«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ после 19-го тура. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Ман Сити» – на 5 при матче в запасе, «МЮ» – на 11

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Брайтон Футбол

«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ.

Команда Юргена Клоппа возглавила турнирную таблицу лиги после 19-го тура – она набрала 42 очка.

На вторую строчку опустился «Арсенал» – после поражения от «Вест Хэма» (0:2) у лондонцев осталось 40 баллов. 

Третье место занимает «Астон Вилла», на ее счету 39 очков. «Манчестер Сити» замыкает топ-4, набрав 37 баллов. У команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе. 

Пятым идет «Тоттенхэм» (36 очков), шестым – «Вест Хэм» (33), седьмым – «Манчестер Юнайтед» (31).

«Брайтон» (30 баллов), «Ньюкасл» (29) и «Челси» (25) занимают места с 8-го по 10-е.

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32 комментария
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Шарлатан тура через 3-4 опять на первое место выползет.
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+25
Лондон гуд бай ооо! Болельщики Ливерпуля с наступающим вас!!🥂
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Все стабильно) Ливерпуль и Сити разыграют чемпионство, потому что Арсенал не выдерживает давления
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Напомню, что ливерпуль был дважды ограблен в матчах с тоттенхэмом и арсеналом
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Гранд мирового футбола на первом месте несмотря на то что отменили 3 чистых гола!Великий Ливерпуль!
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Ответ kunimaster
И это кризисная команда, которую топят судьи весь сезон.
Судьи топят не только Арсенал но и Ливерпулью ничего не дают. Если бы за фол Эдегора ставили пенку то отрыв был бы ещё больше
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+6
Арсенал традиционно сливает, когда нужно побеждать или отбить ничью. Да, автобус, но моменты были и их не реализовали. Итог - "молотобойцы" шестые и до зоны ЛЧ четыре очка.
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Жесткая уценка Райса.
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Предлагаю наконец-то похвалить Вест Хэм и Дэвида Мойеса за хорошую работу. Идут с не самым звёздным составом в топ-6 Апл, вышли с первого места в ЛЕ, за последний месяц обыграли Тоттенхэм, МЮ, и вот теперь Арсенал.

Сэр Дэвид Мойес молодец, выжимает все из этого состава.
+6
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+5
Ответ Bunyod Turgunov
Судьи топят не только Арсенал но и Ливерпулью ничего не дают. Если бы за фол Эдегора ставили пенку то отрыв был бы ещё больше
Я про Ливерпуль и говорю
+4
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+3
Мы - ЛИВЕРПУЛЬ!
+7
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+2
Разница мячей у МЮ топ 😂
+2
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У провалившегося Сити потенциально столько же очков, как и успешного Арсенала
+4
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посмотрел матч Арсенала. Да, ударов много, но...

Извините, а они точно за чемпионство бодаются? Или там ошибка в таблице?
+2
0
+2
Арсеналу форвард нужен, что толку в розыгрышах, если замыкать некому. Клуб на Боруссию похож, вроде интересно, талантливо, но самого главного не хватает
+2
0
+2
И это кризисная команда, которую топят судьи весь сезон.
+7
-5
+2
Эх, приятненько, что сказать))
+1
0
+1
Ответ GibsonFlyingV
Арсеналу форвард нужен, что толку в розыгрышах, если замыкать некому. Клуб на Боруссию похож, вроде интересно, талантливо, но самого главного не хватает
Сегодня не было Хаверца и это ощущалось. Странно, да, но факт.
+1
0
+1
Ответ Universal1000
Красный лес унылый за весь круг не обыграл НИ КОГО из топ-6. Всё что нужно знать о лидере. Слабейший пока сезон АПЛ по игре со времен титула Лестера. С запасом слабейший. Дно.
А с кем там Арсенал решил Апл брать с Нкетиа, Боуи и Зинченко? ну ну
+1
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Предлагаю наконец-то похвалить Вест Хэм и Дэвида Мойеса за хорошую работу. Идут с не самым звёздным составом в топ-6 Апл, вышли с первого места в ЛЕ, за последний месяц обыграли Тоттенхэм, МЮ, и вот теперь Арсенал. Сэр Дэвид Мойес молодец, выжимает все из этого состава.
да, неплохо играют, с огоньком
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Арсенал как добрый санта в красной шубке, раздал очки с вертолета.

Возможное -- невозможно.
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Кто бы не выиграл АПЛ в этом сезоне - это по сути будет не чемпион, а так - лучший среди худших.
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МЮ чужие на этом празднике жизни, про них можно и не упоминать
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Ответ kunimaster
Я про Ливерпуль и говорю
ну извини тогда ✋
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Ответ Universal1000
Красный лес унылый за весь круг не обыграл НИ КОГО из топ-6. Всё что нужно знать о лидере. Слабейший пока сезон АПЛ по игре со времен титула Лестера. С запасом слабейший. Дно.
Он как минимум обыграл астон виллу
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