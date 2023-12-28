Беллингем – лучший молодой игрок года по версии IFFHS, Мусиала и Гави – в топ-3, Гарначо – 7-й

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Джуд Беллингем признан IFFHS лучшим молодым футболистом 2023 года.

Хавбек «Реала», в первой половине 2023-го выступавший за «Боруссию» Дортмунд, стал лидером списка лучших футболистов в возрасте не старше 20 лет.

В десятку сильнейших по версии Международной федерации футбольной истории и статистики вошли:

1. Джуд Беллингем («Боруссия»/«Реал», Англия) – 276 очков

2. Джамал МусиалаБавария», Германия) – 120

3. Гави («Барселона», Испания) – 82

4. Ламин Ямаль («Барселона», Испания) – 21

5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», Франция) – 11

6. Флориан Виртц («Байер», Германия) – 9

7-8. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Аргентина) – 8

7-8. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед», Дания) – 8

9. Педри («Барселона», Испания) – 6

10. Эндрик («Палмейрас», Бразилия) – 5.

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39 комментариев
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Обязательно в любой список нужно впихнуть всяких гави и ямалей. И эти днари выше Вирца стоят
+59
-17
+42
Абсолютно заслуженно, Джуд бриллиант.
+26
-4
+22
Ямала слишком переоценили
+25
-4
+21
Беллингем просто лучший, безотносительно возраста
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Кстати в догонку, у всей остальной первой десятки баллов меньше, чем у одного Джуда
+23
-4
+19
Ямал выше Виртца? Как так? Один в основе лидера Бундеслиги, второй иногда выходит на замену в неблещущей Барсе.
+17
-2
+15
В очередной раз поражаюсь, как же пиарят каталонских брусков, даже Педрю, самого старого из данной подборки, умудрились засунуть в рейтинг. Чем заслужил 4 место Ямаль? Тем, что его как и в свое время Гави агенты пропихнули в сборную?
+25
-13
+12
Гави и Ямаль 🤣🤣🤣🤣
+14
-7
+7
Хоть я и болельщик Барсы, но считаю, что Ямаль тут с ооооооооочень сильной натяжкой, и вообще, как мне кажется, пока что не заслуживает место в топ 10
+3
0
+3
Ответ Proper Chels
Да, и это показывает всю абсурдность этого рейтинга. Потому что Мусиала провел сильнее прошлый сезон. И своим голом принес Баварии чемпионство.
выиграть чемпионство с Баварией это же так трудно.
+6
-3
+3
Виртц уже 3-4 года на высшем уровне играет, а ему всё 20.
+3
0
+3
Ответ Proper Chels
Да, и это показывает всю абсурдность этого рейтинга. Потому что Мусиала провел сильнее прошлый сезон. И своим голом принес Баварии чемпионство.
Почему если Мусиала провел такой офигенный сезон лучший игрок Бундеслиги признан Беллингем? Я понимаю что у вас память как у рыбки, но после ЧМ Мусиала сам говорил что он играет как г@вно, начал набирать лишь к концу сезона.
+2
0
+2
Ответ Proper Chels
Как только стало известно, что Беллингем переходит в Реал - ему вручили лучшего игрока сезона в Бундеслиге(бред). Как только он пару раз замкнул в пустые в первых турах Ла Лиги - он уже почти с двукратным отрывом стал опережать Мусиалу во всех подобных рейтингах. Тем временем Беллингем пока зафлопил все что можно в своей карьере. Плей-офф ЧМ, Бундеслигу, прошлогодний плей-офф ЛЧ, где его съел новичок Энцо с мертвым Челси. А Мусиала тем временем затащил чемпик в последнем туре. Прямо сейчас Беллингем возможно один из лучших вместе с Мбаппе, Кейном, Холандом, но реаловский хайп не имеет равных. При прочих равных золотой мяч вручат именно ему, Реал умеет в хайп.
Это ж надо было время потратить, чтобы написать какую-то дикую ересь.
+1
0
+1
Белл это просто монстр. Хладнокровие как у 30-летнего, нечеловеческий талант и инстинкт убийцы, как у мегалодона!
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+1
В Атлетико есть Пабло Барриос, вот он ничем не хуже себя проявил чем Ямаль, а шумихи столько…
+1
0
+1
Раз есть Ямаль, то должен быть и Нико Пас
+1
0
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Белл это просто монстр. Хладнокровие как у 30-летнего, нечеловеческий талант и инстинкт убийцы, как у мегалодона!
Он еще ведет себя как лидер в команде. Поразительно для такого возраста и первого сезона в клубе.
+8
-7
+1
Ответ Паша Ппа
Не,он просто воспитанник
:-)
+1
0
+1
Ответ Homelender_666
Зря ты так. Гави - отличный футболист, боец, который умеет на поле почти всё. А вот Ямал здесь авансом, потому что в первой команде находится только полгода. Хотя в десятке ему не место.
А что умеет Гави мне даже интересно стало? Там культурой паса даже не пахнет про удар я молчу вообще.
Вот Педри другое дело там и обводка и культура паса может продвигать мяч.
+8
-7
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Ямала слишком переоценили
Не,он просто воспитанник
+2
-1
+1
Холанд с Алиэкспресс тут откуда?
+2
-2
0
Ответ rusik krasav4ik
А где Камавинга?
"малый повзрослел"
0
0
0
Ответ Эркинбек Апаканов
Ямала слишком переоценили
Ты чего он же целый 1 гол забил...
0
0
0
Ответ Greg Jackson
А что умеет Гави мне даже интересно стало? Там культурой паса даже не пахнет про удар я молчу вообще. Вот Педри другое дело там и обводка и культура паса может продвигать мяч.
Надо уточнить у Хави, Луиса Энрике и Де Ла Фуэнте. Странно, да, что футболист, у которого нет ни паса, ни удара, так востребован? Скорее всего, они ничего не понимают в футболе. То ли дело, некий Green Grass, который высказал своё экспертное мнение выше)
+1
-1
0
А где Камавинга?
+1
-1
0
А было время Педри и Гвви обходили Беллингема и Мусиалу в Голден бой. Время все расставляет по своим местам
+4
-4
0
4-Ламаль,6-Виртц))) оке))))
0
0
0
Джуд будущее мирового футбола и обладатель ЗМ🤟🔥
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