Винисиус может пропустить 4-6 недель. Травма серьезнее, чем ожидалось, возможен разрыв мышцы

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить больше месяца из-за травмы.

Бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в матче с «Сельтой».

По информации журналиста Эду Агирре, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально – вероятно, у разрыв мышцы. Из-за этого он может пропустить от 4 до 6 недель.

Подозрение на разрыв мышцы задней поверхности бедра подтверждает As, по их оценке, Винисиус пропустит 4-5 недель.

Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

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