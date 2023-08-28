Прокуратура начала расследование эпизода с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо. Футболистке предложили подать заявление о преступлении сексуального характера

Прокуратура Испании рассмотрит инцидент с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Прокуратура Национального суда согласилась открыть «следственное производство» после жалоб, поданных против Рубиалеса, и предложила футболистке подать заявление о преступлении сексуального характера.

Прокуратура опубликовала заявление, в котором сообщила о начале «проведения расследования фактов, являющихся предметом жалоб». Эрмосо проинформируют «о ее правах как жертвы предполагаемого преступления сексуального насилия».

Решение о начале проведения разбирательства было принято после слов Эрмосо о том, что она не давала согласия на поцелуй с Рубиалесом.

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