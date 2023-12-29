Мяч мог уйти за пределы поля перед голом «Вест Хэма» «Арсеналу». Судья Оливер засчитал взятие ворот
«Вест Хэм» забил «Арсеналу» спорный гол.
На 13-й минуте матча 19-го тура АПЛ хавбек Томаш Соучек воспользовался передачей Джеррода Боуэна и поразил ворота «канониров».
Пас англичанин отдавал после возможного выхода мяча за пределы поля.
Главный судья Майкл Оливер проконсультировался с видеоассистентом и принял решение засчитать гол – 1:0.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
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