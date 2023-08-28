Орлов о Нагучеве, не называвшем Дзюбу по фамилии: «Это непрофессионально, ну нельзя так делать! Он использовал служебное положение. А при чем зрители?»
Геннадий Орлов раскритиковал Романа Нагучева за нежелание называть фамилию Дзюбы.
Комментатор «Матч ТВ» во время игры «Локомотива» с «Сочи» (1:0) в 6-м туре Мир РПЛ первые полчаса принципиально не произносил фамилию нападающего.
«Это непрофессионально. Если будет у Нагучева собственный телевизионный клуб, тогда он может использовать служебное положение. Он же использовал служебное положение! А при чем телезрители? Они же не знают об их конфликтах.
Если ты хочешь – после футбола. Но во время репортажа главное – игра. Ты комментатор, третий в этом действе. Первые – это футболисты, потом – судьи, и ты, комментатор, мостик между телезрителями и игроками. Только рассказывай об игре.
Ну это вопиюще. Нельзя так делать, ну нельзя так делать!» – сказал Орлов.
Нагучев не называл фамилию Дзюбы 30 минут. Это протест
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согласен с ГСО, Нагучева совсем ах..... Руководство Локо должно потребовать отстранения этого дятла от комментирования матчей команды
Если ты не используешь свое служебное положение, то выражай протест Дзюбе хоть до посинения - дома у себя выражай, в сети, на лавочке, как угодно.
Но когда ты втягиваешь в это зрителей, канал, своего работодателя - это непрофессионализм и глупость.
как судьям судить
как игрокам играть
как зрителям смотреть
Более того и наказан должен руководитель Матч ТВ, что слабо готовит комментаторов.
Полный бардак на Матч ТВ, анархия полная среди комментаторов.
Он мог не сообщать о своих протестах, тогда бы все просто подумали, что чёт странный комментатор.
А тут он намеренно не выполняет свою работу, устраивая какие-то нелепые протесты в эфире футбольного матча.
Тут вопрос в умысле. И люди это осуждают, что какой-то полупокер вместо качественного выполнения своей работы, устраивает забастовки.
Условно, если бы он бухой был, то это косяк.
А в данной ситуации - саботаж.
А платят за это все бабушки страны