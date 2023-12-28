Гонщики «Ф-1» признали Ферстаппена, Хэмилтона и Алонсо лучшими пилотами 2023-го, Албон – 7-й, Перес – 10-й
«Формула-1» попросила гонщиков выбрать лучших среди себя в 2023 году.
Первое место по версии пилотов «Ф-1» в третий раз подряд занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторая строчка в рейтинге досталась гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, третья – представителю «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Пилота «Уильямса» Алекса Албона высоко оценили коллеги – таец расположился на седьмом месте, новичок «Макларена» Оскар Пиастри стал восьмым, в то время как напарник Ферстаппена Серхио Перес замкнул топ-10.
В опросе приняли участие 19 пилотов, не голосовали Хэмилтон и проведшие часть сезона за «Альфа Таури» Ник де Врис и Лиам Лоусон.
Каждый из респондентов составлял топ-10 и распределял очки по системе «Ф-1» (от 25 за первую позицию до одного за десятое), после чего баллы от всех спортсменов складывали.
Рейтинг лучших гонщиков «Формулы-1» 2023 года по версии пилотов
Ферстаппен – лучший гонщик 2023-го по версии Autosport, Палоу – 2-й, Алонсо – 5-й, Хэмилтон – 6-й, Фуоко – сильнейший из «Феррари»
2023-й – год, когда «Ф-1» ворвалась в поп-культуру и захватила не только Маска и Шакиру, но и детей