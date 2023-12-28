Макгрегор выложил фото с Роналду: «$250 млн за бой 😂»
Конор Макгрегор назвал сумму, которая нужна для поединка с Криштиану Роналду.
«$250 млн за бой 😂😂», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Боец и футболист посетили вечер бокса в Саудовской Аравии.
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
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