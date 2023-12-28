Испанское антидопинговое агентство 5 лет скрывало положительные допинг-пробы спортсменов (Relevo)
Испанское антидопинговое агентство 5 лет не наказывало спортсменов, попадавшихся на допинге.
Об этом сообщает испанский портал Relevo.
C 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительных допинг-тестов.
Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по почте, а не через интернет. Спортсмены не получали уведомление вовремя и после этого обращались в Спортивный трибунал с жалобой, и их дело архивировалось из-за нарушения сроков оповещения.
В некоторых случаях антидопинговое расследование просто не начиналось. Так, легкоатлет Патрик Чинеду Айк сдал положительный тест на три запрещенные субстанции. Информация об этом появилась в онлайн-системе Всемирного антидопингового агентства (WADA), но расследование не было начато, и Айк продолжил выступать на соревнованиях.
Отмечается, что спортсменам могли выдаваться терапевтические исключения на незаконных основаниях.
Также CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством.
Рано или поздно все вскроется. И будет очень интересного.
Это что я сейчас прочитала?😲 А что, так можно?😲
Т.е. русскую несовершеннолетнюю спортсменку, пробу которой проверяли в 3 раза дольше установленного срока и, соответственно, вовремя не сообщили о присутствии в ней следов запрещённого вещества, можно судить и травить два года и грозиться дисквалифицировать на 4 года (что противоречит всем правилам самого ВАДА) и отобрать честно выигранную медаль ОИ, а также медали всей команды?😲 А реальные допинговые дела спортсменов из правильных стран можно спускать на тормозах из-за нарушения сроков оповещения?
Если КАС её не оправдает, позор КАС.
Я думала, это только в «ужасной» России может быть. А святой запад - никогда не пойдет на такое:)))