Татьяна Навка: «Путин – единственный человек в нашей стране, который ведет ее в правильном направлении с божьей помощью»

Татьяна Навка считает, что Владимир Путин ведет Россию в правильном направлении.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду вошла в число доверенных лиц на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.

«Я уже не первый раз являюсь доверенным лицом Владимира Владимировича. Как и раньше, я считаю, что это единственный человек в нашей стране, который ведет ее в правильном направлении с божьей помощью.

Я его очень уважаю, ценю то, как он поддерживает спорт, ведет нашу страну в плане соблюдения человеческих ценностей, которые половина мира уже потеряла. И наш президент сохраняет эти традиции.

Я горжусь им и поддержу его на выборах в президенты», – сказала .