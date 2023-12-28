Беллингем – лучший молодой игрок года по версии IFFHS, Мусиала и Гави – в топ-3, Гарначо – 7-й
Джуд Беллингем признан IFFHS лучшим молодым футболистом 2023 года.
Хавбек «Реала», в первой половине 2023-го выступавший за «Боруссию» Дортмунд, стал лидером списка лучших футболистов в возрасте не старше 20 лет.
В десятку сильнейших по версии Международной федерации футбольной истории и статистики вошли:
1. Джуд Беллингем («Боруссия»/«Реал», Англия) – 276 очков
2. Джамал Мусиала («Бавария», Германия) – 120
3. Гави («Барселона», Испания) – 82
4. Ламин Ямаль («Барселона», Испания) – 21
5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», Франция) – 11
6. Флориан Виртц («Байер», Германия) – 9
7-8. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Аргентина) – 8
7-8. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед», Дания) – 8
9. Педри («Барселона», Испания) – 6
10. Эндрик («Палмейрас», Бразилия) – 5.
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Кстати в догонку, у всей остальной первой десятки баллов меньше, чем у одного Джуда
Вот Педри другое дело там и обводка и культура паса может продвигать мяч.