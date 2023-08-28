Рио Мавуба: «Месси задевает «ПСЖ» в каждом интервью. Лео не должен забывать, что только парижане пришли за ним, когда «Барса» не смогла платить ему»
Рио Мавуба раскритиковал Лионеля Месси за отношение к «ПСЖ».
Аргентинец ушел из парижского клуба летом и стал игроком «Интер Майами». После этого Месси давал понять, что период в «ПСЖ» был для него сложным.
«В каждом интервью мы видим, как Месси немного задевает «ПСЖ». Я очень удивлен.
Он не должен забывать, что, хоть он и не хотел переходить в «ПСЖ», только «ПСЖ» пришел за ним, когда «Барселона» больше не могла платить ему зарплату», – заявил бывший полузащитник сборной Франции, «Бордо» и «Лилля».
Месси о «ПСЖ»: «Мы с семьей провели два сложных года, не чувствовали себя хорошо. Хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было, – решили, что Майами подходит»
Месси о переходе в «ПСЖ»: «Это не то, чего я хотел, все произошло в одночасье»
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Других желающих ведь не было, с барского плеча подобрали, а так бы до сих пор по улицам скитался.
Также только они пришли с новым контрактом к Мбаппе, когда старый контракт перестал устраивать Мбаппе.
Никто не уважает🤣
Поэтому на Месси полные стадионы, он бьет рекорды по просмотрам, продажам атрибутики.
И все потому, что его никто не уважает🤣
Вот "только МЮ" или "только аль наср" другое дело
В 2020 Мансур был готов 250 миллионов отдать за Лео, но Барто выставил клаусулу в 750 лямов и тогда он ваш.
Не обломи Барса Лео лишь под конец ТО, Мансур уверенно бы пришел за Месси снова.
Это мой ответ artuom batishev, а то он в чс спрятался.
Один в один. Много воды и никакой конкретики 😄
Нассер вон в УЕФА заседает.
Только в этом году его болелы перестали ценить, что усложнили ситуацию.
Штот я ни разу не видел интервью Месси, где он полощет ПСЖ. И да, клуб, где 36-летний игрок, добившийся всего, оформляет 14+14, мог бы покрасивее проводить легенду.