Новак Джокович стал спортсменом 2023 года по версии L’Équipe.

36-летний серб выиграл три «Больших шлема», итоговый и закончил сезон на первой строчке рейтинга ATP.

Отметим, что Джокович стал «Чемпионом чемпионов» второй раз и впервые с 2021-го.

Полный список выглядит так:

1. Новак Джокович (теннис, 876 баллов)

2. Леон Маршан (плавание, 361)

3. Макс Ферстаппен (Формула-1, 348)

4. Ноа Лайлс (легкая атлетика, 315)

5. Сия Колиси (регби, 216)

6. Марко Одерматт (горные лыжи, 197)

7. Йоханнес Бо (биатлон, 155)

8. Тадей Погачар (велоспорт, 151)

9. Матье ван дер Пул (велоспорт, 132)

10. Эрлинг Холанд (футбол, 130).

Награда лучшему спортсмену присуждается L’Équipe с 1946 года для Франции и с 1975 года для всего мира.

Рейтинг определяется по итогам тайного голосования, которое закрывается 21 ноября. Из списка номинантов каждый журналист издания составляет свой список из пяти самых выдающихся спортсменов. За первое место начисляется 6 очков, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2 и за пятое – 1.

С 2012 года награда присуждается отдельно лучшему спортсмену Франции и отдельно – лучшему спортсмену в мире.

Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса

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