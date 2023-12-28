Беллингем – лучший молодой игрок года по версии IFFHS, Мусиала и Гави – в топ-3, Гарначо – 7-й

Джуд Беллингем признан IFFHS лучшим молодым футболистом 2023 года.

Хавбек « », в первой половине 2023-го выступавший за «Боруссию» , стал лидером списка лучших футболистов в возрасте не старше 20 лет.

В десятку сильнейших по версии Международной федерации футбольной истории и статистики вошли:

1. («Боруссия»/«Реал», Англия) – 276 очков

2. (« », Германия) – 120

3. Гави («Барселона», Испания) – 82

4. («Барселона», Испания) – 21

5. -Эмери (« », ) – 11

6. Флориан Виртц (« », Германия) – 9

7-8. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Аргентина) – 8

7-8. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед», Дания) – 8

9. Педри («Барселона», Испания) – 6

10. Эндрик («Палмейрас», Бразилия) – 5.

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