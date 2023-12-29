«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ после 19-го тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Ман Сити» – на 5 при матче в запасе, «МЮ» – на 11

«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ.

Команда Юргена Клоппа возглавила турнирную таблицу лиги после 19-го тура – она набрала 42 очка.

На вторую строчку опустился « » – после поражения от « » (0:2) у лондонцев осталось 40 баллов.

Третье место занимает « », на ее счету 39 очков. « » замыкает топ-4, набрав 37 баллов. У команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.

Пятым идет « » (36 очков), шестым – «Вест Хэм» (33), седьмым – « » (31).

« » (30 баллов), « » (29) и « » (25) занимают места с 8-го по 10-е.

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