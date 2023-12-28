Василий Уткин: «Отношение к Вяльбе? Гений смазки!»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия ФЛГР Елена Вяльбе Футбол

Василий Уткин пошутил о главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

«Отношение к Вяльбе? Гений смазки!» – написал блогер, журналист и руководитель «Эгриси», отвечая на вопросы подписчиков.

Василий Уткин: «Вяльбе феноменально глупа. Она как бабка с малиновым вареньем, но как начнет бабушку нести»

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47 комментариев
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вася всё-таки топарь, чивоужтам
+111
-21
+90
Давай Вася дави эту шмякодавку!
+102
-28
+74
Этот как его - лубрикант!
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-6
+25
надо взять на заметку "гений смазки"
на случай важных переговоров, как говорится
+27
-3
+24
Подобран практически идеальный эвфемизм
+28
-8
+20
Вася - молоток, кратко и емко
Я после признаний Вальерьвны в любви к вошьдю , не мог сформулировать комент без мата и оскорблений
А здесь все в двух словах
+28
-12
+16
Интеллект.
+19
-7
+12
как всегда двояковыпукло😂
+13
-3
+10
Ответ Антон Фалафель
Вяльба сама в смазку превратилась.
Даже не нужно «подмазывать»
+11
-3
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Вяльба сама в смазку превратилась.
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Коротко но очень емко
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Тонко от Васи. 😁
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Вяльбе профи высочайшего класс….может и без маски шершавым…
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Спасибо, поблевал. Василий стремительно приближается к Невзорову по степени торговли дешёвым эпатажем. Грустно. Спортивный был человек и комментатор достойный.
+12
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+3
Вася, как всегда - не в бровь, а в таз
+6
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+3
Ответ oka79410
надо взять на заметку "гений смазки" на случай важных переговоров, как говорится
Без лыжного бэкграунда это выражение теряет)
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Вася это диагноз
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ну у Вяльбе хоть куча регилий, а Вася всего лишь жирный болтун
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Вяльбе: "Отношение к Уткину? Классно крякает!"
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Вася в смазке не нуждается, и так пролезет куда угодно...
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Ну и хамло Вася!
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+2
Ему очередную липоксацию чтоль провели?) Оживился дон помидор, петушком наскакивает.
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Вяльбе и без смазки в некоторые места своим языком залезет
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-13
+2
Прав Вася. Как мы видим научилась Вяльбе не только лыжи смазывать в свое время.
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+2
Вялый гений смазки.
+1
0
+1
Видимо мозги жиром заплыли что несёт такую ересь это .......
+9
-8
+1
Ответ Гиперактивный осьминог
Комментарий удален пользователем
Артем без смазки наяривает, по пацански
+8
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+1
я теперь Ростовского буду звать Гением смазки, спасибо, Вася.
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0
вам обоим надо од ожирения лечится, вроде как к спорту отношение имеете,,,
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по мужски Василиса...
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-6
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