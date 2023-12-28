Татьяна Навка: «Путин – единственный человек в нашей стране, который ведет ее в правильном направлении с божьей помощью»
Татьяна Навка считает, что Владимир Путин ведет Россию в правильном направлении.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду вошла в число доверенных лиц Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.
«Я уже не первый раз являюсь доверенным лицом Владимира Владимировича. Как и раньше, я считаю, что это единственный человек в нашей стране, который ведет ее в правильном направлении с божьей помощью.
Я его очень уважаю, ценю то, как он поддерживает спорт, ведет нашу страну в плане соблюдения человеческих ценностей, которые половина мира уже потеряла. И наш президент сохраняет эти традиции.
Я горжусь им и поддержу его на выборах в президенты», – сказала Навка.
Новость за новостью.
Страшно представить, что будет со страной после марта
Приходит большооой начальник к доктору и говорит:
- Доктор... У меня непроходимость кишечника. Сделайте что-нибудь, а то уже 3-й день в туалет сходить не могу.
- Хорошо, давай посмотрим...?!!?! Ба!!! Да у вас анального отверстия нету!
- Зализали, ироды!!! Напрочь зализали!