Джокович – спортсмен года по версии L’Equipe. Ферстаппен на третьем месте, Холанд – на десятом

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Новак Джокович стал спортсменом 2023 года по версии L’Équipe.

36-летний серб выиграл три «Больших шлема», итоговый и закончил сезон на первой строчке рейтинга ATP.

Отметим, что Джокович стал «Чемпионом чемпионов» второй раз и впервые с 2021-го.

Полный список выглядит так:

1. Новак Джокович (теннис, 876 баллов)

2. Леон Маршан (плавание, 361)

3. Макс Ферстаппен (Формула-1, 348)

4. Ноа Лайлс (легкая атлетика, 315)

5. Сия Колиси (регби, 216)

6. Марко Одерматт (горные лыжи, 197)

7. Йоханнес Бо (биатлон, 155)

8. Тадей Погачар (велоспорт, 151)

9. Матье ван дер Пул (велоспорт, 132)

10. Эрлинг Холанд (футбол, 130).

Награда лучшему спортсмену присуждается L’Équipe с 1946 года для Франции и с 1975 года для всего мира.

Рейтинг определяется по итогам тайного голосования, которое закрывается 21 ноября. Из списка номинантов каждый журналист издания составляет свой список из пяти самых выдающихся спортсменов. За первое место начисляется 6 очков, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2 и за пятое – 1.

С 2012 года награда присуждается отдельно лучшему спортсмену Франции и отдельно – лучшему спортсмену в мире.

Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса

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29 комментариев
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Холанд что то слишком низко, а Новак как всегда лучший!
+18
-5
+13
Прежде чем гении спортса начнут писать "удивительно как Месси сюда не пропихнули", напомню, Месси взял эту награду за прошлый год, после победы на ЧМ

upd. Поздно, гении уже здесь
+24
-12
+12
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
Так чел выиграл три золотых медали на ЧМ в 2023 году
+11
-1
+10
Ответ Дмитрий Васин
Холанд что то слишком низко, а Новак как всегда лучший!
Футбол- командный вид спорта, поэтому вполне логично.
+6
0
+6
Йокич: ну да,пошёл я со своим чемпионством и мвп нба...
+4
-1
+3
Ответ JURAVLI
Прежде чем гении спортса начнут писать "удивительно как Месси сюда не пропихнули", напомню, Месси взял эту награду за прошлый год, после победы на ЧМ upd. Поздно, гении уже здесь
За 22 год вопросов нет. Вопросы за 23)
+4
-2
+2
Ответ Vitalii-Just
Холанда что то далеко задвинули. Уж в пятёрке должен быть.
Он даже в Сити не самый важный игрок (Родри)
+2
0
+2
Адекватно
0
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Ответ Kemlo
Йокич: ну да,пошёл я со своим чемпионством и мвп нба...
Вот только МВП-2023 стал Эмбид.
Хотя, возможно, Вы про МВП финала.
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Ответ Tristan...
Первое место ожидаемо. Не знаю насчёт пловца, но Макс провёл феноменальный год и тоже должен был бороться за первое место. А где наш Криш с его 53 голами за год? Что за не красивый рейтинг
макс не не сильнее льюиса просто в ф1 спонсоры все решают!!,
+1
-1
0
Ответ JURAVLI
Прежде чем гении спортса начнут писать "удивительно как Месси сюда не пропихнули", напомню, Месси взял эту награду за прошлый год, после победы на ЧМ upd. Поздно, гении уже здесь
Удивительно , как до этих «гениев» ты первая прибежала с упоминанием о Месси :)
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Ответ Ностальгическое
Так чел выиграл три золотых медали на ЧМ в 2023 году
Уже прошёл по тегу и прочитал о нем.Чувак оказывается побил последний рекорд Фелпса
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Во Франции похоже не смотрят футбол
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Новак очень сильный спортсмен. Даже я признаю это.
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Новак на своём заслуженном первом месте! Кто если не он!?
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почему Погачар а не Виннегор?
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Франция, Император, все логично.
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Одобряю
+1
-1
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Неееееььтт. Мой меси номер 1!
+3
-3
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Ну хоть где-то Макс не первый, кроме Сингапура
+1
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0
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