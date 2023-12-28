Испанское антидопинговое агентство 5 лет скрывало положительные допинг-пробы спортсменов (Relevo)

Теги допинг WADA Испанское антидопинговое агентство Легкая атлетика

Испанское антидопинговое агентство 5 лет не наказывало спортсменов, попадавшихся на допинге.

Об этом сообщает испанский портал Relevo.

C 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительных допинг-тестов.

Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по почте, а не через интернет. Спортсмены не получали уведомление вовремя и после этого обращались в Спортивный трибунал с жалобой, и их дело архивировалось из-за нарушения сроков оповещения. 

В некоторых случаях антидопинговое расследование просто не начиналось. Так, легкоатлет Патрик Чинеду Айк сдал положительный тест на три запрещенные субстанции. Информация об этом появилась в онлайн-системе Всемирного антидопингового агентства (WADA), но расследование не было начато, и Айк продолжил выступать на соревнованиях. 

Отмечается, что спортсменам могли выдаваться терапевтические исключения на незаконных основаниях.

Также CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством.

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121 комментарий
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Ох, наверное испанцев сейчас исключат из всех соревнований, флаг и гимн запретят и тд
+226
-15
+211
Эх,жалко Испанских спортсменов, им теперь без флага выступать на всех соревнованиях, у кого то медали отнимут, суровая, но праведная система вада по другому не сможет поступить
+158
-9
+149
Ну что, международное расследование будет? Доклад канадских юристов, отстранение от соревнований? Или это только по отношению к России работает?
+117
-14
+103
Но такое конечно только у нас, а там все честно и справедливо.
+62
-7
+55
А накажут снова Россию
+60
-8
+52
Ответ mclaren-honda
Ох, наверное испанцев сейчас исключат из всех соревнований, флаг и гимн запретят и тд
Вы не поняли , ЭТО ДРУГОЕ!!1111
+62
-11
+51
Как будет по-испански "Вы не понимаете, это другое"
+53
-5
+48
Испанский стыд). Они больше так не будут ). Дело закрыто.
+48
-3
+45
А теперь послушаем тех кто говорил, что это только у нас допинг на государственном уровне)
+44
-3
+41
Ответ FRED_D
Как будет по-испански "Вы не понимаете, это другое"
No entiendes esto diferente
+38
-3
+35
Прекрасно! Теперь нейтральных атлетов прибавится и нашим не будет скучно в узком кругу)
+32
-4
+28
Ну что, испанские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, не так ли? Или у МОК и ВАДА иное мнение на этот счёт?
+26
-1
+25
Упс... Отстраняем федерацию? Да не, бред какой-то
+26
-2
+24
Единственные ли испанцы, кто этим занимался? Определенно нет.

Рано или поздно все вскроется. И будет очень интересного.
+23
-3
+20
Дон Хуан Родченхави уже дает признательные показания?)
+20
-2
+18
=== Спортсмены не получали уведомление вовремя и после этого обращались в Спортивный трибунал с жалобой, и их дело архивировалось из-за нарушения сроков оповещения.===
Это что я сейчас прочитала?😲 А что, так можно?😲
Т.е. русскую несовершеннолетнюю спортсменку, пробу которой проверяли в 3 раза дольше установленного срока и, соответственно, вовремя не сообщили о присутствии в ней следов запрещённого вещества, можно судить и травить два года и грозиться дисквалифицировать на 4 года (что противоречит всем правилам самого ВАДА) и отобрать честно выигранную медаль ОИ, а также медали всей команды?😲 А реальные допинговые дела спортсменов из правильных стран можно спускать на тормозах из-за нарушения сроков оповещения?
Если КАС её не оправдает, позор КАС.
+22
-4
+18
Ответ artpal
Ну что, международное расследование будет? Доклад канадских юристов, отстранение от соревнований? Или это только по отношению к России работает?
риторические вопросы
+20
-4
+16
Ответ mclaren-honda
Ох, наверное испанцев сейчас исключат из всех соревнований, флаг и гимн запретят и тд
Пожурят чуточку. Пальчиком погрозят
+20
-4
+16
Ничего страшного, потому что #этождругое
+17
-3
+14
На самом деле практически весь европейский и североамериканский спорт построен на запрещенных препаратах и к ним никакого доверия быть не может, особенно после вскрытия данных по сёстрам Уильямс, Байлз и прочих допингистов
+19
-5
+14
Но виноваты, конечно, только проклятые русские допингисты, да?
+12
-2
+10
Да ладно?:)))
Я думала, это только в «ужасной» России может быть. А святой запад - никогда не пойдет на такое:)))
+12
-2
+10
Ответ Den3Lo
Испанский стыд). Они больше так не будут ). Дело закрыто.
понять и простить)
+11
-2
+9
Ответ artpal
Ну что, международное расследование будет? Доклад канадских юристов, отстранение от соревнований? Или это только по отношению к России работает?
И фильмец надо еще забацать!
+11
-2
+9
На днях Глава ВАДА Витольд Банька заявит, что во всей этой сложившейся ситуации виноваты... опять русские!!! И добавит, что нужно применить дополнительные санкции к российским спортсменам!
+11
-2
+9
Будут какие-либо санкции к Испанскому Антидопинговому Агентству со стороны ВАДА? Или это другое?
+12
-3
+9
Ответ superpab
Комментарий скрыт
ваши игры это стоять с протянутой рукой в поче 4ре и клянчить бабло ...
+13
-4
+9
Сейчас нашим ещё пару лет накинут
+10
-1
+9
Блин, жалко испанцев. Это ведь теперь они в лучшем случае будут выступать без флага, если их вообще допустят. CELAD отстранят лет на десять. Ужас.
+11
-3
+8
То же мне "секрет Полишинеля" :о)) В США, лишь одно из четырёх дел о допинге доводится до дисквалификации спортсмена. И ничего, WADA сидит на дупе ровно и не вякает.
+11
-3
+8
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