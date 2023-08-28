«Аль-Иттихад» предложит 108+54 млн долларов за Салаха. Если «Ливерпуль» согласится, сделка станет рекордной в Саудовской Аравии, обойдя трансфер Неймара

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах деньги Футбол

«Аль-Иттихад» готов подписать Мохамеда Салаха за рекордную для лиги сумму.

По информации CBS Sports, «Аль-Иттихад» готов предложить «Ливерпулю» за Салаха 162 миллиона долларов (150 млн евро). Из этой суммы «Ливерпуль» гарантированно получит 108 млн долларов, а еще 54 млн будет выплачено в качестве бонусов за результативность вингера.

Клуб считает египтянина своей приоритетной целью и надеется оформить сделку до 20 сентября, когда закроется летнее трансферное окно в Саудовской Аравии. Отмечается, что в случае, если сделка состоится, «Аль-Иттихад» побьет рекорд лиги, установленный «Аль-Хилалем», ранее подписавшим Неймара за 97 млн долларов.

Сообщалось, что ранее «Аль-Иттихад» предложил «Ливерпулю» более 100 млн долларов, однако клуб заявил, что не намерен продавать Салаха этим летом. 31-летний вингер, в свою очередь, заинтересован в переходе и уже сообщил об этом руководству «Ливерпуля».

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79 комментариев

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Ярик01
Ответ DIV_10
За такие деньги Ливерпуль должен его упаковать и за свой счёт отправить)
Если сейчас продадут и будут терять очки и не попадут в четверку, то под 100 млн с билетной выручкой потеряют от неучастия в ЛЧ 24/25
+70
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Vasiliy S
Если бы это предложение было в начале лета - то тогда можно было б думать
Сейчас же непонятно, где искать замену, а еще и без предсезонки с командой
+48
-1
+47
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Re{FRIGE}r@toR
Если была бы альтернатива - можно и продать
Но Ливерпуль остается без инвертированного вингера справа
Эллиот - совсем не замена и ровня Мо
+21
-2
+19
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Sashka Azmuka
Ответ DIV_10
За такие деньги Ливерпуль должен его упаковать и за свой счёт отправить)
а кем его заменить то? сейчас за какого-нибудь ноунейма придется такую же сумму выложить
+12
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Денис Свиридов
Мало, с учётом инфляции, ценности и популярности Салаха (а также тем, как сильно раскидываются деньгами шейхи) нужно просить 150 + бонусы. И даже тогда это может привести к большим потерям, если не попадут в лч
+15
-5
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DIV_10
За такие деньги Ливерпуль должен его упаковать и за свой счёт отправить)
+29
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ta-tosha
Ответ arisstopane
как по-мне эллиот вполне может вырасти в топчика в скорости салаху проигрывает, но техничнее, с хорошим дриблингом и отличным плотным ударом с подъёма... а там ещё и совсем джуниор на лавке)
ага, топчиком для Борнмута или Астон Виллы максимум
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Ярик01
Ответ Зубы Дзюбы
У них в атаке игроков мало? Надо умудриться не попасть с кризисными Челси и ТТХ.
А Ливер некризисный что ли?
Два сезона подряд неучастия - очень критично.
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Alex Serpen
Ответ Oleg
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Трижды обладатель золотой бутсы АПЛ, дважды лучший игрок Африки, легенда сборной и Ливерпуля, ЛЧ, АПЛ.

Но тут дело не в титулах.

Он самый популярный футболист-мусульманин. Для СА это наиболее важно.
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Ola BP
Ответ Vasiliy S
Если бы это предложение было в начале лета - то тогда можно было б думать Сейчас же непонятно, где искать замену, а еще и без предсезонки с командой
Клоппу нужно строить новую команду.
За Салаха и следующим летом дадут не мало, но явно не такую сумму.
+4
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Христас Туршиев
Ответ Зубы Дзюбы
У них в атаке игроков мало? Надо умудриться не попасть с кризисными Челси и ТТХ.
Ну, вместо них тот же Ньюкасл втискивается, да и Брайтон, Вест Хэм и Вилла в теории могут высоко быть. Сейчас уже трудно реально сказать, кто топ-4 или топ-6 в АПЛ
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Клирик
Ой, а ему уже 31! Время летит...
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Pro Cases
Ответ Alex Serpen
Самый популярный мусульманин. Стоит для СА своих денег. Ливерпулю можно забрать Йереме Пино.
Не просто мусульманин - араб!
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besik
Ответ Ярик01
А Ливер некризисный что ли? Два сезона подряд неучастия - очень критично.
Два сезона подряд? Вот это новость 🤔
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Иван Павлов
Ответ Зубы Дзюбы
У них в атаке игроков мало? Надо умудриться не попасть с кризисными Челси и ТТХ.
А кто у Ливерпуля справа в атаке может сыграть, если не Салах? Останется дыра в составе.
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besik
Ответ DIV_10
За такие деньги Ливерпуль должен его упаковать и за свой счёт отправить)
Ага и остаться с точной голой ж####
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prus_3
Чо деется, блин, переживаю за наш Аль-Хиляль! Саудов накрыл анжийский вирус Керимова.
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Иван Иванов
Ответ Человек1991
150 лимонов , за почти 32х летнего Салаха, который уже сдаёт в своих главных качествах скорости и резкости, это разводка века))
Для Саудовской Аравии его скорости и резкости лет на 10 хватит. 😂
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kotopandych
Ответ Зубы Дзюбы
У них в атаке игроков мало? Надо умудриться не попасть с кризисными Челси и ТТХ.
В прошлом сезоне тоже были кризисные Челси и ТТХ - не помогло.
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besik
Ответ Зубы Дзюбы
У них в атаке игроков мало? Надо умудриться не попасть с кризисными Челси и ТТХ.
Игрок игроку рознь
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Vladislav Khromov
Ответ Vasiliy S
Если бы это предложение было в начале лета - то тогда можно было б думать Сейчас же непонятно, где искать замену, а еще и без предсезонки с командой
Да еще и зная что Ливерпуль сидит на мешках с баблом, за любое полено будут просить вдвое-трое большую сумму.
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TravenS
Ответ aseke
Пока это не ахти какая сумма, с учетом деревянных Райсов и невнятных Кайседо. С 200 лямов можно думать, а так зачем? Замена будет стоить почти столько же.
Игроку, главным козырем которого является скорость, уже 31 годик. Пора продавать, ибо та самая скорость уйдёт, а денег таких больше не дадут
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Ярик01
Ответ savik-A.M.
кто эту чушь плюсуют , в позапрошлом финале Лиге Чемпионов Ливерпуль уничтожал Реал но проиграл с одним ударом в свой створ и где Коротка брал все
Бестолковая, прежде чем влезть в чужой разговор, прочитай хотя бы два сообщения, о чем они говорят.
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S1rAlex
Думаю, ливерные продадут Мо и заберут японца из Брайтона.
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Homer Simpson
Саудиты, остановитесь!!
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