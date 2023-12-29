«Детройт» потерпел 28-е поражение подряд, повторив антирекорд «Филадельфии».

«Пистонс» в четверг уступили в гостях лидеру регулярного чемпионата « » (122:128 ОТ).

Клуб из в первой половине вел «+21», но в итоге проиграл в дополнительное время.

После этого поражения «Детройт» повторил самую продолжительную общую серию поражений, которую « » установила с конца сезона-2014/15 по начало сезона-2015/16 – 28 подряд.

«Пистонс» могут установить новый антирекорд в субботу, когда дома встретятся с « ».

Ранее команда Монти Уильямса установила антирекорд по поражениям по ходу одного сезона – 27 подряд.