Прокуратура начала расследование эпизода с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо. Футболистке предложили подать заявление о преступлении сексуального характера
Прокуратура Испании рассмотрит инцидент с Луисом Рубиалесом.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
Прокуратура Национального суда согласилась открыть «следственное производство» после жалоб, поданных против Рубиалеса, и предложила футболистке подать заявление о преступлении сексуального характера.
Прокуратура опубликовала заявление, в котором сообщила о начале «проведения расследования фактов, являющихся предметом жалоб». Эрмосо проинформируют «о ее правах как жертвы предполагаемого преступления сексуального насилия».
Решение о начале проведения разбирательства было принято после слов Эрмосо о том, что она не давала согласия на поцелуй с Рубиалесом.
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Кто-то помнит еще, что испанки стали чемпионками мира по футболу впервые в истории?))
Или нет? Это все не считается? Считается только то, что придумано в соответствии с повесткой дня?