«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ после 19-го тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Ман Сити» – на 5 при матче в запасе, «МЮ» – на 11
«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ.
Команда Юргена Клоппа возглавила турнирную таблицу лиги после 19-го тура – она набрала 42 очка.
На вторую строчку опустился «Арсенал» – после поражения от «Вест Хэма» (0:2) у лондонцев осталось 40 баллов.
Третье место занимает «Астон Вилла», на ее счету 39 очков. «Манчестер Сити» замыкает топ-4, набрав 37 баллов. У команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.
Пятым идет «Тоттенхэм» (36 очков), шестым – «Вест Хэм» (33), седьмым – «Манчестер Юнайтед» (31).
«Брайтон» (30 баллов), «Ньюкасл» (29) и «Челси» (25) занимают места с 8-го по 10-е.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Сэр Дэвид Мойес молодец, выжимает все из этого состава.
Извините, а они точно за чемпионство бодаются? Или там ошибка в таблице?
Возможное -- невозможно.