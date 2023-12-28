Макгрегор выложил фото с Роналду: «$250 млн за бой 😂»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу UFC высшая лига Саудовская Аравия MMA Аль-Наср Эр-Рияд Конор Макгрегор деньги Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор назвал сумму, которая нужна для поединка с Криштиану Роналду.

«$250 млн за бой 😂😂», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Боец и футболист посетили вечер бокса в Саудовской Аравии.

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Конор Макгрегор отреагировал на рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок: «Женщины заслуживают того, чтобы им платили больше»

Майкл Биспинг: «Конор не будет драться в среднем весе. Он для этого слишком мелкий»

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кому интересен бой этих двух атлетов?А вот конкурентный бой Месси-Хасбик я бы посмотрел
+77
-22
+55
Ответ Стахович
Кому интересен бой этих двух атлетов?А вот конкурентный бой Месси-Хасбик я бы посмотрел
а в случае победы месси вручат ещё один ЗМ
+49
-12
+37
Прям как доктор зло, с приспешником))
+10
-4
+6
АХХАХАХАХАХАХАААХ АХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХА (с) Д.Ливси
+8
-3
+5
Криш уже пошел на захват руки
+4
0
+4
Ответ Стахович
Кому интересен бой этих двух атлетов?А вот конкурентный бой Месси-Хасбик я бы посмотрел
Да, этот бой был бы бомба, честно говоря.
+3
-2
+1
Ответ Стахович
Кому интересен бой этих двух атлетов?А вот конкурентный бой Месси-Хасбик я бы посмотрел
Оба пытаются показать, что лучшие, хотя обоих их главные конкуренты вынесли, как мусор)
+6
-5
+1
Ответ ShadyL
а в случае победы месси вручат ещё один ЗМ
Думали вы два шута, оказалось два г***на!
+2
-1
+1
Нормально шутканул, в чем проблема-то?
+7
-7
0
Ну хоть что-то толковое запостил за много лет...
+2
-2
0
Так как он бухает и веселится, ему только с младшим Емельяненко будет бодатся. Или с Кадыровским сынком проигрывать.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий