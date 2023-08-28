Рио Мавуба: «Месси задевает «ПСЖ» в каждом интервью. Лео не должен забывать, что только парижане пришли за ним, когда «Барса» не смогла платить ему»

Рио Мавуба раскритиковал Лионеля Месси за отношение к «ПСЖ».

Аргентинец ушел из парижского клуба летом и стал игроком « ». После этого Месси давал понять, что период в «ПСЖ» был для него сложным.

«В каждом интервью мы видим, как Месси немного задевает «ПСЖ». Я очень удивлен.

Он не должен забывать, что, хоть он и не хотел переходить в «ПСЖ», только «ПСЖ» пришел за ним, когда «Барселона» больше не могла платить ему зарплату», – заявил бывший полузащитник сборной Франции, «Бордо» и «Лилля».

Месси о «ПСЖ»: «Мы с семьей провели два сложных года, не чувствовали себя хорошо. Хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было, – решили, что Майами подходит»

Месси о переходе в «ПСЖ»: «Это не то, чего я хотел, все произошло в одночасье»

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