Василий Уткин: «Отношение к Вяльбе? Гений смазки!»
Василий Уткин пошутил о главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.
«Отношение к Вяльбе? Гений смазки!» – написал блогер, журналист и руководитель «Эгриси», отвечая на вопросы подписчиков.
Василий Уткин: «Вяльбе феноменально глупа. Она как бабка с малиновым вареньем, но как начнет бабушку нести»
Елена Вяльбе: «Я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется»
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
на случай важных переговоров, как говорится
Я после признаний Вальерьвны в любви к вошьдю , не мог сформулировать комент без мата и оскорблений
А здесь все в двух словах