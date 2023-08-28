Мать Рубиалеса заперлась в церкви и объявила голодовку из-за «кровавой и бесчеловечной охоты» на сына. Луиса отстранили из-за поцелуя с футболисткой

Мать Луиса Рубиалеса объявила голодовку из-за «охоты» на ее сына после поцелуя.

Ранее глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

Анхелес Бехар сегодня утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.

Мать Рубиалеса вместе с сестрой осталась в церкви после того, как ее покинул священник, и заперлась там. По ее словам, голодовка будет длиться «день и ночь».

Женщина призвала Эрмосо «сказать правду» и «придерживаться той версии, которая была у нее в начале событий». По мнению Бехар, сексуального насилия в данном случае не было, так как «есть согласие обеих сторон, как показано на фото».

«Они делают с моим сыном то, чего он не заслуживает. Почему они с ним жестоки? Что стоит за всей этой историей? Мой сын не способен причинить кому-либо вред», – заявила мать Рубиалеса.

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