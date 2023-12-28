Василий Уткин: «Отношение к Вяльбе? Гений смазки!»

Василий Уткин пошутил о главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

«Отношение к Вяльбе? Гений смазки!» – написал блогер, журналист и руководитель «Эгриси», отвечая на вопросы подписчиков.

Василий Уткин: «Вяльбе феноменально глупа. Она как бабка с малиновым вареньем, но как начнет бабушку нести»

Елена Вяльбе: «Я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется»

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