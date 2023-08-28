Прокуратура начала расследование эпизода с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо. Футболистке предложили подать заявление о преступлении сексуального характера

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Прокуратура Испании рассмотрит инцидент с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Прокуратура Национального суда согласилась открыть «следственное производство» после жалоб, поданных против Рубиалеса, и предложила футболистке подать заявление о преступлении сексуального характера.

Прокуратура опубликовала заявление, в котором сообщила о начале «проведения расследования фактов, являющихся предметом жалоб». Эрмосо проинформируют «о ее правах как жертвы предполагаемого преступления сексуального насилия». 

Решение о начале проведения разбирательства было принято после слов Эрмосо о том, что она не давала согласия на поцелуй с Рубиалесом. 

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Мать Рубиалеса заперлась в церкви и объявила голодовку из-за «кровавой и бесчеловечной охоты» на сына. Луиса отстранили из-за поцелуя с футболисткой

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33 комментария

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erema.k_1991@mail.ru
Я конечно все понимаю так делать нельза, тем более человуко такого статуса, но возбуждать дело по статье насилия это уже перебор
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rigobersong
Это уже клиника:)
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Aleksey Yashin
Если Эрмосо подаст в суд как жертва сексуального насилия, Рубиалес подаст встречный иск, что Эрмосо насильно обнимала и поднимала его, в следствии чего он оказался беззащитен, т.к не мог стоять на ногах
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Koulmann
Отлично, самое лучшее, что тут можно сделать, это довести этот бред до абсурда! Очень символично.

Кто-то помнит еще, что испанки стали чемпионками мира по футболу впервые в истории?))
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prus_3
Это было поцелуйное изнасилование! Первое в мире.
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korablev
Ну, они же обратят внимание, что во время поцелуя Эрмосо не отшатнулась, не дернулась, ничем не показала, что ей неприятно и более того - ее рука на талии Рубиалеса. То есть она приобнимает его в ответ.
Или нет? Это все не считается? Считается только то, что придумано в соответствии с повесткой дня?
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Analjinn
Ответ korablev
Ну, они же обратят внимание, что во время поцелуя Эрмосо не отшатнулась, не дернулась, ничем не показала, что ей неприятно и более того - ее рука на талии Рубиалеса. То есть она приобнимает его в ответ. Или нет? Это все не считается? Считается только то, что придумано в соответствии с повесткой дня?
Не считается. Он же босс, она в панике была от ужаса, испытывала невыносимые страдания.
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Magnus Spellbane
Да чего там мелочиться, сразу расстрелять...
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Антон Фалафель
Теперь лысый жалеет, што не отжарил её там же на сцене, так как по любому присядет.
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Покерный Футбол
Ответ erema.k_1991@mail.ru
Я конечно все понимаю так делать нельза, тем более человуко такого статуса, но возбуждать дело по статье насилия это уже перебор
Он не уходит публично покаившись,вот маховик и раскручивают. Плевать всем на Эрмосо и ее чувства в целом(ну кроме рьяных народных масс обывателей), тут чисто борьба за власть, а сейчас такие методы и все эти темы: мачизм,феминизм,ЛГБТ,БЛМ и манипуляция общественным мнением. Это раньше были сфабрикованные дела,заказухи,открытый криминал, а сейчас такие методы. Прогресс то не стоит на месте))
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Игорь Пичугин
Эх Рубиалес! Ни в те губы ты Эрмосу поцеловал.
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atomio
Ответ erema.k_1991@mail.ru
Я конечно все понимаю так делать нельза, тем более человуко такого статуса, но возбуждать дело по статье насилия это уже перебор
А так же крик души: спорц заколебал уже спамить этой новостью.
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Cruel Snake
Это преступление века. Для расследования нужно пригласить комиссара Жибера из соседней Франции. Дело сложное, нужен профи
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зак
Риго откуда тебе знать, ты девушку то ни разу не целовал, если только портрет Натальи Орейро)
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rigobersong
Лысый вообще неосознанно даже ее поцеловал, видно как приветствовал победителей, а тут капитан команды:) Причем все бы про этот эпизод промолчали если бы очередные фемки которые сидят без мужиков подняли скандал на ровном месте, а стадо стало им потокать:) Рубиалеса многие не любят и уволнять его надо за его не самую качественную работу на посту, а не за этот эпизод:)
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rigobersong
Вон у Клинтона вообще в белом доме отстрачивали, и ничего:)
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Cube Litening C:68X
Что эта чувиха себе позволяет, радовалась бы что её кто то вообще целует, страхолюдина,к тому же не первой свежести..😁
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Maturmalai
Ответ Cruel Snake
Это преступление века. Для расследования нужно пригласить комиссара Жибера из соседней Франции. Дело сложное, нужен профи
Лучше Бастрыкина, пускай под лупой посмотрит на видео внимательней, может быть Рубик там еще украдкой языком ей в рот присунул.
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Koulmann
Лорану Блану сколько лет впаяли за серийное изнасилование лысины Бартеза, подскажите?
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besaxara
Короче, мужик ещё и на алименты попадёт)
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Analjinn
Где там защитники этой охоты на ведьм с тезисом "ну его же не посадили, а просто отстранили"?
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mean machine/
Сумасшедшие.
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Guram Akhaladze
🤡🤡🤡
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Плакса Джон ушел налево
Комментарий удален пользователем
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6tspey7tb5
Вот и президент для клуба в решетку нашёлся.
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