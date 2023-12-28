Макгрегор выложил фото с Роналду: «$250 млн за бой 😂»

Конор Макгрегор назвал сумму, которая нужна для поединка с Криштиану Роналду.

«$250 млн за бой 😂😂», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Боец и футболист посетили вечер бокса в Саудовской Аравии.

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Конор Макгрегор отреагировал на рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок: «Женщины заслуживают того, чтобы им платили больше»

Майкл Биспинг: «Конор не будет драться в среднем весе. Он для этого слишком мелкий»