Рио Мавуба: «Месси задевает «ПСЖ» в каждом интервью. Лео не должен забывать, что только парижане пришли за ним, когда «Барса» не смогла платить ему»

Теги ПСЖ Рио Мавуба МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Интер Майами Футбол

Рио Мавуба раскритиковал Лионеля Месси за отношение к «ПСЖ».

Аргентинец ушел из парижского клуба летом и стал игроком «Интер Майами». После этого Месси давал понять, что период в «ПСЖ» был для него сложным.

«В каждом интервью мы видим, как Месси немного задевает «ПСЖ». Я очень удивлен.

Он не должен забывать, что, хоть он и не хотел переходить в «ПСЖ», только «ПСЖ» пришел за ним, когда «Барселона» больше не могла платить ему зарплату», – заявил бывший полузащитник сборной Франции, «Бордо» и «Лилля».

Месси о «ПСЖ»: «Мы с семьей провели два сложных года, не чувствовали себя хорошо. Хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было, – решили, что Майами подходит»

Месси о переходе в «ПСЖ»: «Это не то, чего я хотел, все произошло в одночасье»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

72 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ Очки Дани Алвеса
Ох, какие важные курицы. ТОЛЬКО ПСЖ пришел за ним. Прям вот герои на белых конях, бедного никому не нужного Лео взяли, одели, обули, накормили, мячик дали поиграть. Других желающих ведь не было, с барского плеча подобрали, а так бы до сих пор по улицам скитался.
Других европейских клубов, которые согласны были платить такую зарплату небыло.
+103
-28
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пилат
Месси говорит, что два года в Париже дались ему и семье непросто, про ПоСаЖу он ничего не говорит. Зато фанатьё этого клуба вывешивает тупые баннеры аж на другом континенте .
+54
-21
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Ох, какие важные курицы. ТОЛЬКО ПСЖ пришел за ним. Прям вот герои на белых конях, бедного никому не нужного Лео взяли, одели, обули, накормили, мячик дали поиграть.
Других желающих ведь не было, с барского плеча подобрали, а так бы до сих пор по улицам скитался.
+89
-64
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Имя Фамилия
ПСЖ было плохо с меси. Худший период в эпоху шейхов. Вот только Аль-Хелаифи почему-то не раздаёт об этом интервью как он устал нянчиться с алкашом меси и прикрывать его пьянки, а меси ноет по любому поводу как он был несчастен в Париже, где с ним сюсюкались как с ребёнком, подарили ЧМ и платили космические бабки за пешеходную игру, симуляции травм и прогулы тренировок.
псж не может купить себе лч и сливает чемп лиллю, но при этом купили ЧМ для Месси?))))))))))))))
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
ПСЖ - команда благодетелей и меценатов!
Также только они пришли с новым контрактом к Мбаппе, когда старый контракт перестал устраивать Мбаппе.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шейфер
Ответ Opelrus
Все правильно говорит, катарцы ему подарили кубок мира, положили огромную зп и сказочные условия, а он все недоволен, как бабка из сказки про золотую рыбку.
А почему ему, а не Мбаппе?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potomok Budulaya
думаю Лео не пошёл бы туда ,если б не Неймар .
+16
-11
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ зак
Якобы великий футболист которого ни кто не уважает где бы не играл, что бчк, что ПСЖ и не надо ля ля тут Бартомеу прям текстом сказал что Лео шантажировал клуб, Лапорта намекнул что из него все проблемы финансовые..
Тебя аж жаль)
Никто не уважает🤣
Поэтому на Месси полные стадионы, он бьет рекорды по просмотрам, продажам атрибутики.
И все потому, что его никто не уважает🤣
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
"Только ПСЖ" звучит немного нелепо, учитывая, что дальше них в ЛЧ 20-21 прошли только два клуба.

