? Уж лучше посмотреть на Аталанту и Рому, которые бьются от ножа друг с другом.
От ножа во дворе бьются, что не смотришь?
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Ответ Любезный Коссутий
могут. а смысл?
Смысл - продолжать играть в Серии А)
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Ответ <Inter>
не смогут отказаться. Не получиться жить исключительно за счет суперлиги. Будет слишком мало матчей, что скажется на популярности клубов на внутреннем рынке
Вполне могут отказаться и Итальянская федерация, скорее всего - прогнется под топ клубы. Иначе - прощай спонсорские контракты и бабки)
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Ответ ak83
это решение федерации можно обжаловать в европейском суде.
Можно конечно, а кто истцом выступит?
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Ответ arspurs9
Сомневаюсь, это не структура УЕФА, у Федераций другие правовые возможности. Суд с УЕФА был за запрет Супрелиги. Серия А же не запрещает клубам там играть, просто ставит условия на участие в собственных турнирах.
Серия А - именно запрещает играть в чемпионате Италии, там же русским по белому написано)
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