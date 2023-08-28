Орлов о Нагучеве, не называвшем Дзюбу по фамилии: «Это непрофессионально, ну нельзя так делать! Он использовал служебное положение. А при чем зрители?»

Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение Геннадий Орлов Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал Романа Нагучева за нежелание называть фамилию Дзюбы.

Комментатор «Матч ТВ» во время игры «Локомотива» с «Сочи» (1:0) в 6-м туре Мир РПЛ первые полчаса принципиально не произносил фамилию нападающего.

«Это непрофессионально. Если будет у Нагучева собственный телевизионный клуб, тогда он может использовать служебное положение. Он же использовал служебное положение! А при чем телезрители? Они же не знают об их конфликтах.

Если ты хочешь – после футбола. Но во время репортажа главное – игра. Ты комментатор, третий в этом действе. Первые – это футболисты, потом – судьи, и ты, комментатор, мостик между телезрителями и игроками. Только рассказывай об игре.

Ну это вопиюще. Нельзя так делать, ну нельзя так делать!» – сказал Орлов.

Нагучев не называл фамилию Дзюбы 30 минут. Это протест

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37 комментариев

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avcgloronalduMU
пусть в соц сетях не называет, но тут или работай или нет, клоуны с матч тв совсем уже поехали?
+76
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rigobersong
Ответ SuperCombain
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Не гони на Маэстро!:) Геннадий Сергеевич людям много положительных эмоций принес:) И самоирония у него прекрасная, он всегда сам с себя угарал и ни на кого не обижался в отличии от нынешнего поколения:)
+42
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Стахович
Нагучевы,Шнякины много на себя берут
+34
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+33
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kokakoka
Орлов прав. Какой-то показушный цирк от Нагучева
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Hitgoe Himgob
Ответ avcgloronalduMU
пусть в соц сетях не называет, но тут или работай или нет, клоуны с матч тв совсем уже поехали?
Давно я с Орловым согласен не был, но тут все по фактам.
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тот самый Кадрус
Орлов Нагучеву:"ну так нельзя ####"
согласен с ГСО, Нагучева совсем ах..... Руководство Локо должно потребовать отстранения этого дятла от комментирования матчей команды
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Циник Петербургский
При всем моем никаком отношении к Дзюбе, этот выкрутас "профессионального комментатора" - дичь полная. Пусть в у себя дома на кухне такое отчебучивает и свое эго тешит, а не на работе.
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lovec23
Я много плохого могу сказать про комментатора Орлова , но он ни когда не строил из себя звезду , просто делал свою работу . Да бывало коверкал фамили , да открыто болел за зенит .Но сегодняшние комментаторы матча пробили дно и занимаются не пойми чем
+12
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romantic9933
Согласен с Орловым, комментатор себя переоценил.
Если ты не используешь свое служебное положение, то выражай протест Дзюбе хоть до посинения - дома у себя выражай, в сети, на лавочке, как угодно.
Но когда ты втягиваешь в это зрителей, канал, своего работодателя - это непрофессионализм и глупость.
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al
Ответ Стахович
Нагучевы,Шнякины много на себя берут
они объясняют
как судьям судить
как игрокам играть
как зрителям смотреть
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vik444
Давно пора смотреть футбол без комментаторов с интершумом. Слушать их бред достало.
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Spartakus1984
Здесь с Орловым соглашусь .Комментатор себя поставил выше зрителей из за своих амбиций. Не профессионал.
+4
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PsichoEscape
Кучка зазвездившихся, возомнивших себя хозяевами телеканала. Ало, я деньги заплатил чтобы эти выкрутасы слушать??????
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TheSportNik
Орлов прав и надо просто Матч ТВ уволить Нагучева .
Более того и наказан должен руководитель Матч ТВ, что слабо готовит комментаторов.
Полный бардак на Матч ТВ, анархия полная среди комментаторов.
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Ola BP
Ответ CSKA_AC Milan
Интересно, а кто-то из зрителей заметил, что комментатор не называл Чубу по фамилии в репортаже пока не прочитал об этом новость?
Дело не в том, что кто-то мог не заметить.
Он мог не сообщать о своих протестах, тогда бы все просто подумали, что чёт странный комментатор.
А тут он намеренно не выполняет свою работу, устраивая какие-то нелепые протесты в эфире футбольного матча.
Тут вопрос в умысле. И люди это осуждают, что какой-то полупокер вместо качественного выполнения своей работы, устраивает забастовки.
Условно, если бы он бухой был, то это косяк.
А в данной ситуации - саботаж.
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Бродяга-симпатяга
Дядя Гена поджог пердаки московских болел под вечер)
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Al22cm
То что Дзюба кончита, не отменяет того факта, что надо оставаться профессионалом. Можно было просто отказаться комментировать матчи с его участием.
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Сергей Галынский
А в чем дед не прав? Хайпожоперы с Матчтв решили поймать хайп за чужой счет,в очередной раз
А платят за это все бабушки страны
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дурной сходненский гребист
Ответ Дмитрий Шнякин
Ого, очень интересно. А можно пример?
Шнякин, ты один из всей срач компании кто лижет, вылизывает гостя, и это очень бесит. И прекращай на эфиры звать гасилиных, сосланчиков и других нонеймов. Реально неинтересно
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forsp
Ответ Бродяга-симпатяга
Дядя Гена поджог пердаки московских болел под вечер)
Причём здесь московские болелы? Тут он по делу сказал. У комментатора работа, которую он должен выполнять качественно, несмотря на своё настроение.
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Ростов-на-Дону
Согласен с Геной.
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Nik Yeremich
о, нет, Геннадий Сергеевич, о Дзюбе знает уже вся страна
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al
а у зрителей прям день прошёл впустую, ога
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Рокко Сиффредди
зрители не слышали, ибо выключали звук
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Alex1104
Орлов далеко не лучший комментатор, но тут он прав. Личные обидки, пусть даже и имеющие основание, не дают права комментатору так себя вести. Тоже мне, корпоративная солидарность у второй древнейшей профессии
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