Испанское антидопинговое агентство 5 лет не наказывало спортсменов, попадавшихся на допинге.

Об этом сообщает испанский портал Relevo.

C 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительных допинг-тестов.

Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по почте, а не через интернет. Спортсмены не получали уведомление вовремя и после этого обращались в Спортивный трибунал с жалобой, и их дело архивировалось из-за нарушения сроков оповещения.

В некоторых случаях антидопинговое расследование просто не начиналось. Так, легкоатлет Патрик Чинеду Айк сдал положительный тест на три запрещенные субстанции. Информация об этом появилась в онлайн-системе Всемирного антидопингового агентства ( ), но расследование не было начато, и Айк продолжил выступать на соревнованиях.

Отмечается, что спортсменам могли выдаваться терапевтические исключения на незаконных основаниях.

Также CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством.