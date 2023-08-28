«Аль-Иттихад» предложит 108+54 млн долларов за Салаха. Если «Ливерпуль» согласится, сделка станет рекордной в Саудовской Аравии, обойдя трансфер Неймара

«Аль-Иттихад» готов подписать Мохамеда Салаха за рекордную для лиги сумму.

По информации CBS Sports, «Аль-Иттихад» готов предложить «Ливерпулю» за Салаха 162 миллиона долларов (150 млн евро). Из этой суммы « » гарантированно получит 108 млн долларов, а еще 54 млн будет выплачено в качестве бонусов за результативность вингера.

Клуб считает египтянина своей приоритетной целью и надеется оформить сделку до 20 сентября, когда закроется летнее трансферное окно в Саудовской Аравии. Отмечается, что в случае, если сделка состоится, «Аль-Иттихад» побьет рекорд лиги, установленный «Аль-Хилалем», ранее подписавшим Неймара за 97 млн долларов.

Сообщалось, что ранее « » предложил «Ливерпулю» более 100 млн долларов, однако клуб заявил, что не намерен продавать этим летом. 31-летний вингер, в свою очередь, заинтересован в переходе и уже сообщил об этом руководству «Ливерпуля».

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