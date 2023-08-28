Орлов о Нагучеве, не называвшем Дзюбу по фамилии: «Это непрофессионально, ну нельзя так делать! Он использовал служебное положение. А при чем зрители?»

Геннадий Орлов раскритиковал Романа Нагучева за нежелание называть фамилию Дзюбы.

Комментатор « » во время игры « » с «Сочи» (1:0) в 6-м туре Мир первые полчаса принципиально не произносил фамилию нападающего.

«Это непрофессионально. Если будет у Нагучева собственный телевизионный клуб, тогда он может использовать служебное положение. Он же использовал служебное положение! А при чем телезрители? Они же не знают об их конфликтах.

Если ты хочешь – после футбола. Но во время репортажа главное – игра. Ты комментатор, третий в этом действе. Первые – это футболисты, потом – судьи, и ты, комментатор, мостик между телезрителями и игроками. Только рассказывай об игре.

Ну это вопиюще. Нельзя так делать, ну нельзя так делать!» – сказал .

Нагучев не называл фамилию Дзюбы 30 минут. Это протест

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