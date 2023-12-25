«Рождественская гонка». Симон и Клод, Тандревольд и Лагрейд, Кебингер и Долль выступят в масс-старте

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28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет «Рождественская гонка».

«Рождественская гонка»

Гельзенкирхен, Германия

Масс-старт – 20:15, гонка преследования – 21:05 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Участники

Жюлия СимонФабьен Клод (Франция)

София ШнайдерРоман Реес (Германия)

Ханна Кебингер – Бенедикт Долль (Германия)

Ингрид Ланмарк Тандревольд – Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Лиза Тереза Хаузер – Феликс Ляйтнер (Австрия)

Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия)

Эми Басерга – Себастьян Штальдер (Швейцария)

Полона Клеменчич – Яков Фак (Словения)

Юлия Джима – Дмитрий Пидручный (Украина)

Лотте Лие – Флоран Клод (Бельгия)

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