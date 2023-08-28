Винисиус может пропустить 4-6 недель. Травма серьезнее, чем ожидалось, возможен разрыв мышцы

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Винисиус Жуниор Футбол

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить больше месяца из-за травмы.

Бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в матче Ла Лиги с «Сельтой».

По информации журналиста Эду Агирре, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально – вероятно, у Винисиуса разрыв мышцы. Из-за этого он может пропустить от 4 до 6 недель.

Подозрение на разрыв мышцы задней поверхности бедра подтверждает As, по их оценке, Винисиус пропустит 4-5 недель.

Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

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87 комментариев

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ZA.RMA
Это что-то невозможное. В августе потерять 3х ключевых игроков стартового состава - страшно!

Как играть по ходу сезона?
+57
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ZA.RMA
Ответ swerh
Состав укомплектован, да, Карло?!
Объясните мне вашу претензию?

Если президент клуба сделал ставку на игрока, которого купят только в следующем году(хотя не факт) - и отказывается покупать(и тем самым 100% переплачивать) игрока на сезон - что делать тренеру?

Плакаться журналистам или что?
+31
-5
+26
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Rus Donskoy
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Винисиус действительно потеря для Реала,,ключевой игрок.
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паяльная лампа
Здоровья
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Ophiomorph
Ответ No Comment
шанс показать себя другим. Винисиусу здоровья.
Другим это кому? Никого же в атаку не купили кроме Хоселу.
+10
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ZA.RMA
Ответ v.belorussky
Как-как? Никак. Расформировать мадридский судейский проект. Разобрать и снести Бернабеу и построить на этом месте самый большой в мире общественный туалет с эмблемой клуба на всех толчках.
Выплеснул желчьь.Полегчало? :)
+8
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Данияр Жумабекович
Ответ ZA.RMA
Это что-то невозможное. В августе потерять 3х ключевых игроков стартового состава - страшно! Как играть по ходу сезона?
Камавинга же закроет все дыры
+10
-3
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Шем
Ответ паяльная лампа
Здоровья
Комментарий «здоровья» получил 4 минуса. Как же бомбит и некоторых хейтеров 🤦🏻‍♂️.
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Rus Donskoy
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Ответ Кино Музыка
Для Реала это усиление.
как это усиление?
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Rus Donskoy
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Ответ Музаффар Ахмедов
Согласен блин что Реалу делать ещё Мбаппе не пришёл и коло муани
На то и Реал чтобы не падать духом и показать силу воли характера. Ближайшие матчи покажут
+4
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Анвар Сауров
Ответ GuruFutbola
Понял, что лучшая 7 ла лиги сейчас в Каталонии играет и решил уйти в тень)
Я бы не сказал что Пуадо Диас лучшая семерка Ла Лиги. Да и вообще он не лучший даже в Эспаньоле
+4
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Ответ Ophiomorph
Другим это кому? Никого же в атаку не купили кроме Хоселу.
Не надо паники. Диас
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Sergey Troshin
Флорентино! Где трансфер? Где нападающий?
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Вадим Дзахоев
Ответ ZA.RMA
Это что-то невозможное. В августе потерять 3х ключевых игроков стартового состава - страшно! Как играть по ходу сезона?
И это касается не только Реала. Последствия ЧМ
+3
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шанс показать себя другим. Винисиусу здоровья.
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Rus Donskoy
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Ответ ZA.RMA
я так и написала
ты не парень?
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MESSIya
Ответ ZA.RMA
Объясните мне вашу претензию? Если президент клуба сделал ставку на игрока, которого купят только в следующем году(хотя не факт) - и отказывается покупать(и тем самым 100% переплачивать) игрока на сезон - что делать тренеру? Плакаться журналистам или что?
Ещё не факт, что купят
+4
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GuruFutbola
Ответ No Comment
ZA RMA ,, оказывается это девушка
Девушка с нюансом)
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Axmat Cecenov
Шанс для Браима Диаса. Сейчас будет перерыв на международные игры сборных. Поэтому Вини пропустить игру Хетафе (это к лучшему) они костоломы. И возможно РЕАЛ СОСЬЕДАД. Дальше вернётся
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Penguin
Ответ Ювентиниус
Футболом надо заниматься ему а не уговором против блм . Кажется скоро Белингем освободит его от св.обьязанности.
зачем это здесь и как это связано? плюсов собрать?
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Sergey Troshin
Флорентино! Где трансфер? Где нападающий?
шойгу! герасимов! где трансферы?
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vcaireac
Ответ No Comment
Не надо паники. Диас
Причем тут паника?Реально атака недоукоплектована,ладно выйдет Браим с Родриго по флангам.Беллингем опять будет ложную 9 играть,а кто усиливать игру будет со скамейки?Остается один Хоселу,который пока не вписывается в игру...Это если учитывать что все будут здоровы,и не будет дискв...
Провал этим летом полнейший в ТО,что касается игроков в атаку...Если в ЛЛ этого может хватить для борьбы,то в ЛЧ нечего ловить с такой атакой.Надо трезво смотреть на вещи.
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Александр Елисеев
Ответ art.shu05@gmail.com
Такими темпами к октябрю вся основа будет в лазарете. Похоже зря распрощались с Азаром, Асенсио и Мариано
Не, с Азаром нужно было прощаться. Тот факт, что он до сих пор не нашел себе клуб — красноречиво.
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ZA.RMA
Ответ Rus Donskoy
ты не парень?
Да, я - девушка…
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swerh
Состав укомплектован, да, Карло?!
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