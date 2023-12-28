Гонщики «Ф-1» признали Ферстаппена, Хэмилтона и Алонсо лучшими пилотами 2023-го, Албон – 7-й, Перес – 10-й

«Формула-1» попросила гонщиков выбрать лучших среди себя в 2023 году.

Первое место по версии пилотов «Ф-1» в третий раз подряд занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторая строчка в рейтинге досталась гонщику « » , третья – представителю «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Пилота « » высоко оценили коллеги – таец расположился на седьмом месте, новичок « » Оскар Пиастри стал восьмым, в то время как напарник Ферстаппена Серхио Перес замкнул топ-10.

В опросе приняли участие 19 пилотов, не голосовали Хэмилтон и проведшие часть сезона за «Альфа Таури» Ник де Врис и Лиам Лоусон.

Каждый из респондентов составлял топ-10 и распределял очки по системе «Ф-1» (от 25 за первую позицию до одного за десятое), после чего баллы от всех спортсменов складывали.

Рейтинг лучших гонщиков «Формулы-1» 2023 года по версии пилотов

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Алекс Албон («Уильямс»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Серхио Перес («Ред Булл»)

Ферстаппен – лучший гонщик 2023-го по версии Autosport, Палоу – 2-й, Алонсо – 5-й, Хэмилтон – 6-й, Фуоко – сильнейший из «Феррари»

2023-й – год, когда «Ф-1» ворвалась в поп-культуру и захватила не только Маска и Шакиру, но и детей