Вот "только МЮ" или "только аль наср" другое дело
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Очки Дани Алвеса
Ох, какие важные курицы. ТОЛЬКО ПСЖ пришел за ним. Прям вот герои на белых конях, бедного никому не нужного Лео взяли, одели, обули, накормили, мячик дали поиграть. Других желающих ведь не было, с барского плеча подобрали, а так бы до сих пор по улицам скитался.
Откуда тебе это известно?
В 2020 Мансур был готов 250 миллионов отдать за Лео, но Барто выставил клаусулу в 750 лямов и тогда он ваш.
Не обломи Барса Лео лишь под конец ТО, Мансур уверенно бы пришел за Месси снова.
Это мой ответ artuom batishev, а то он в чс спрятался.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nonm79
Его гнобили там два года, а он должен в дифирамбах рассыпаться)) И так максимально корректен, как по мне)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усы Годзиллы
Ответ Очки Дани Алвеса
Ох, какие важные курицы. ТОЛЬКО ПСЖ пришел за ним. Прям вот герои на белых конях, бедного никому не нужного Лео взяли, одели, обули, накормили, мячик дали поиграть. Других желающих ведь не было, с барского плеча подобрали, а так бы до сих пор по улицам скитался.
Будто домохозяйки пришли защищать Алиночку..

Один в один. Много воды и никакой конкретики 😄
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redhead One
Ответ Potomok Budulaya
думаю Лео не пошёл бы туда ,если б не Неймар .
А какие другие варианты были? Сити? Нет, не потянули бы. МЛС/СА? Рановато. Год без футбола?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Opelrus
Все правильно говорит, катарцы ему подарили кубок мира, положили огромную зп и сказочные условия, а он все недоволен, как бабка из сказки про золотую рыбку.
А почему катарцы до сих пор ЛЧ своему клубу не подарили?)))
Нассер вон в УЕФА заседает.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Гуляев
Он говорит в целом, о жизни в Париже, об адаптации. По сути, повторяет то, что говорил год назад.
Только в этом году его болелы перестали ценить, что усложнили ситуацию.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
Ответ Имя Фамилия
За то сколько клубов прошли дальше ПСЖ с приходом меси. Даже Бенфика и долбынный Вильярреал. Спасибо меси это успех 🙏
Кто о чем, а вшивый о бане. Ты лучше скажи, куда Неймар пропал. Игру с Лансом позавчера включил - паренька ни на поле, ни на скамейке не было 🤔
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Korwin ds
Ответ VERBLYUD
псж не может купить себе лч и сливает чемп лиллю, но при этом купили ЧМ для Месси?))))))))))))))
он явно под чем то, забей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Total_90
Лео максимально дипламатичен по отношению к ПСЖ=)
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Korwin ds
Ответ Alex Rhea
Месси оказался неблагодарным человеком. До копейки всё выжал из Барсы, потом его подобрал ПСЖ, ему подарили катарские хозяева ЧМ по сути с пятью пенками (рекорд исторический) за турнир, а потом он их ещё и помоями поливает. А, ну и не забываем про Золотой Мяч Левандовского в 2021, который тоже Месси подарили по случаю его перехода в ПСЖ
откуда вы такие беретесь🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Коровин
Вспоминается цитата про шарика из простоквашино. Здесь её нельзя вставлять
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MonkeyMeister
Кто ему сказал, что только ПСЖ пришел? аххаха
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Opelrus
Все правильно говорит, катарцы ему подарили кубок мира, положили огромную зп и сказочные условия, а он все недоволен, как бабка из сказки про золотую рыбку.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Месси ему эти вьюхи раздавал на кухне этого никому неизвестного негра?

Штот я ни разу не видел интервью Месси, где он полощет ПСЖ. И да, клуб, где 36-летний игрок, добившийся всего, оформляет 14+14, мог бы покрасивее проводить легенду.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Мавуба прав. Это как Широков в каждом вью старается поддеть Слуцкого,хотя он его приютил в ЦСКА и взял травмированного на Euro 2016.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Сафонов
Ответ Очки Дани Алвеса
Ох, какие важные курицы. ТОЛЬКО ПСЖ пришел за ним. Прям вот герои на белых конях, бедного никому не нужного Лео взяли, одели, обули, накормили, мячик дали поиграть. Других желающих ведь не было, с барского плеча подобрали, а так бы до сих пор по улицам скитался.
И это факт, никто ему столько платить не хотел
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий