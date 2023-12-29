«Детройт» потерпел 28-е поражение подряд, повторив антирекорд «Филадельфии»
«Детройт» потерпел 28-е поражение подряд, повторив антирекорд «Филадельфии».
«Пистонс» в четверг уступили в гостях лидеру регулярного чемпионата «Бостону» (122:128 ОТ).
Клуб из Детройта в первой половине вел «+21», но в итоге проиграл в дополнительное время.
После этого поражения «Детройт» повторил самую продолжительную общую серию поражений, которую «Филадельфия» установила с конца сезона-2014/15 по начало сезона-2015/16 – 28 подряд.
«Пистонс» могут установить новый антирекорд в субботу, когда дома встретятся с «Торонто».
Ранее команда Монти Уильямса установила антирекорд по поражениям по ходу одного сезона – 27 подряд.
В ОТ жаль Селтикс не закрыли
Сегодня были близки, в какой-то момент вели 20 очков, но потом что-то сломалось, а Бостон перестал делать глупые ошибки.
Ну, теперь что покажут с Торонто. Хотя, после таких близких матчей, очень близких, итоговое поражение опустошает еще сильнее. Есть ощущение, что увидим новость про 29е поражение
"Все на дноооо.... "