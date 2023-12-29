«Детройт» потерпел 28-е поражение подряд, повторив антирекорд «Филадельфии»

Теги Бостон Детройт Филадельфия Торонто НБА Баскетбол

«Детройт» потерпел 28-е поражение подряд, повторив антирекорд «Филадельфии».

«Пистонс» в четверг уступили в гостях лидеру регулярного чемпионата «Бостону» (122:128 ОТ).

Клуб из Детройта в первой половине вел «+21», но в итоге проиграл в дополнительное время.

После этого поражения «Детройт» повторил самую продолжительную общую серию поражений, которую «Филадельфия» установила с конца сезона-2014/15 по начало сезона-2015/16 – 28 подряд.

«Пистонс» могут установить новый антирекорд в субботу, когда дома встретятся с «Торонто».

Ранее команда Монти Уильямса установила антирекорд по поражениям по ходу одного сезона – 27 подряд.

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18 комментариев
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Полный Пистонс!
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Бостон чуть не вляпался в историю
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А счастье ( конец серии ) сегодня было так близко
В ОТ жаль Селтикс не закрыли
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На самом деле они очень близки прервать стрик, сейчас от них этот груз с рекордом спадет и они победят. По игре там не все так печально. По хорошему они должны были цеплять одну из двух последних игр. Просто сидят в психологической яме.
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Первый раз сегодня посмотрел Детройт, отлично играли и в атаке и в защите, могли победить Бостон. Торонто точно должны перемолоть с такой игрой. Тем более удивительна такая серия.
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Бывает
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На самом деле ,думал что Бостон просто деклассирует Детройт,а матч даже до ОТ дошел.
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Забрали-таки абсолют...
Сегодня были близки, в какой-то момент вели 20 очков, но потом что-то сломалось, а Бостон перестал делать глупые ошибки.
Ну, теперь что покажут с Торонто. Хотя, после таких близких матчей, очень близких, итоговое поражение опустошает еще сильнее. Есть ощущение, что увидим новость про 29е поражение
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Легендарная команда. Этот Детройт будут помнить!
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они ж так вылетят
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Представляете, как Монти Уильямса сидит в гримерке перед зеркалом, у которого по краям лампочки... вспоминает капитана чёрной жемчужины Дейви Джонса из Пиратов Карибского моря и так театрально репетирует фразу:
"Все на дноооо.... "
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Назло рекордам!
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Ответ Nightyork97
На самом деле они очень близки прервать стрик, сейчас от них этот груз с рекордом спадет и они победят. По игре там не все так печально. По хорошему они должны были цеплять одну из двух последних игр. Просто сидят в психологической яме.
Они и майами первую игру сезона должны были цеплять и с 3-0 стартовать, лирика это всё..
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Ответ Max Volkov
они ж так вылетят
А сколько матчей надо проиграть подряд, чтобы в Джи лиге оказаться?
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