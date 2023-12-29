Мяч мог уйти за пределы поля перед голом «Вест Хэма» «Арсеналу». Судья Оливер засчитал взятие ворот

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал судьи Майкл Оливер Томаш Соучек Джеррод Боуэн Футбол

«Вест Хэм» забил «Арсеналу» спорный гол.

На 13-й минуте матча 19-го тура АПЛ хавбек Томаш Соучек воспользовался передачей Джеррода Боуэна и поразил ворота «канониров».

Пас англичанин отдавал после возможного выхода мяча за пределы поля.

Главный судья Майкл Оливер проконсультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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83 комментария
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А мог не выйти. Ничего не видно ни на одном повторе.И дальше следует презумпция невиновности или недоказанности… значит гол
+109
-14
+95
Ну вот хоть убейте,линию вижу,а мяча на ней нет
+60
-13
+47
И это лучшая лига мира с огромными тв-контрактами где нет нормальной камеры и ракурса для определения таких моментов
+41
-7
+34
Карма за гандбол Эдегора. Пусть только Артета попробует пожаловаться
+54
-22
+32
Ответ ZAPA
А мог не выйти. Ничего не видно ни на одном повторе.И дальше следует презумпция невиновности или недоказанности… значит гол
Еще такой скриншот классный на спортсе, который даже не увеличить.
+22
-1
+21
Ответ GibsonFlyingV
Карма за гандбол Эдегора. Пусть только Артета попробует пожаловаться
Арсенал весь сезон страдает , я ни разу не видел чтобы вар был за канониров , кроме игры с ливерпулем
+28
-10
+18
Ответ Jkov
Ну вот хоть убейте,линию вижу,а мяча на ней нет
У Джеррода задница коварно закрыла обзор
+14
-3
+11
Ответ Jkov
Ну вот хоть убейте,линию вижу,а мяча на ней нет
ну вот хоть убейте, руку на мяче вижу, а пенальти за это - нет)
+11
-4
+7
Вест Хэм - Молотки)))) респект от скаузеров
+6
0
+6
Ответ Николай Бойко
Судьи РПЛ: мы главные клоуны Английский судьи: ну-ка подержите наше пиво, детишки
В чем в данном случае клоунада ?
+8
-2
+6
Ответ GibsonFlyingV
Карма за гандбол Эдегора. Пусть только Артета попробует пожаловаться
на этот случай красиво высказался комментатор трансляции: нельзя одной ошибкой оправдывать другую!
+8
-2
+6
может мяч и остался в поле.но мне интересно, почему в лучшей лиге мира (после ФНЛ) нет автоматической системы, как на ЧМ?
+6
-1
+5
Ответ Михаил Блинов
Колено полностью за линией, а мяч полностью перекрывается коленом, значит аут. Гол не должны были засчитывать
В том-то и дело, что колено на уровне мяча в поле, цепляет линию на несколько сантиметров по футбольным правилам. А что за ним (пустота или часть мяча) - мы не видим.
+5
0
+5
Сочувствую судьям, тяжелый момент. Поступили правильно, явных доказательств нечестности гола не было. Сколько не смотрели по косвенным признакам вроде динамики, но точно не было видно, даже игроки Арсенала не протестовали. По ощущениям, там было от +2см в поле до 3-5 см вне поля, но по правилам логичнее засчитать.

К слову о необходимости боковых камер на стойках ворот, давно могли бы ввести. А тут могут быть лишь догадки.
+5
0
+5
Ответ Andrey_kst
И это лучшая лига мира с огромными тв-контрактами где нет нормальной камеры и ракурса для определения таких моментов
Какой ракурс и с какой камеры тут бы помог?
+5
0
+5
Ответ ZAPA
А мог не выйти. Ничего не видно ни на одном повторе.И дальше следует презумпция невиновности или недоказанности… значит гол
на данном скриншоте я и мяча не вижу
+3
0
+3
0:2 )) Неужели Арсений приготовил новогодний подарок всем болельщикам Ливерпуля ) наше вам с кисточкой
+3
0
+3
Я всех поздравляю. С новым годом.
+3
0
+3
Судьи РПЛ: мы главные клоуны
Английский судьи: ну-ка подержите наше пиво, детишки
+12
-9
+3
Ответ GibsonFlyingV
Карма за гандбол Эдегора. Пусть только Артета попробует пожаловаться
куда скинуть на твое лечение?
+5
-2
+3
Ответ Jkov
Ну вот хоть убейте,линию вижу,а мяча на ней нет
внимательнее присмотритесь,или когда в гандбол играете,то там все нормально?
+3
-1
+2
Ответ Jkov
Ну вот хоть убейте,линию вижу,а мяча на ней нет
Нормально, В матче с ливерпулем тоже игра рукой была, а пенальти не было,справедливость
+2
0
+2
Ну не один же ливерпуль убивать весь сезон. Все должны быть в равных условиях.
+3
-2
+1
Ответ rambo
может мяч и остался в поле.но мне интересно, почему в лучшей лиге мира (после ФНЛ) нет автоматической системы, как на ЧМ?
УЕФА предлагали + полуавтоматическую систему определения офсайда. АПЛ отказались. Может будет в сезоне 24
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Еще такой скриншот классный на спортсе, который даже не увеличить.
ты думаешь в АПЛьной трансляции было лучше? минут 5 потратили и ничего толком не показали
+1
0
+1
будет приятно почитать комментарии болельщиков арсенала с утра которые будут говорить,мяч ушел,почувствуйте себя на чужом месте,недавно вы говорили да какое пенальти,поверьте это ещё не всё для вас.
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Ответ Алекс с 13 региона
размер мяча все примерно знают? наложите импровизированный мяч на мяч в скрине! это аут!
ну зашёл и зашёл,аут аут,гол засчитан играем дальше,тоже самое с рукой было там норвежский викинг и в гандбол и в волейбол сыграл,пенальти не было,сколько раз с вар и пенальти?или красной карточкой.тут спорить бесполезно
+1
0
+1
Ответ illest
Ну не один же ливерпуль убивать весь сезон. Все должны быть в равных условиях.
всё, кроме бедуинов)
+1
0
+1
Зинченко плакал после такой не справедливости?
+3
-2
+1
Ответ ostap&mio&dio
Комментарий удален модератором
ой) свистнул такую мелочь.
тут в гандбол играют и ничего. а атака могла и ничем закончится
+1
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