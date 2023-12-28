Татьяна Навка: «Путин – единственный человек в нашей стране, который ведет ее в правильном направлении с божьей помощью»

Теги Татьяна Навка Владимир Путин Политика Фигурное катание

Татьяна Навка считает, что Владимир Путин ведет Россию в правильном направлении.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду вошла в число доверенных лиц Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.

«Я уже не первый раз являюсь доверенным лицом Владимира Владимировича. Как и раньше, я считаю, что это единственный человек в нашей стране, который ведет ее в правильном направлении с божьей помощью.

Я его очень уважаю, ценю то, как он поддерживает спорт, ведет нашу страну в плане соблюдения человеческих ценностей, которые половина мира уже потеряла. И наш президент сохраняет эти традиции.

Я горжусь им и поддержу его на выборах в президенты», – сказала Навка.

Материалы по теме

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если он так ведет с божьей помощью, то чем же мы так все перед богом нагрешили?
+69
-4
+65
как ты поняла что он единственный ? разве давали шанс кому-то ещё ?))) после того как он занял трон, уже никого к нему не подпускают, крича он единственный.
+41
-1
+40
Сегодня парад лизоблюдства на спортсе ?
Новость за новостью.
+31
-1
+30
Правильно, Татьяна! Гранты сами себя не заработают!
+24
0
+24
Забыла добавить: "нет путина- нет России"

Страшно представить, что будет со страной после марта
+17
0
+17
"И с помощью моего усатого незнайки" - добавила Танюшка.
+15
0
+15
как бог может помогать самому себе?
+15
-1
+14
Вот как Россия бедна на таланты:140 миллионов населения - и только лишь один-единственный достойный
+12
0
+12
Все правильно, субсидии из бюджета на шоу сами себя не выделят, тут надо и языком поработать!
+11
-1
+10
Ответ revodrok
что же будет в марте
Библию перепишут
+9
-1
+8
И ведь таких навок очень много.
+7
0
+7
Кандидатская на тему "как очень глубоко лиз нуть "
+6
0
+6
Нос вырос как у Пиноккио?
+5
0
+5
Есть ли предел лизоблюдству и подхалимажу?
+4
0
+4
Вот это наброоооос))
+6
-2
+4
Новогодний парад приспособленцев с этим списком какой-то. Все доверяющие спешат высказаться.
+4
0
+4
Объяснил бы кто из них, что такого выдающегося делает Путин на посту президента России, с чем не справился бы другой человек? И что будет когда он рано или поздно даст дуба если по их мнению он такой незаменимый? Наверное страна сразу же развалится и апокалипсис наступит...
+4
0
+4
Там какое-то распределение грантов что ли скоро планируется? Следующий Авербух видимо
+3
0
+3
Ответ Джанлука Нальюка
Сегодня парад лизоблюдства на спортсе ? Новость за новостью.
До выборов будет так, кто не с солью, тот инагент
+3
0
+3
Путин молодец! Ведёт страну в правильном направлении! Не то что старый маразматик Байден — ведёт страну в пропасть! А мы благодаря сильной руке лидера уже скоро американцев и догоним, и перегоним!!!11!!!1!
+3
0
+3
Ответ RusVector
Правильно, Татьяна! Гранты сами себя не заработают!
Хорошее шоу было в Луганске.
+2
0
+2
🤡🤡🤡
+2
0
+2
Потом будут Ягудин, Авербух, Костомаров, Сихарулидзе, Тарасова, Роднина Журова, Тутберидзе, Дудаков. Следом и младшее поколение подтянут. Российское прокатство оно такое. Поэтому их и дотируют больше всех.
+2
0
+2
Лизоблюдство и мракобесие в одном флаконе
+2
0
+2
что же будет в марте
+2
0
+2
Единственный человек... Ахаха
+1
0
+1
Что-то вспомнился старый анекдот.
Приходит большооой начальник к доктору и говорит:
- Доктор... У меня непроходимость кишечника. Сделайте что-нибудь, а то уже 3-й день в туалет сходить не могу.
- Хорошо, давай посмотрим...?!!?! Ба!!! Да у вас анального отверстия нету!
- Зализали, ироды!!! Напрочь зализали!
+2
-1
+1
Ответ Unnamed80
как бог может помогать самому себе?
«Помоги сам себе и тогда каждый поможет тебе». Ф.Ницше
+1
0
+1
Когда проверка ФНС за фотосессию в журнале Максим?
+1
0
+1
Из окоп вещала ?
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий