Вероника Степанова: «Некоторым кажется, что я боюсь выступать на Кубке мира «на условиях нейтрализации». Они путают страх с брезгливостью»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Вероника Степанова Лыжи

Степанова заявила, что не согласилась бы на нейтральный статус из-за брезгливости.

«Есть немало людей, которым кажется, что я кривлю душой, когда почти два уже года говорю: на международную арену мы, лыжники, должны вернуться или на равных условиях, или никак.

Давайте попробую еще раз объяснить: если бы у нас дела шли плохо, если бы единственной возможностью проявить себя, заработать, были международные выступления, если бы стадионы и гостиницы в Италии и Норвегии резко отличались от тех, что Тюмени или Кирово-Чепецке, то, возможно, мы бы и скучали по Кубку мира. Но, к счастью, у нас все сейчас на уровне, причем «прогноз на дальнейшее улучшение».

Некоторым кажется, что я боюсь выступать на Кубке мира «на условиях нейтрализации». Они путают страх с брезгливостью. Никому свою точку зрения навязывать не смею, но сама в ней уверена.

Всем счастливого Нового года и увидимся на лыжне!» – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

Вероника Степанова не хочет на Кубок мира. Потому что боится

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6 комментариев
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"Мои фанаты часто спрашивают меня: с чего ты взял, что мы твои фанаты?"
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А брезгливость пройдёт вместе с окончанием СВО и допуском к международным стартам. Или даже при таком варианте, Степанова будет выступать исключительно в России?
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Ответ Melnikov1968
А брезгливость пройдёт вместе с окончанием СВО и допуском к международным стартам. Или даже при таком варианте, Степанова будет выступать исключительно в России?
Мб соперники брезгуют выступать со Степановой.
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Ответ Melnikov1968
А брезгливость пройдёт вместе с окончанием СВО и допуском к международным стартам. Или даже при таком варианте, Степанова будет выступать исключительно в России?
когда перестанут ей платить за подобные "правильные" информационные сообщения и различные "компенсации за неучастие в международных стартах"☝️
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Жрать и получать бабло из государственного ̶б̶ю̶д̶ж̶е̶т̶а̶ корыта , за облизывание власти и вошьдя
Вероника не брезгует И получит бабло за неучастие в ОИ тоже не побрезгует ...жизнь удалась !
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