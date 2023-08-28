Винисиус может пропустить 4-6 недель. Травма серьезнее, чем ожидалось, возможен разрыв мышцы
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить больше месяца из-за травмы.
Бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в матче Ла Лиги с «Сельтой».
По информации журналиста Эду Агирре, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально – вероятно, у Винисиуса разрыв мышцы. Из-за этого он может пропустить от 4 до 6 недель.
Подозрение на разрыв мышцы задней поверхности бедра подтверждает As, по их оценке, Винисиус пропустит 4-5 недель.
Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
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Как играть по ходу сезона?
Если президент клуба сделал ставку на игрока, которого купят только в следующем году(хотя не факт) - и отказывается покупать(и тем самым 100% переплачивать) игрока на сезон - что делать тренеру?
Плакаться журналистам или что?
Провал этим летом полнейший в ТО,что касается игроков в атаку...Если в ЛЛ этого может хватить для борьбы,то в ЛЧ нечего ловить с такой атакой.Надо трезво смотреть на вещи.