Мать Рубиалеса заперлась в церкви и объявила голодовку из-за «кровавой и бесчеловечной охоты» на сына. Луиса отстранили из-за поцелуя с футболисткой

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Мать Луиса Рубиалеса объявила голодовку из-за «охоты» на ее сына после поцелуя.

Ранее глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

Анхелес Бехар сегодня утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.

Мать Рубиалеса вместе с сестрой осталась в церкви после того, как ее покинул священник, и заперлась там. По ее словам, голодовка будет длиться «день и ночь».

Женщина призвала Эрмосо «сказать правду» и «придерживаться той версии, которая была у нее в начале событий». По мнению Бехар, сексуального насилия в данном случае не было, так как «есть согласие обеих сторон, как показано на фото».

«Они делают с моим сыном то, чего он не заслуживает. Почему они с ним жестоки? Что стоит за всей этой историей? Мой сын не способен причинить кому-либо вред», – заявила мать Рубиалеса.

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

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55 комментариев

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Антон Фалафель
Испанская шиза.
+49
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blаncо
Ответ Антон Фалафель
Испанская шиза.
Испанский стыд.
+29
-1
+28
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ID89
Испанские клоуны сериалов пересмотрели
+29
-5
+24
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KKA
Вечер перестаёт быть томным )
+13
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Olenyuksi
Как раз смотрю пародию на Изгоняющий дьявола с Лесли Нильсеном.
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-1
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Рус Киссенжер
Ответ Stewee
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очень много непонятных слов.
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tiryuhan
Ничего там страсти-то у них)
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Pelerin
"Они делают с моим сыном то, чего он не заслуживает. Почему они с ним жестоки?"

Всё же довольно очевидно. Нормальному дядьке, может, и простили и замяли. Но на Рубиалесе клейма негде ставить. Часть футболисток отказались играть за сборную из-за его решений ещё до этого скандала, скандал с откатами Руби и Джерри за суперкубок, сыгранный у арабов, скандалы с растратами...
Ну, а шиза мамы как штришок к наследственности.
+13
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+2
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blаncо
Кто бы мог подумать, что героем самого захватывающего летнего сериала станет не Мбаппе, а Рубиалес.
+3
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Сергей
Скоро сериал снимут
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Renki
Ну и дура! Надо было священника целовать...
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Фёдор Кузнецов
Не смогла пережить то как Эрмосо в прямом эфире проявила насилие к Рубиалесу,подняв его обхватив руками
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tony
Ответ Эдуард Романов
Европа однажды проснется, а там одни геи в стране, но уже будет поздно , что то менять , а сейчас повестка именно такая, в отношении женщины опасно абсолютно все , с мужичком безопаснее время проводить
Однажды Европа проснется и каждую женщину можно будет засосать кому угодно?)
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Николай Козлов
Ответ Артур Сергеевич
Напомню, что именно Рубиалес уволил Лопатеги прямо перед стартом ЧМ в России. И команду вынужденно взял Йерро. А Испания при Лопатеги была хороша. Карма..
Какое это отношение имеет к текущей ситуации?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Chelsea`s Lev
Комментарий удален пользователем
Любимая футболистка
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Graf Cagliostro
Ответ SHANAZAR
Причём тут серенеда и поцеловать женщину без согласия? Ты разницу вообще не видишь?
А ты видишь в моём вопросе знак равенства между этим?
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madaev
Права
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lightrip
Когда португальский стыд взял верх над испанским, потребовалось совсем немного времени, чтобы прародители стыда вернулись в игру!
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Spartakus1984
Согласие на что было?На поцелуй почти в засос?))
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Alex1104
На самом деле это беспредел. Наказание совершенно не соответствует проступку. Идет полная отмена.
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Chelsea`s Lev
Комментарий удален пользователем
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velosipedin
нормально их там кроет
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Ilya Shilovskiy
Лысый, держись!
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L1berty
Ответ Артур Сергеевич
Напомню, что именно Рубиалес уволил Лопатеги прямо перед стартом ЧМ в России. И команду вынужденно взял Йерро. А Испания при Лопатеги была хороша. Карма..
Напомню, что именно при Рубиалесе был выигран женский ЧМ. Так что по крайней мере он не портит процесс, а скорее всего даже профи.
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Эдуард Романов
Ответ tony
Однажды Европа проснется и каждую женщину можно будет засосать кому угодно?)
Вообще у каждого человека должно быть личное пространство , но я что то не вижу новостей , как власти защищают мужчин , в параллельной новости Холланда засосали , я не вижу , что люди возмущены ахаха
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